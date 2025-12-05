Hay un sustrato común al “vamos por todo” de los años de esplendor kirchnerista y el “todos son lo mismo excepto nosotros” insinuado en el frenesí de las arengas libertarias. Sin un antagonista que represente la negación de lo que se intenta sostener, ambas afirmaciones carecerían de sentido. El parecido entre ellas es la lógica binaria que agitan para mantener alta la moral de sus fanáticos. Particularmente cuando el éxito de la política no se replica en una bonanza económica. En ese relato, el futuro de grandeza depende de vencer a quienes impiden alcanzar ese destino.

Con adaptaciones mínimas del original, ese guion fue puesto en escena por el oficialismo en el Congreso esta semana. Fuerza Patria no asiste inerme al arrebato de esa bandera simbólica, el hito en el nacimiento de otra minoría intensa a su imagen y semejanza. Juan Grabois adelantó en la jura de nuevos diputados el rol que le reservó Cristina Fernández. Además de recordar a Karina y Javier Milei la acusación de supuestas coimas en la Andis, el ademán del 3% fue una advertencia a su bloque.

Pese a la predisposición a votarlo, un grupo significativo de sus miembros lo rechazaría para evitar que Grabois los sindique como traidores. Coercitivo, el método para evitar nuevas fugas y garantizar cohesión desnuda las limitaciones de Cristina Fernández para mantener la unidad detrás de ella y de Máximo Kirchner. Un intendente de Axel Kicillof se regocijó con la contradicción en la que incurrirían madre e hijo. Sobre todo por desconocer el legado de Néstor Kirchner. “Al final practican el pejotismo que él criticaba. Se encadenan al partido para tener alguna representación”.

Aun así, el intendente admitió la eficacia de esa estrategia para “esquilmar” al gobernador antes de que la Legislatura lo autorice a endeudarse por casi 4000 millones de dólares. Cristina Fernández condujo la ofensiva combinada que ejecutaron Máximo, Sergio Massa y Martín Insaurralde para quedarse con la mayoría de los cargos exigidos para votarlo. Insaurralde recuperó para Alejandro Di Chiara la presidencia de la Cámara de Diputados, el más importante.

Alexis Guerrera será su vice primero por la alternancia pactada entre Insaurralde y Massa. Guerrera ocupó ese lugar por el jefe del Frente Renovador. Juan Osaba y Mariano Cascallares representan, sin embargo, la novedad entre sus autoridades. La designación de Cascallares como vice cuarto resultó una brutal demostración de poder a Kicillof. El gobernador había propuesto como presidente al intendente de Almirante Brown. Osaba llegó a la vice segunda por Sebastián Pareja.

Destacado por Karina Milei para derrumbar ese orden, Pareja vio tentada esa fe por “la ideología modular”. En apariencia infinitos, los módulos son unidades salariales distribuidas entre los legisladores para contratar asesores. La experiencia de Julio “Chocolate” Rigau puso en duda que esa sea su única finalidad. Pareja habría sido contenido, y reencauzado, por los sabios consejos de Massa e Insaurralde. A Osaba se le augura con sorna un futuro venturoso en ese ámbito. Sobre todo, por haber traicionado a Juan Amondarain y Joaquín de la Torre, sus antiguos empleadores.

Igual que ellos, Osaba proviene del Frente Renovador. Desprendido de esa fuerza, Jorge D’Onofrio es un dolor de cabeza para Kicillof. El exministro de Transporte bonaerense fue procesado por el juez de Campana Adrián González Charvay en una causa por lavado de activos. Pero sería inminente, además, la elevación a juicio oral y público de otra causa donde el fiscal bonaerense Álvaro Garganta lo investiga por enriquecimiento ilícito y defraudación al Estado con el sistema de fotomultas.

Un proceso que intentaría demorar Gonzalo Acosta, un fiscal de San Isidro con supuestos buenos contactos en toda la Justicia bonaerense, pero que también mantendría una relación cordial con Federico Achával. El intendente de Pilar le habría encomendado esas gestiones. ¿Por pedido de Kicillof? Es una especulación. El intendente de Pilar aspira a sucederlo como gobernador. Achával sostuvo hasta donde pudo a Claudia Pombo en la presidencia del Concejo Deliberante.

Pombo está denunciada con D’Onofrio en las dos causas. El exministro tenía una alianza con Achával a través de Pombo. El aporte de tres arrepentidos de identidad reservada habría permitido avances significativos en una de las causas. Sobre todo por el testimonio de quien asegura haber escuchado a Pombo aguardar que alguien traslade grandes sumas de dinero de su domicilio a un local gastronómico. Para agregar sugestión a ese misterio, Sebastián Fittipaldi tendría otra causa contra los denunciados que marcharía a toda velocidad.

Fittipaldi es fiscal de Rincón de Milberg, en Tigre, tierra de Massa. D’Onofrio se emancipó de Massa luego de ser designado ministro por Kicillof. El alarde de su control sobre la Legislatura con Máximo Kirchner e Insaurralde quedó reflejado con el nuevo directorio del Banco Provincia. No solo por su ampliación de 8 a 14 miembros. También por su distribución. Al gobernador le quedaron 5 lugares.

El resto fue para el trío, Pro y la UCR. Un anillo de poder que oficia como aliado legislativo. La lucha que se libra en el interior de esas fuerzas es por quién acredita esa condición. Maxi Abad cedió los dos lugares en el directorio a Marcelo Daletto y Fernando Pérez. Daletto reporta a Emilio Monzó. Una de las escuderías ligadas a Massa en la Legislatura. Pérez proviene de Evolución que negocia con Abad la nueva conducción de la UCR.

Diego Santilli le entregó a Guillermo Montenegro lugares en las empresas Bapro Seguros, Provincia Net, ART y Salud. Cristian Ritondo logró que Matías Ranzini se siente en la silla del banco, donde Adrián Urrelli será su suplente. Pro bonaerense es materia de disputa. Santilli, Montenegro y Ritondo lo precisan frente a lo que presagian: una dura interna con La Libertad Avanza en 2027.

Los intendentes de Kicillof aventuran que los del PJ abandonarán a Máximo Kirchner si hay una elección interna. El mandato de sus autoridades vence el 18 de diciembre. El liderazgo de Máximo en el PJ bonaerense selló la alianza de Cristina Fernández e Insaurralde. Los aliados del gobernador confían en que se diluya con una elección interna. Al peronismo del sur del conurbano lo urgiría mucho más todo lo que rodea a Sur Finanzas y a su titular, Ariel Vallejos.

La jueza María Eugenia Capuchetti allanó Sur Finanzas en Adrogué por la causa donde se investiga a Francisco Hauque, el empresario cripto a quien Elías Picirillo le tendió una trampa en complicidad con efectivos de la Metropolitana por reclamarle 6 millones de dólares. Un caso que evoca a Diego Kavetz, autorreivindicado Señor Ocho de la SIDE. Un cargo inexistente.

Kravetz desmiente cualquier vínculo con ese asunto. ¿Seguirá Kravetz los pasos de Sergio Neiffert? Si fuese cierta, Karina sería la clave de una versión que circula con insistencia. Los allanamientos dispuestos por la fiscal federal Cecilia Incardona renovaron la inquietud por este revuelo judicial. La denuncia inicial de la Procelac contra Vallejos incluye a Banfileños, un fondo de inversión sospechado de lavar dinero de transferencias de jugadores de fútbol. Incardona investiga en esa causa a Eduardo Spinosa, muy ligado a Vallejos.

La intervención del juez federal Federico Villena no sirvió para quitarle la causa a Incardona. Villena es buen amigo de la mayoría de los intendentes peronistas. Pareja aspiraría a serlo. A la nueva minoría intensa le cuesta definir un nuevo perfil.