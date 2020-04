Coronavirus: cómo redefinió el mundo laboral

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de abril de 2020 • 00:13

Esta nota no es para llorar sobre la leche derramada. Se trata de asumir cuanto antes el cambio de paradigma y que los damnificados puedan rearmar su esquema laboral y de ingresos antes de que sea tarde.

Se habla mucho en los medios de que el coronavirus no atacó a todas las profesiones por igual, pero falta dar un paso más y determinar qué trabajos, entre los más afectados, pueden reformularse para regresar en buena forma cuando termine la cuarentena y cuáles quedarán en coma, al menos hasta que se descubra una vacuna o una cura a la enfermedad.

Hoy analizaremos juntos algunos casos y brindaremos tips para los más perjudicados por el aislamiento social. A lavarse bien y poner manos a la o bra.

Actividades "protocolizables"

Existen trabajos que ahora se encuentran inactivos, pero que muy probablemente vuelvan al ruedo con protocolos de seguridad.

Un ejemplo es el caso de los odontólogos, que actualmente solo atienden casos de urgencia por el riesgo que implica el trabajar sobre la boca, una zona del cuerpo con alto riesgo de contagio. Con el regreso de la actividad, las obras sociales y las prepagas deberán proveer los insumos necesarios para que las medidas de seguridad se implementen. También, dictar el protocolo de seguridad para la atención de pacientes. Las mismas obligaciones se aplicarán al resto de las especialidades de consultorio hoy suspendidas.

Algo similar ocurrirá en comercios, restaurantes y otros espacios donde el negocio no dependa de un contacto estrecho ni demande un alto tránsito de personas. Es probable que estas nuevas medidas reduzcan los márgenes de ganancias así como también el personal necesario para la actividad.

Casi todo es "protocolizable": las labores de las empleadas domésticas, los personal trainers, los administrativos y los empleados de atención al público. En consecuencia, todos ellos se irán restableciendo de manera gradual, por más que el desarrollo de una vacuna y su posterior aplicación se demore.

¿Cuáles son las actividades que no cumplen estos requisitos y seguirán en boxes durante meses o años? Pensemos.

Actividades difícilmente "protocolizables"

El turismo, ya sea interno o externo, está en coma y golpea directamente los balances de aerolíneas, hoteles, agencias de viajes, servicios de guía, alquiler de vehículos y alquileres.

Los eventos masivos tampoco tienen lugar en el mundo del coronavirus, por lo que penden de un hilo boliches, discotecas, pubs, salones para fiestas, estadios para recitales. También clubes, canchas para alquilar, teatros, cines.

El sistema educativo presencial difícilmente se retome este año, pero se sigue adaptando al contexto con clases a distancia, más allá de las críticas recurrentes de padres y alumnos a la falta de flexibilidad de muchas instituciones y de algunos de sus docentes.

Seguramente existen muchos más ejemplos.

La idea es plantear algunos casos para que se entiendan las características principales de esta clasificación: estamos hablando fundamentalmente de actividades que implican la aglomeración de personas o los traslados a otras regiones. En todos estos casos el riesgo de contagio y circulación rápida del virus será alto mientras no se encuentre una cura o una vacuna u otra forma de inmunización de la población mundial.

Qué podés hacer si la pandemia se llevó puesto tu trabajo

Desde este espacio, hace tiempo que venimos hablando de la obtención de ingresos pasivos y de las estrategias para generar múltiples fuentes de ingresos sin la necesidad de ponerle el cuerpo al trabajo.

Aquí https://www.lanacion.com.ar/opinion/cuatro-pasos-para-agregar-ingresos-pasivos-a-tu-vida-nid1832039 podrás aprender 4 pasos que pueden ser de gran utilidad para generar ingresos por fuera de tu trabajo en relación de independencia.

Como también lo analizamos en esta columna https://www.lanacion.com.ar/opinion/los-3-ejes-para-ganar-dinero-nid2026547, existen tres ejes para ganar dinero: cuerpo, ideas e inversiones. Si hasta el mes pasado solo habías puesto en práctica el eje del cuerpo, donde se requiere tu presencia física para generar ingresos, posiblemente la pandemia te haya obligado a explorar los otros dos ejes: las ideas, desde donde se pueden generar Ingresos Pasivos Monitoreados y Patentados, y la de las inversiones o el dinero, donde podés crear Ingresos Pasivos Financieros.

Para cualquiera de estos caminos que desees explorar, debés tener en cuenta que Internet será tu gran aliado y que tendrás a favor los cambios de hábito de consumo que se están dando actualmente, donde cada vez más gente se vuelca a realizar compras a través de aplicaciones y la web no solo a nivel local sino también global.

Las barreras de entrada a nuevos emprendimientos están desapareciendo. Ya no hace falta alquilar un local, contratar gente, comprar máquinas o muebles y asumir otros costos importantes para salir a vender un nuevo producto o servicio.

Basta con una página de Internet o con publicaciones en plataformas de comercio electrónico. Para lo primero, existen sitios como workana y freelancer donde es posible contratar a programadores, desarrolladores, community managers y otros especialistas de manera parcial, pagándoles por horas trabajadas en el proyecto.

El negocio también requerirá un buen uso de las redes sociales, donde la gente pasa gran parte del día a causa de la cuarentena. Se trata del mejor canal para promocionar lo que hacemos.

Conclusión

Podemos discutir si una ocupación en particular es "protocolizable" o no y si ese protocolo impacta en los márgenes de ganancia del rubro, pero lo que no se puede discutir es que el coronavirus está acelerando una transformación que ya estaba en curso gracias a la robotización y la automatización.

Toda crisis puede transformarse en una oportunidad. Por supuesto, no debemos deshumanizar el escenario actual ni olvidar que la actual tiene cientos de miles de víctimas fatales en el planeta. Sin embargo, en términos financieros, nos obliga a pensar la coronacrisis como una oportunidad para volcarnos de una vez por todas a la autogestión de los ingresos y dejar de patear la cuestión para más adelante.

Ojalá que la vacuna esté disponible pronto y todo lo expuesto en esta columna deje de ser tan urgente, pero si nos guiamos por lo que dicen los especialistas https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-vacuna-remedios-nid2344255 eso no ocurrirá y lo mejor será tomar cartas en el asunto.

Los que esperan el milagro se quedarán atascados. Quienes exploren nuevas fuentes de ingresos tendrán muchas más chances de salir a flote y cruzar el río revuelto.

No dejes de presionar en los links que te dejamos más arriba. Te ayudarán a dar el paso y salir de tu zona de confort. El mundo ya no será igual. Vos tampoco.