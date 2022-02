Día Mundial de los Humedales: una oportunidad extraordinaria

Marcelo Manera - LA NACION

Como cada 2 de febrero y desde 1997, hoy celebramos el Día Mundial de los Humedales, jornada que refiere a la firma del Convenio sobre los Humedales, en la ciudad iraní de Ramsar. Desde ese momento hasta el presente, esta fecha busca generar conciencia sobre la conservación y protección de estos importantes ecosistemas en todo el mundo.

Pero si bien esta efeméride existe hace muchos años, los humedales tomaron relevancia en el último tiempo, se escucharon nombrar en espacios donde antes eran desconocidos y lograron instalarse en los medios de comunicación, las redes sociales e inclusive en la agenda pública, gracias a la movilización de las organizaciones ambientales y la sociedad civil. Desde hace tiempo venimos insistiendo en su defensa y haciendo propuestas técnicas, legales y científicas para la conservación efectiva de los humedales de nuestro país. El lamentable golpe de fama llegó con los incendios desmedidos, acompañado con la destrucción y las graves consecuencias ocasionadas por el avance de los proyectos inmobiliarios y agropecuarios sobre estos ecosistemas, que dejaron en evidencia la profunda situación de degradación y desaparición que vienen atravesando los humedales de manera progresiva. Y esto nos indica que debemos seguir buscando protegerlos a través de una ley que brinde herramientas para planificar su correcto manejo y uso sustentable, conservación y restauración.

Aunque su fama y notoriedad es reciente, los humedales siempre han sido ecosistemas esenciales y altamente valiosos para la vida: alojan una inmensa biodiversidad, incluyendo especies amenazadas; actúan como esponjas, absorbiendo agua de lluvia y ayudando a la regulación de inundaciones y la provisión de agua potable; sirven como depuradores naturales por su capacidad de filtrar químicos y sedimentos y neutralizar bacterias dañinas; y proveen numerosos alimentos y materiales, como peces, maderas, forraje y plantas medicinales.

Más del 20% de nuestro país (cerca de 600.000 kilómetros cuadrados) está compuesto por humedales, incluyendo ambientes tan diversos como lagunas, mallines y turberas, pastizales inundables, bosques fluviales, esteros, bañados y zonas costeras estuariales y marinas. De todos ellos, 23 son sitios Ramsar o considerados de importancia internacional, por sus funciones y servicios ecosistémicos.

El ritmo de degradación actual y la emergencia climática requiere medidas integrales que además se apliquen y se controlen. Argentina necesita una Ley de Presupuestos Mínimos de Humedales para planificar su uso y establecer un marco general, con lineamientos y herramientas, que permita ordenar y gestionar las diferentes actividades productivas en armonía con la conservación. Una Ley de Humedales ayudaría a frenar y revertir la transformación de estos ecosistemas y permitiría adoptar buenas prácticas productivas adecuadas a cada región, que no solo detengan la degradación, sino que impulsen la restauración y la recuperación de la biodiversidad, central para el desarrollo de nuestro país.

Si bien en 2020 se había impulsado el debate y se había logrado la aprobación de un texto unificado de un proyecto de Ley, el mismo no fue sancionado y, por tanto, perdió estado parlamentario al renovarse parcialmente la Cámara de Diputados en diciembre de 2021. No obstante, no todo está perdido, los proyectos de ley que originaron esa aprobación siguen vigentes hasta fines de febrero de 2022. El artículo 99 de la Constitución Nacional faculta al Presidente de la Nación a “convocar a sesiones extraordinarias, cuando un grave interés de orden y progreso así lo requiera”. Considerando que la Ley de Humedales fue argumento de campaña por parte de los candidatos oficialistas que hoy ocupan cargos legislativos y que quienes avanzan sin control degradando nuestros humedales no se toman vacaciones, solicitamos al Presidente de la Nación la ampliación del temario de sesiones extraordinarias, para asegurar la conservación y el orden y progreso en las zonas de humedales de nuestro país.

Director general de Fundación Vida Silvestre Argentina