El fin de la inevitabilidad peronista

El autor del siguiente art铆culo es diputado nacional y candidato a renovar su banca en las pr贸ximas elecciones legislativas

Toda mitolog铆a necesita de relatos secundarios que armonicen con la narrativa principal. La griega, por ejemplo, engarza la Biblioteca mitol贸gica de Apolodoro con la Il铆ada y la Odisea. Las Sagradas Escrituras se estructuran en relatos breves sobre los milagros de Jes煤s y las obras de sus ap贸stoles. De similar manera, la leyenda de la inevitabilidad peronista se articula con varias subleyendas desmentidas por la historia, pero que permanecen vivas en el coraz贸n de los creyentes. Los resultados electorales de las PASO han arrasado con cuatro de ellas: la de la invencibilidad del peronismo unido, la de su control de la provincia de Buenos Aires, y las de la sapiencia y la gobernabilidad de los muchachos, los 煤nicos que pueden y saben gobernar.

驴Invencibilidad? El peronismo viene perdiendo elecciones desde hace rato: en 2013, 2015, 2017 y 2021 . Solo gan贸 en 2019. Una de cinco. Sin embargo, la leyenda de la invencibilidad peronista hab铆a subsistido invocando la variable de la unidad. El peronismo unido jam谩s ser谩 vencido, recitaba un sentido com煤n resistente a los hechos. Ciertamente, la unidad fue el factor determinante en 2019, cuando Juntos por el Cambio obtuvo 2,2 millones de votos m谩s que Cambiemos en 2015, pero no lleg贸 al ballottage. Sin embargo, la unidad peronista parece haberse transformado en condici贸n necesaria pero no suficiente para la victoria. El domingo 12, perforaron su m铆nimo hist贸rico: 31%, menos de un tercio de los votos, diez puntos abajo del 鈥減iso de 40%鈥 asegurado por la Leyenda, y en disminuci贸n. Otra vez ganaron las minor铆as, y por mucho. Desde ese domingo, la asociaci贸n 鈥減eronismo = mayor铆as鈥 es solo otro abuso del relato. La matem谩tica no es una opini贸n.

La segunda gran leyenda destituida es la del dominio del Olimpo peronista: la provincia de Buenos Aires. Y bien, ese domingo perdieron en el territorio sagrado. Es cierto, en 1983 el triunfo de Alfons铆n sobre Luder hab铆a dejado en la gobernaci贸n al desconocido Armend谩riz. Y en 2015, Mar铆a Eugenia Vidal derrot贸 a la quintaesencia del Pejota bonaerense: An铆bal. Tambi茅n Esteban Bullrich derrot贸 a Cristina en 2017, y en 2009 N茅stor perdi贸 con De Narv谩ez鈥 Pero la leyenda del control peronista de la provincia segu铆a inc贸lume. Por eso, a pesar del zafarrancho de Kicillof, todas las encuestas lo daban ganador. El domingo, se acab贸. Cinco puntos abajo, el territorio sagrado pintado de amarillo y retrocesos memorables hasta en donde ganaron, como la reducci贸n a menos de la mitad de los 40 puntos de diferencia en el sancta sanctorum de La Matanza.

M谩s importante, semejante debacle electoral proviene de la ca铆da de las principales leyendas que el peronismo hab铆a logrado convertir en axiomas indiscutibles. Los peronistas ser谩n corruptos y autoritarios 鈥揹ec铆an鈥 pero son los 煤nicos que pueden y saben gobernar. No importaba que Macri hubiera terminado su mandato despu茅s de nueve d茅cadas de golpismo. Nada contaba que los d铆as m谩s felices de Per贸n, Menem y Kirchner hubieran quemado las mejores oportunidades hist贸ricas en hogueras de consumismo insustentable, ni que el pa铆s terminara todos esos ciclos dividido y con la macroeconom铆a en llamas. Menos a煤n pesaba la memoria de los resultados obtenidos por el peronismo cuando le toc贸 gobernar en condiciones desfavorables como las que tuvieron que enfrentar Macri, De la R煤a y Alfons铆n. Ni la memoria del Rodrigazo de 1975, cuando la pobreza se triplic贸 en un a帽o, ni la del Duhaldazo de 2002, cuando fue la indigencia la que se duplic贸, bastaban para empa帽ar la leyenda de que los muchachos defienden al pueblo y son los 煤nicos que pueden y saben gobernar.

Embrujados por esa supuesta sabidur铆a, el 48% de los argentinos vot贸 en 2019 por un elenco de estrellas que se hab铆an acusado mutuamente de corruptos, narcos y encubridores de atentados. Votaron tambi茅n un sistema institucional an贸malo en el que la vicepresidenta detentaba el poder. No hay razones para la sorpresa cuando los votados demostraron su incompetencia, se robaron hasta las vacunas y terminaron transformando su derrota en una pelea de vodevil digna de un cabaret. A los tradicionales autoritarismo y corrupci贸n, el cuarto gobierno del peronismo K agreg贸 una memorable incapacidad de gesti贸n, que dej贸 a la Argentina sin testeos, primero, y sin vacunas despu茅s; y que puso al pa铆s en el top ten del desastre mundial en ca铆da del PBI, desmanejo de la pandemia, d铆as de escuelas cerradas y muertos por mill贸n de habitantes. Alberto, Kicillof, Gin茅s y Cafierito Enesimus quedar谩n en la historia como los rostros imborrables de ese cachivache gubernamental.

Roban, pero no saben gobernar.

Al desastre objetivo se le sum贸 el simb贸lico: vacunatorio VIP, velorios desmadrados en la Casa Rosada , festicholas en Olivos y el Presidente levant谩ndole el dedito admonitorio a una ciudadan铆a condenada a perder su trabajo, cerrar su negocio, no mandar los chicos a la escuela y despedir a sus agonizantes sin poderlos ver. El peor gobierno de la historia democr谩tica, si se except煤a el de la compa帽era Isabel. En cuanto a la gobernabilidad, acaba de quedar en claro que depende de la responsabilidad o la irresponsabilidad de la oposici贸n. En 2001, con 38% de pobreza, las elecciones de medio t茅rmino perdidas malamente y una crisis pol铆tica en la Alianza, el peronismo sali贸 a prenderle fuego al pa铆s. 驴Qu茅 no habr铆a hecho la semana pasada si hubiera sido oposici贸n, con similares resultados electorales del Gobierno, una crisis pol铆tica como la de entonces y la pobreza en el 42%?

Faltan dos meses para las elecciones que valen, en noviembre , y en la Argentina dos meses son dos siglos. Reci茅n entonces sabremos si el voto es capaz de romper el dispositivo m谩s eficaz de la hegemon铆a peronista: la mayor铆a autom谩tica en el Senado de la que gozan desde 1983. Terminar铆a as铆 el veto peronista que permiti贸 la construcci贸n del espantoso Poder Judicial que tenemos y que hizo que durante 38 a帽os no se sancionara una sola ley sin que pasara por el filtro de los due帽os del pa铆s. So帽ando a ojos abiertos, dos elecciones como la del domingo dejar铆an en 2023 a la Argentina frente a un evento inusitado: un gobierno no peronista que podr铆a desactivar la bomba de tiempo econ贸mica que siempre han dejado disponiendo esta vez de una mayor铆a de gobernadores no hostiles al Ejecutivo y de un Congreso capaz de aprobar las reformas 鈥搈onetaria, laboral, previsional, fiscal, educativa鈥 que necesita e implora el pa铆s.

驴Utop铆a? Asistimos al fin de cuatro leyendas peronistas. Es cierto que todas hab铆an sido refutadas por la historia, pero tambi茅n es cierto que segu铆an gobernando el escenario nacional. Acaso, porque los episodios que las hab铆an desmentido se produjeron en momentos diferentes, y no como el domingo 12, cuando la marea antipopulista que arras贸 el pa铆s las arrastr贸 todas juntas en su correntada. Ca铆das las leyendas, el principal saldo de las PASO 2021 es que la mayor铆a peronista en el Congreso no es una fatalidad. El peronismo ya no es un destino.