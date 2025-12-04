Alerta sanitaria: la Argentina suspendió las importaciones de chorizos y un jamón de España por una enfermedad exótica

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informó que se suspendieron temporalmente las importaciones de mercancías de riesgo provenientes desde España, tras la detección de la Peste Porcina Africana [PPA] en jabalíes en Barcelona. El organismo sanitario advirtió que la medida se tomó sobre todo por aquellos productos capaces de vehiculizar el virus.

La Peste Porcina Africana es una enfermedad exótica en la Argentina y países de Sudamérica, que afecta a los cerdos domésticos y silvestres. No constituye un riesgo para las personas, ni altera la inocuidad de los productos de porcinos.

La enfermedad se trasmite entre suinos a través del contacto directo o indirecto, causando alta mortalidad. Recordaron que el virus de la PPA puede persistir durante mucho tiempo en el medio ambiente, incluso en una alta variedad de productos porcinos.

A partir de la confirmación del hallazgo por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de España y su comunicación oficial a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), el Senasa reforzó las medidas de prevención sanitaria y los controles de cargas comerciales en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos, a fin de prevenir el ingreso de mercancías, productos y subproductos de origen porcino.

La decisión se tomó tras detectarse la enfermedad en jabalíes de Barcelona Shutterstock.

Alertaron que en resguardo de la condición de libre de PPA que mantiene la República Argentina, en línea con la alerta sanitaria - Resolución N° 564/2021 - dispuesta por el organismo sanitario nacional y los requisitos de importación vigentes, solo se autorizará el ingreso de mercancías porcinas comerciales cuyos procesos de elaboración garanticen la inactivación del virus de PPA. Entre los productos permitidos se encuentran los jamones madurados durante al menos 6 meses, productos cocidos o tripas saladas (según tratamiento de inactivación del patógeno), alimentos para mascotas extrusados o enlatados.

Todos los demás productos porcinos, como salazones, chorizos secos y jamones crudos de menos de 6 meses de maduración, constituyen un riesgo sanitario, por lo que no podrán ser ingresados. Asimismo, el Senasa verifica exhaustivamente los residuos de aviones y buques transcontinentales provenientes de países donde la PPA es endémica, ya que es una de las vías de diseminación de la enfermedad.

Cabe destacar que, conforme a la Resolución Senasa N° 295/99, los viajeros no deben ingresar productos porcinos, indistintamente de la condición sanitaria del país de procedencia.

Entre los productos permitidos, se encuentran los jamones madurados durante al menos 6 meses, productos cocidos o tripas saladas LA NACION

En ese sentido, aclararon que no es una enfermedad zoonótica, es decir, la enfermedad no se trasmite a las personas. Las personas que estuvieron con animales en países donde está presente el virus no deben concurrir a establecimientos productivos en la Argentina, ya que los objetos, la ropa y el calzado pueden vehiculizar el virus.

El Senasa suspendió la importación de mercancías de riesgo provenientes de España tras la detección de la PPA en jabalíes FAO

Explicaron que junto con la prevención de ingreso en fronteras, "es fundamental el fortalecimiento de las medidas de bioseguridad que se aplican en las granjas porcinas, considerando el impacto productivo y comercial que generaría su ingreso y que no existe una vacuna para su control. Ante un eventual ingreso del virus, el Senasa cuenta con un plan de contingencia —Resolución N° 275/23 - para aplicar las medidas sanitarias de contención y erradicación de la enfermedad requeridas".

Por último, el organismo sanitario recordó que "ante la sospecha de signos clínicos o eventos sanitarios no habituales en porcinos, se debe notificar inmediatamente al Senasa, particularmente si se observa aumento de la mortandad, manchas o enrojecimiento en la piel, fiebre alta y abatimiento". Mencionaron que los mismos signos pueden ser observados en los jabalíes, por lo que también se debe alertar al Servicio Nacional de este tipo de hallazgos.

Las notificaciones de sospecha de enfermedad pueden comunicarse en la oficina del Senasa más cercana, personalmente o por teléfono; por WhatsApp, al (11) 5700-5704; a través del correo electrónico notificaciones@senasa.gob.ar; o en el apartado avisá al Senasa, disponible en el sitio web oficial.