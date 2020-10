El PIB mundial crece y China se prepara para ser el país más desarrollado

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de octubre de 2020 • 00:05

El Producto Bruto Interno del mundo en el año 1?d.C. era de 150.137 millones de dólares de 2017. Esta información surge de la publicación de la Fundación Norte y Sur ( Ed. El Ateneo 2020, pág. 19).Teniendo en cuenta que la población mundial era en ese año de 225,8 millones, significa que el producto per cápita era de 665 dólares de 2017. La productividad era bastante parecida en todas las regiones.

En el año 1000 d.C. el producto global era de 176.462 millones de dólares de 2017. Como se puede ver no había crecido después de 10 siglos. Si se calcula el ingreso per cápita se observa que en el año 1000 era de 660 dólares de 2017, o sea que en esos 1000 años, la productividad global no había aumentado nada. En realidad, había decrecido en 1% en mil años.

Al desarrollarse el capitalismo, sobre todo el capital comercial y en alguna medida el capital industrial, en 1820 ya contábamos con 983.243 millones de PIB de dólares de 2017, con lo que el aumento había sido de 5,6 veces en esos 820 años, un crecimiento extraordinario, que se dio sobre todo en Europa.

El PIB per cápita de Europa había pasado de US$604 en el año 1000 a US$2065 de 2017 para el año 1820, o sea que había aumentado en 2,65 veces en esos años. Pero el gran aumento del PIB per cápita de Europa se da después, con el capitalismo industrial, que hace crecer el PIB de esta región en una cifra impresionante dado que en el 2018 el ingreso per cápita era de 32.912 dólares de 2017 por persona. O sea que el incremento entre esos años fue de 15,9 veces. Hay que considerar que Europa incluye los países del área oriental, por lo cual su incremento es menos espectacular para el conjunto.

El PIB global, con la caída de la actividad en el 2020 por el Covid-19, se ubica en dólares de 2017 en 122.489.233 millones. Esto significa que el PIB per cápita es de 15.375 dólares de 2017 por persona en el 2020, que se tiene que comparar con los 665 dólares de año 1, lo que representa un incremento de 23,1 veces sobre aquella cifra. Esto da una imagen clara del gran incremento de la productividad en moneda constante en estos 2020 años.

Considerando cada nación, tomaremos las cifras hasta el 2018. Creció notablemente el PIB entre 1820 y 2018 en Estados Unidos y en países como Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Este conjunto de países incrementó su PIB per cápita en 29 veces, ya que pasó de 2053 (dólares de 2017) en 1820 a 58.813 de la misma moneda en 2018. El incremento en esta área es espectacular.

En los últimos 30 años, se ha dado un crecimiento muy fuerte de China, que por un lado controló el aumento de su población y por otro incrementó su producción en forma muy firme, con lo cual logró reducir tanto la pobreza que por el tamaño del PBI pasó a ser la segunda potencia mundial. Hoy en día hay muy poca diferencia entre la producción de China y de Estados Unidos y compiten por cuál de los dos será el próximo número 1 de la producción mundial.

En este momento de la historia, vemos entonces a dos países luchando por la supremacía de la producción mundial y a otros países desarrollados de Europa y de Japón que también han crecido, pero que están relativamente estancados en los últimos ejercicios. Como conclusión, se cree que China será el país más desarrollado en los próximos 10 años.

A pesar de la pandemia por el coronavirus, en el 2020 el desarrollo global ha sido prodigioso y aún se espera un fuerte crecimiento de este PIB para el futuro, especialmente en los países del sudeste asiático.

