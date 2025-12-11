Secuestraron ocho kilos de metanfetaminas valuados en US$200.000

El camión con las encomiendas había salido de la ciudad de Eldorado, en Misiones, y tenía como destino final la ciudad de Buenos Aires. Pero el viaje se interrumpió en Concordia, en Entre Ríos, cuando en un control de rutina personal de la Gendarmería Nacional descubrió ocho kilos de metanfetaminas valuados en más de 200 mil dólares.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. El hallazgo de la carga derivó en la detención de tres sospechosos que se presentaron en la ciudad de Buenos Aires a retirar la “encomienda contaminada” y en allanamientos en el partido bonaerense de Moreno.

Para avanzar en los destinatarios de la carga ilícita, la jueza federal de Concordia, Analía Ramponi, a cargo de la investigación, ordenó hacer una entrega controlada.

“Los estupefacientes fueron reemplazados por una sustancia inocua y se permitió que la encomienda continuara su trayecto, mientras el cargamento original quedó bajo resguardo”, explicaron las fuentes consultadas.

Decomisaron un cargamento de drogas sintéticas en Entre Ríos

Como se dijo, la investigación se inició cuando, en un control de rutina sobre la ruta nacional 14, a la altura de la ciudad de Concordia, personal del Escuadrón IV de la Gendarmería inspeccionó un camión de una empresa de transporte de encomiendas que viajaba desde Eldorado, Misiones, hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Un perro “antinarcóticos” marcó una de las cajas y, al ser abierta ante la presencia de testigos se hallaron alrededor de ocho kilos de metanfetaminas, “tanto en su estado puro como en pastillas”, explicaron las fuentes consultadas.

La causa quedó a cargo de la jueza Ramponi y el secretario penal Alan Bergdolt, con la colaboración de personal de la Gendarmería Nacional.

Según informaron fuentes judiciales, “los tres imputados fueron indagados indagados por haber intervenido en el transporte de la droga referida, en su modalidad agravada por la cantidad de personas implicadas, y permanecerán detenidos mientras avanza la investigación”.

Los voceros consultados afirmaron: “En la Justicia Federal existe una profunda preocupación por el creciente número de secuestros de drogas remitidas mediante la modalidad de encomiendas y se considera que deberían reforzarse fuertemente los controles sobre la identidad de los remitentes y los despachos en las sucursales de origen”.

Decomisan 14 kilos de cocaína

La semana pasada, la jueza Ramponi había quedado a cargo del expediente que se abrió después de que una oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) fuera sorprendida con 14 kilos de cocaína ocultos en el auto que manejaba por la ruta nacional 14.

La droga fue descubierta por personal de la Policía de Entre Ríos que realizaba un control sobre la ruta nacional 14, a la altura de la ciudad de Chajarí.

Al revisar el vehículo los policías hallaron los paquetes con cocaína. La droga había sido estibada en los zócalos del automóvil.

En ese momento, los efectivos realizaron una prueba con un reactivo en la sustancia encontrada y se comprobó que se trataba de cocaína. Al pesar el alijo de droga, los policías establecieron que se trataba de un cargamento de 14 kilos de cocaína.

La cocaína fue secuestrada por la Policía de Entre Ríos

Según fuentes de la investigación ese cargamento habría sido valuado en $105.000.000, si hubiese llegado al mercado de narcomenudeo en Buenos Aires, el valor se multiplica por cinco, en Europa.

Con la comprobación de que la sustancia blanca hallada en el vehículo era cocaína de máxima pureza, los efectivos de la fuerza de seguridad de Entre Ríos, comunicaron a la conductora que quedaba presa. En ese momento, los policías establecieron la identidad de la sospechosa: María Florencia Méndez, de 29 años.

Hasta principios de este año, la detenida se desempeñaba en la Superintendencia de Asuntos Internos de la Policía Federal. Pero, repentinamente y sin avisar abandonó sus funciones. Por ese motivo se inició un sumario administrativo en su contra.