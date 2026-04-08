Tal vez, no pueda haber dos imágenes más antagónicas, en simultáneo. Ambas dominan la agenda pública mundial. Pero una predomina. De un lado, el presidente de la principal potencia mundial amenaza públicamente con aniquilar “una civilización entera” en una noche. Es el jefe de la más antigua democracia del planeta, de la nación que alguna vez se ofreció como adalid y garante de los derechos humanos, del progreso y de la paz. Ayer nomás

Al mismo tiempo, se produce el épico regreso del hombre a la órbita lunar, después de 53 años, en el viaje más largo al espacio exterior. El sobrevuelo a la cara oculta del único satélite natural de la Tierra. Con una tripulación que busca expresar diversidad, integración. Una especie de mensaje de convivencia armónica con y en el cosmos.

El contraste no puede ser más desmesurado. Ni más aterrador. Nadie sabe qué hay después y más allá. En ninguno de los dos escenarios sobre los que el mundo hoy posa la vista. Quizás, la incertidumbre sea la mejor de las certezas a las que se pueda aspirar. Sobre todo, cuando el cielo y el infierno parecen estar tan cerca.