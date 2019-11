El costo de la vivienda en relación a los salarios

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de noviembre de 2019 • 00:39

De acuerdo a los últimos datos de agosto de 2019 del salario en la Ciudad de Buenos Aires y de los departamentos de usados de 50 m2 en la misma ciudad, que pueden tomarse como ejemplo de primera vivienda para mucha gente, la relación entre ambos es de 143 sueldos, que es lo necesario para comprar ese departamento, una cifra enorme. Este es el valor más caro en toda la serie de costos de esa vivienda en términos de salarios y esta relación la iniciamos en 1990, aunque podría ser estudiada con fechas anteriores.

¿A cuánto llega el salario de un trabajador promedio? En agosto de 2019 dicho salario llegó, en promedio de todos los trabajadores, según el Indec a 62.588 $/mes. Si dividimos estos pesos por el tipo de cambio de agosto del 2019, que fue de 53 $/u$s en el promedio del mes, nos arroja un valor de 1.184 u$s/mes de salario. Este salario nos indica una valor de 143 para comprar el departamento, que sale 3392 u$s/metro, o sea 169.600 u$s en total. Con el cierre de fin de período del tipo de cambio del mes de agosto de 2019 que llegó a 58 $/u$s, el valor de comprar un departamento aumentó a 156 salarios, que debe ser la cifra actual aproximadamente.

¿Qué es lo que está mal, el costo del departamento o los salarios por mes? El salario ha estado más alto en dólares, pero el precio de la vivienda está muy caro en dólares y tendrá que actualizarse.

Lo que es peor es que esos costos se encarecieron justamente para el período eleccionario reciente. Es evidente que el tema económico explicó en gran parte la elección, en la que perdió el Gobierno en primera vuelta.

¿Por qué es muy alta esta relación costo/salario de la vivienda? Repasando las cifras se puede ver que en la convertibilidad esa relación era de 30 veces, aunque venía de 40 veces al inicio del gobierno de Carlos Menem en 1989, que tampoco era un costo tan elevado. Lo que pasa es que la convertibilidad favoreció un sistema de crédito en dólares o pesos a largo plazo que abarató el precio de las viviendas en forma sustantiva, lo que achicó dichos costos en términos de salarios.

Con la crisis de 2002, subió mucho el costo de la vivienda, ubicándose casi en 70 sueldos el departamento de dos ambientes. Posteriormente bajó, hasta llegar a los 50-55 sueldos subiendo a partir de 2012. Desde allí ha seguido creciendo el costo de la vivienda en términos de salarios. Pero la suba más fuerte ocurrió con Mauricio Macri, bajo cuya administración se llegó a los 140 sueldos, ubicándose en el último número disponible en 143 sueldos por departamento, que es el de agosto de 2019. Esto ocurrió en los últimos años, pues al inicio de la gestión de Mauricio Macri el costo de la vivienda se encontró en los 75 sueldos y bajó hasta 65 sueldos. Después, con la crisis de 2018, se encareció el costo de la vivienda en forma muy abrupta.

Es evidente que esta situación tenderá a normalizarse con el paso del tiempo, tendiendo a llegar a cifras, si bien no idénticas, al menos parecidas a las de la convertibilidad que, como hemos dicho, eran de 30 salarios por un departamento usado de 50 m2.