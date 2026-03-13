El gobierno es el problema de Mahiques para despegar en la Justicia

Javier Milei se ufanó en Argentina Week de la victoria que obtendrá sobre Irán sin declararle la guerra, luego de que la diplomacia, la inteligencia y la seguridad de su gobierno se revelaron incapaces de anticipar a tiempo el regreso de Nahuel Gallo a la Argentina en un vuelo privado pagado por la AFA. Pero tal vez la contradicción sobresaliente de su visita a Nueva York sea el ridículo en el que Manuel Adorni dejó al discurso oficial contra el despilfarro de la casta.

El jefe del Gabinete viajó en el avión presidencial junto a su esposa, Bettina Angeletti, con quien se alojó en una de las suites más caras de un lujoso hotel en la Quinta Avenida de Manhattan. La evidencia que se reúne en forma involuntaria desmiente lo que el oficialismo se empeña en mantener. No haber perdido el ímpetu inicial para terminar con lo que denomina “curros de la política”. Hay indicios, sin embargo, para inferir lo contrario.

A La Libertad Avanza le cuesta demostrar la inmunidad de sus ideas al supuesto virus contraído en la interacción con ese rebaño mientras se esfuerza por corregir sus descarríos. La situación judicial de la AFA promueve este estado de confusión que obligó a Karina Milei a declarar que no hay nada para negociar con ella sobre este tema como sugirió Gregorio Dalbón. Uno de los abogados de la AFA, asociado por su historia a Cristina.

Aunque por primera vez y con sigilo, un miembro destacado de su entorno confió que desde febrero de 2025 Sergio Massa es el nuevo empleador de Dalbón. En junio del 2022, el líder del Frente Renovador incluyó a Carlos y Juan Bautista Mahiques en la lista de funcionarios judiciales que propuso a Cristina para colaborar con sus causas como parte del operativo para que consienta su designación en el Ministerio de Economía. En apariencias, una tarea que no se hubiese interpuesto en ese momento con los servicios de consultoría prestados a Daniel Angelici. Solícito en auxiliar a su vecino en Pilar, Toviggino, cuando estalló el escándalo por la mansión donde Mahiques padre, juez de Casación Federal, celebró su cumpleaños. El revuelo alrededor de ese predio obligó a postergar sin fecha el partido de fútbol organizado por Toviggino con los miembros más destacados de ese fuero judicial.

Esa capacidad de convocatoria habría tentado a Massa con reincidir en el alarde que le critican incluso quienes lo estiman: “Toviggino soy yo”, creen haberle escuchado decir quienes compartieron con él una cena empresarial. Una sugestión seguramente, incitada por el ruido de cristales chocando en brindis sucesivos. La industria del juego vincularía a Massa y Angelici. Entre otras causas, a Ariel Vallejo se lo investiga por supuesto lavado del juego clandestino con Sur Finanzas.

Pero además, Massa y Angelici aportarían el know how de una alternativa de sucesión a Tapia y Toviggino si sus casos se vuelven insalvables. Nicolás Russo y Daniel Vila son los nombres de esa gesta para conservar el poder frente al avance libertario en la AFA a través de Stéfano Di Carlo. Los presidentes de Lanús y de Independiente Rivadavia de Mendoza integran la casta del fútbol que encumbró a Tapia en 2017. De asumir, tendrían por misión poner fin a la discrecionalidad de los fallos arbitrales.

El presidente de River encarnaría la avanzada de Martín Menem sobre la AFA. El presidente de la Cámara de Diputados asistió a la asunción de Di Carlo. Tech Security, la empresa de la que Menem asegura haberse desprendido, provee de seguridad a River. Menem sufrió un traspié en su pretensión de ser gobernador en La Rioja con la fractura de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de la ciudad capital. La excusa de quienes lo abandonaron fue no ser candidatos a diputados nacionales. La realidad sería otra. El temor a la impopularidad del ajuste nacional en las provincias del Noroeste. Esa ruptura le garantiza mayoría al intendente Armando Molina, alineado con el gobernador Ricardo Quintela. Tapia le imputa a Di Carlo, presunto delfín de Menem, desconocer el acuerdo de gobernabilidad en la AFA suscripto por su antecesor Jorge Brito.

Pese a que se detestan, Tapia y Toviggino confirmaron el fin de semana su alianza en el Tercer Congreso Federal de la AFA en Córdoba. Aunque la muestra de su solidaridad colaborativa en esta instancia había tenido lugar con el debut del club Leones de Rosario en la primera C. Leones es propiedad de Matías y Jorge Messi, hermano y padre de Leonel. Leones incumplió con un requisito indispensable exigido por la AFA para jugar en esa división. Disputar y ser campeón de un torneo regional.

En la AFA, Toviggino controla el fútbol local y Tapia la selección, cuyo nexo con los jugadores es Messi. Algunos rumores le atribuyen a Jorge Messi una sociedad comercial con Tapia. Tal vez como una proyección de su debilidad, el kirchnerismo desconfía de la circulación interrumpida entre los puentes que vinculan a Angelici con Mahiques. Sobre todo por Ignacio Jakim. Un nexo aparente entre ambos. Jakim también es asesor letrado de Toviggino y director de personas jurídicas mientras Carlos Mahiques fue ministro de Justicia de María Eugenia Vidal.

El kirchnerismo no guarda el mejor recuerdo de su hijo. Mahiques logró en 2016 una inesperada mayoría simple en el Consejo de la Magistratura para cubrir con con Daniel Petrone, Guillermo Yacobucci, Diego Barroetaveña y Javier Carbajo cuatro vacantes en el Tribunal de Casación Federal y sin necesidad de negociar alguna con el kirchnerismo. Una audacia potenciada por la resolución de colar a Carbajo entre los 12 primeros concursantes para incluirlo en la terna de aspirantes, cuando su puntaje en el examen lo dejó en el puesto número 24.

Mahiques representaba al gobierno de Mauricio Macri en el Consejo de la Magistratura y los cuatro nuevos jueces a Angelici. ¿Podría repetirse la historia? De las 250 vacantes pendientes de cubrir en la Justicia, hay otras cuatro en ese mismo tribunal. El más importante después de la Corte. Para controlar ocho sobre un cuerpo de doce jueces, Angelici dependería de Mahiques en una devolución de gentilezas con la que podría haber especulado para aceptar el ministerio de Justicia y mejorar su posición para ser Procurador General.

Para que el gobierno lo proponga, Mahiques debería resolver lo que desmiente. Enderezar sus entuertos judiciales y blanquear la deteriorada imagen de su segundo y preferido de Karina, Santiago Viola. El infructuoso aval que Mahiques buscó del kirchnerismo mientras negociaba por la Corte con Santiago Caputo es el antecedente de esta especulación. El kirchnerismo cree que dice la verdad cuando asegura que cubrir esas vacantes no es una prioridad. Al menos para él. Los 45 votos que podría reunir el gobierno en el Senado para intentarlo dependen de los tres de Santiago del Estero. Gerardo Zamora ordenó votar en contra de todos los proyectos presentados por el oficialismo en esa cámara. Hay en el oficialismo quienes preferirían esperar a las elecciones de 2027 y mejorar su representación para no depender de esos votos. Tal vez el gobierno termine por ser la mayor dificultad que halle Mahiques para que su proyecto en la Justicia despegue. Aunque tal vez no debería subestimar la indignación de Macri con él, que supera con creces a la del kirchnerismo y se proyectaría sobre la reunión del Pro del 19 de marzo. La supuesta sed de revancha del expresidente con la ingratitud de exfuncionarios lo impulsaría a proponer a Rogelio Frigerio como candidato a presidente. Quizás para obturar una negociación del gobernador de Entre Ríos para que el Ejecutivo lo proponga al frente del BID. Es lo que, con saña interesada, hace trascender un sector del oficialismo.

En 2027, Frigerio debería competir con Mauricio “Palito” Davico para retener el gobierno. Davico es el intendente de Gualeguaychú y protegido de Martín Menem. La pretensión de Frigerio chocaría con el deseo de Mauricio Claver Carone, desplazado del BID por una presunta maniobra del delegado argentino: Guillermo Francos. Carone mantiene una relación estrecha con Donald Trump, que no pierde oportunidad de recordarle a Milei su respaldo en las elecciones del 26 de octubre.

A otra escala, fue lo que habría hecho Angelici con Barroetaveña. El esfuerzo que le demandaría contribuir a que Jorge Macri mejore su gobierno obligaría a Angelici a distraerse de su feligresía en la Justicia. El empresario del juego fue el único en leer con detalle la contratación de la empresa La Rumana realizada por Gabriel Sánchez Zinnny. Una contratación directa por 2600 millones de pesos para retirar dos mil toneladas de tierra contaminadas del Parque de la Innovación sin cláusula de rescisión. Pero tampoco con la precisión adecuada de cuántas toneladas debían removerse.

La virtud de Angelici consistiría en hallar una solución con la inexplicable omisión del jefe del Gabinete. Es lo que permitiría a La Rumana, subcontratar a una empresa especializada con los 800 millones de pesos que recibió de adelanto. “La Rumana” se dedica al alquiler de baños químicos y tanques atmosféricos para evacuar pozos negros en el conurbano. Tal vez inspirado en la ola libertaria, Sánchez Zinny planteó en la Justicia Federal lo que debería ser imposible. La prescripción de la causa donde se lo acusa de utilizar créditos fiscales para contratar consultoras de familiares mientras fue funcionario del Ministerio de Educación.