La carrera de la IA se está librando en el lugar equivocado Se está convirtiendo rápidamente en una competencia por las interfaces

Por Christian Klein CEO global de SAP Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Opinión

Cada semana surge un nuevo anuncio sobre copilotos más inteligentes, agentes más capaces o nuevas capas de orquestación diseñadas para automatizar el trabajo en toda la empresa. El progreso es innegable. Pero gran parte del mercado no está optimizando la forma en que operan las empresas.

Esa distinción es más importante de lo que muchos creen. Porque las empresas no funcionan con prompts. Funcionan con ejecución.

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Un fabricante global que debe decidir cómo redirigir el inventario ante una interrupción en la cadena de suministro necesita algo más que una simple respuesta. Debe evaluar simultáneamente alternativas de proveedores, la disponibilidad de inventario, los compromisos con los clientes y las compensaciones financieras.

Un CFO que proyecta la exposición de liquidez en un contexto de volatilidad del mercado necesita un entorno que una simple interacción con un chatbot no pueda ofrecer. Estas son decisiones operativas interconectadas, condicionadas por dependencias, preferencias, aprobaciones, consecuencias financieras y concesiones que se propagan en tiempo real a lo largo de toda la empresa.

En innumerables conversaciones que he tenido con ejecutivos durante el último año, la discusión inevitablemente pasa de la capacidad de la IA a la realidad operativa. Los modelos están mejorando rápidamente. La pregunta más difícil es si la IA comprende los entornos empresariales en los que opera.

Hoy, gran parte de la conversación sobre IA todavía asume que mejores modelos, por sí solos, generarán mejores resultados empresariales. No será así. Las empresas están descubriendo que la inteligencia desconectada del contexto operativo —los procesos, los datos, las reglas y las políticas que rigen y protegen a la organización— puede generar actividad sin generar mucho progreso. En algunos casos, incluso puede generar mayor fragmentación y riesgo.

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Las grandes empresas de tecnología ofrecen sus chatbots para facilitar las tareas de los usuarios corporativos Shutterstock

Una recomendación generada puede parecer convincente mientras pasa por alto dependencias críticas en otro lugar del sistema. Un agente de IA puede automatizar un flujo de trabajo de manera eficiente mientras interrumpe supuestos de planificación en otro. Las empresas no sufren por falta de resultados de IA. Sufren por la falta de sistemas de IA capaces de comprender las consecuencias operativas.

Ese es el verdadero desafío que ahora está emergiendo en la IA empresarial y resolverlo requiere algo más profundo que la orquestación. Requiere contexto.

CEO de SAP, Christian Klein Gene Hwang

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Durante décadas, el software empresarial ha servido silenciosamente como la columna vertebral operativa de la economía global. Sistemas financieros, cadenas de suministro, redes de abastecimiento, plataformas de planificación de la fuerza laboral, operaciones de manufactura y procesos de cumplimiento con clientes operan a través de sistemas interconectados que capturan no solo información, sino la lógica de cómo funcionan las empresas.

Contienen años de conocimiento acumulado de procesos y datos, estructuras de gobernanza, autorizaciones, políticas y relaciones económicas que dan forma a cada decisión que toma una empresa. Son la memoria institucional de la empresa.

En la era de la IA, ese contexto empresarial se vuelve enormemente valioso. Sin él, los resultados de la IA siguen siendo conjeturas informadas en lugar de juicios fundamentados.

Cuando la IA se integra directamente en los procesos operativos, puede comenzar a razonar sobre la realidad completa de la empresa. Eso cambia el rol que el software desempeña en las organizaciones. Los sistemas empresariales comienzan a participar directamente en la ejecución misma.

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La IA puede identificar riesgos con anticipación, coordinar respuestas entre funciones, recomendar acciones en tiempo real y automatizar tareas rutinarias dentro de límites definidos. No como agentes aislados que operan de forma independiente, sino como inteligencia conectada al entramado económico y operativo de la propia empresa.

Es importante destacar que la empresa autónoma no implica eliminar a las personas de la toma de decisiones. Significa reducir la fricción, la fragmentación y la carga administrativa que impiden que las organizaciones operen con velocidad y coherencia a escala.

Las personas siguen definiendo prioridades, tomando decisiones y asumiendo responsabilidades. Pero la IA puede ayudar a coordinar y ejecutar el trabajo operativo que rodea esas decisiones.

Consideremos una interrupción de un proveedor que afecte a un componente crítico de fabricación. La mayoría de los sistemas de IA actuales pueden resumir el problema o predecir posibles retrasos a partir de patrones aprendidos. Pero una IA con base operativa puede ir más allá del análisis hacia la ejecución coordinada.

Puede identificar los cronogramas de producción afectados, evaluar posiciones de inventario a nivel global, analizar alternativas de abastecimiento, estimar la exposición financiera, señalar riesgos de entrega a clientes y recomendar acciones en compras, logística, finanzas y atención al cliente.

Las personas siguen definiendo prioridades Pexels

No se trata simplemente de la automatización del flujo de trabajo. Es una forma completamente nueva de interacción entre humanos y sistemas.

También es la razón por la que creo que la era de la IA incrementará la importancia estratégica de los sistemas empresariales, en lugar de disminuirla.

A medida que la IA se acerca a la ejecución, los sistemas más importantes serán aquellos capaces de fundamentar la inteligencia en la realidad operativa y transaccional. El valor se desplazará hacia sistemas que comprendan permisos, políticas, dependencias, procesos, consecuencias financieras y responsabilidad organizacional a escala empresarial.

Este cambio también modifica la forma en que los líderes deben pensar la transformación.

La primera fase de la adopción de la IA empresarial se enfocó fuertemente en la experimentación. Las compañías probaron copilotos, desplegaron pilotos y automatizaron tareas aisladas. Pocas lograron mejoras en la productividad y menos aún transformaron radicalmente la forma en que operan las organizaciones.

Las empresas que lideren la siguiente fase abordarán la IA de manera distinta. Conectarán la inteligencia directamente con los sistemas operativos en los que las decisiones tienen consecuencias económicas reales. Reconocerán que una IA confiable depende no solo de la gobernanza, sino también del contexto, de la calidad de los datos, de la integridad de los procesos y de la comprensión transaccional.

Lo más importante es que comprenderán que la adopción exitosa de la IA en las empresas no es solo un cambio técnico. Es un desafío de gestión del cambio. El valor real solo cobra vida si los agentes de IA, los procesos y los humanos trabajan juntos.

El futuro pertenece a las empresas que logran este equilibrio: humanos que definen prioridades y asumen la responsabilidad, mientras sistemas inteligentes coordinan y ejecutan con precisión, permitiendo a las organizaciones navegar un mundo cada vez más complejo con mayor resiliencia, productividad e inteligencia.