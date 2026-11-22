Falta muy poco para que caminemos por el techo en lugar de pisar tierra firme y para que el fuego de la hornalla se hunda en vez de brotar. Menos aún para que los dientes laven los cepillos y leamos con las orejas.

No abandone la lectura, querido lector. Esas “predicciones” tienen basamento empírico. Mire, si no:

Me imagino que ya sabe que un tribunal habilitó al exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio de Vido –y seguramente también izquierda considerando la profundidad de la lata- a recibir el Año Nuevo en Buzios.

Baratta, jefe del chofer Oscar Centeno, el tipo que le registraba todos los chanchullos sin avisarle, está condenado a 3 años y medio de prisión por fraude agravado y tiene otras cuatro causas pendientes. La Justicia lo deja ir a Brasil para “recreación familiar”. Eso sí, le exige que, al regreso –si es que no se fugó, claro-, se dé una vuelta por el juzgado pasados tres días hábiles.

Calculo que también se enteró de que Lázaro Báez, preso en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, donde purga 15 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero, articuló desde la cárcel una estructura para seguir administrando y explotando activos sobre los que ya le habían dispuesto decomiso y embargo.

¿Adónde voy con esto? A esto otro: mientras en Delitolandia los condenados siguen de fiesta, a los pobres vendedores ambulantes de Villa Gesell les van a pedir antecedentes penales para dejarlos vender gaseosas, churros y otros rebusques en las playas este verano. Y aún más: van a tener que registrar en el municipio DNI o pasaporte; entregar dos fotos carnet, actualizadas y a color; constituir domicilio legal en el partido; suministrar un mail y número telefónico (puede ser celular o fijo ¡ojo con eso!); presentar constancia de aprobación de un curso oficial, y acreditar que no registran deudas ni multas con la comuna.

María Elena Walsh, un poroto, con su reino del revés.

En tanto a usted, querido lector, las expensas del mes le llegan con recargo porque se pasó dos días del vencimiento; lo matan los intereses por sobregiro del banco, comparado con lo que sobregira; el empleado de seguridad del shopping lo sigue entre las góndolas por mera portación de cara, y por la misma supuesta portación lo paran siempre los controles de tránsito mientras siguen de largo los que alteran la patente o, peor aún, los que ni siquiera la tienen.

No se desanime. A Baratta lo dejan viajar el 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Tal vez no pase de eso, de ser un chiste.