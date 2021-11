El protagonismo de Mauricio Macri y la seducción de Javier Milei, dos interrogantes frente a las urnas

Un cauto optimismo circula entre varios de los principales líderes de Juntos por el Cambio (JxC) de cara a las elecciones generales que tendrán lugar dentro de apenas nueve días. No tanto por lo que pueden señalar las encuestas de intención de voto, cuya capacidad para pronosticar escenarios electorales está en seria discusión, sino porque, a juicio de los dirigentes de la mayor fuerza opositora, se ha producido una ruptura del contrato entre el gobernante Frente de Todos y buena parte de su electorado .

Esa ruptura del contrato se extendería, en opinión de esos dirigentes, más allá de las dificultades económicas presentes. Se asociaría con al menos tres cuestiones que no pocos votantes de la actual coalición gobernante en 2019 no le perdonarían al gobierno de Alberto Fernández: la pérdida de clases y sus secuelas, el vacunatorio vip y la foto de la fiesta de la pareja del Presidente en la quinta de Olivos .

El impacto de haber estado sin clases presenciales durante alrededor de un año y medio ha sido mayúsculo. Pero no solo por las deficiencias que la educación virtual exhibió, especialmente en aquellas escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires, por su correlato en el pobre aprendizaje y en la deserción escolar, sino por otras consecuencias que padecieron no pocos hogares. La imposibilidad de dejar a los chicos en el colegio obligó a no pocas madres que realizaban tareas esenciales a tener que depender de otras personas para que cuidaran a sus hijos o a contratar personal para el cuidado de niños, con el lógico deterioro de la economía familiar.

En materia de vacunación contra el Covid-19, hoy las autoridades nacionales pueden exhibir una situación muy distinta a la previa a las PASO. Con algo más de tres cuartas partes de la población vacunada con al menos una dosis y con el 58% que ha recibido el esquema de dos dosis, el panorama es mucho más tranquilizador para el Gobierno. Sin embargo, desde la oposición se cree que los ejemplos de los vacunados vip seguirán teniendo un efecto negativo para el oficialismo en las urnas, pese al tiempo transcurrido. “Es inevitable que quien sufrió la muerte de un ser querido no siga pensando que, si algunos amigos del poder no se hubiesen apoderado de vacunas que no les correspondían en tiempos de escasez de dosis, algunas muertes pudiesen haberse evitado”, señala un funcionario del gobierno porteño. Del mismo modo, es irrefutable que si no se hubiesen producido las demoras en que incurrieron las autoridades nacionales a la hora de negociar la compra de vacunas con los laboratorios de los Estados Unidos, muchas más vidas podrían haberse salvado.

Las fotos y videos del cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos también continuarían jugando un papel trascendente en términos electorales. Esas imágenes son la contracara del encierro al que se sometieron millones de personas y habrían sacudido de manera especial a un electorado joven que se sintió privado de la vida social . El tema de la falta de ética y de los privilegios de la casta política prendió fuerte en ese segmento de la sociedad en conglomerados urbanos, y hasta podría explicar fenómenos como el del apoyo electoral a Javier Milei en algunos de los barrios más pobres de la ciudad de Buenos Aires a expensas del Frente de Todos.

Precisamente, en el distrito porteño el crecimiento de la fuerza política encabezada por Milei, Avanza Libertad, inquieta a dirigentes de JxC, por la posibilidad de que se apropie de algunos de los votantes que, en las PASO del 12 de septiembre, dieron su apoyo a la lista liderada por Ricardo López Murphy, quien ocupa el cuarto lugar en la lista que lleva en el primer lugar a María Eugenia Vidal.

Con la intención de evitar ese potencial traspaso de votantes, el equipo de Horacio Rodríguez Larreta ha ideado un mensaje de campaña tendiente a persuadir al electorado de que un diputado más para JxC en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podría ser vital para desplazar al kirchnerismo de la primera minoría en la Cámara de Diputados de la Nación.

Si se repitieran los resultados de las PASO, JxC obtendría siete bancas de diputados. Pero aumentando levemente su caudal electoral podría llegar a ocho, probablemente a expensas del Frente de Izquierda, que lleva a Myriam Bregman como primera candidata.

El otro argumento utilizado por los larretistas es que apoyar la conformación de un bloque que podría llegar a albergar 120 diputados nacionales será siempre mejor que apostar a un “lobo solitario”, como denominan a Milei.

Para soñar con un octavo diputado en el distrito porteño, quienes manejan la campaña electoral en Juntos por el Cambio destacan que podrían beneficiarse con el hipotético mayor número de votantes que se acerquen a las urnas el 14 de noviembre. Señalan que en las PASO votó alrededor del 70% del padrón, cuando habitualmente concurre a votar hasta un 78%. Se ilusionan pensando que entre los electores ausentes en las primarias de septiembre hubo muchos votantes mayores de la zona norte del distrito, donde a JxC suele irle muy bien.

El tópico del que sus candidatos prefieren dejar de hablar por el momento es el lanzado oportunamente por María Eugenia Vidal, quien había bregado por desplazar a Sergio Massa de la presidencia de la Cámara de Diputados si la coalición opositora lograse la primera minoría en ese cuerpo legislativo. La idea esbozada por la exgobernadora bonaerense no convence a Rodríguez Larreta y dista de ser una cuestión saldada en Juntos por el Cambio ; en todo caso, la decisión de luchar por la presidencia de la Cámara baja saldrá de la mesa de conducción de la coalición, una vez conocido el veredicto de las urnas.

Otra cuestión que ha suscitado alguna inquietud en la principal coalición opositora es el protagonismo que, en los últimos días, ha ganado Mauricio Macri. El reciente incidente en Dolores con un periodista de C5N, a quien el expresidente le manoteó el micrófono aunque luego pidió disculpas, desagradó a no pocos dirigentes ligados a Rodríguez Larreta. También sorprendieron a muchos las declaraciones de Macri sobre el candidato de Avanza Libertad a LN+: “Las ideas que expresa Milei son las que siempre expresé yo” .

Lo cierto es que el rol que, en adelante, debería jugar Macri divide opiniones dentro de la alianza opositora . Desde el larretismo, por ahora, se trata de minimizar la cuestión, y se limitan a señalar que es necesario trabajar para que Macri sea el primer expresidente relevante.

Rodríguez Larreta puede hoy moverse con una relativa tranquilidad por cuanto las encuestas lo muestran entre los dirigentes políticos con mejor imagen del país. Un reciente sondeo de Taquion, realizado en el orden nacional en forma online, entre 2532 personas consultadas desde el 21 hasta el 27 de octubre, aporta un interesante dato. Al preguntar “¿Quién es en este momento el líder de la oposición al gobierno de Alberto Fernández?” , el 18,6% se inclinó por el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires ; el 16,1%, por Patricia Bullrich; el 12,1%, por Javier Milei, y el 10,7%, por Mauricio Macri. Más lejos, se ubicaron María Eugenia Vidal, con el 7,8%; Diego Santilli, con el 2,9%, y José Luis Espert, con el 2,2%.

Dos datos llaman la atención en las respuestas a ese interrogante. El primero es que el 17,1% sostuvo que no hay un líder de la oposición. El segundo es la ausencia de menciones a dirigentes del radicalismo, cuando hoy abundan los aspirantes a encabezar una fórmula presidencial en 2023; entre ellos, Gerardo Morales, Martín Lousteau, Alfredo Cornejo y Facundo Manes.