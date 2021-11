Mauricio Macri se disculpó por la agresión al periodista de C5N: “Fue un acto reflejo”

El expresidente Mauricio Macri se disculpó por la agresión a un periodista de C5N. “Mis disculpas por lo que pasó hoy al bajar del auto”, dijo en un posteo en su perfil de Twitter, y agregó: “Fue un acto reflejo al ver que se me venían los micrófonos encima. Lamento que haya terminado en el agua” .

Mis disculpas por lo que pasó hoy al bajar del auto. Fue un acto reflejo al ver que se me venían los micrófonos encima. Lamento que haya terminado en el agua. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 3, 2021

Este miércoles cerca del mediodía, el ex primer mandatario llegó al juzgado de Dolores para presentarse a indagatoria como acusado de supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

Luego del ingreso del fundador del Pro a los tribunales de Dolores, un cronista de C5N denunció que, mientras caminaba hacia el juzgado, Macri le rompió el micrófono. “¿Macri, va a declarar?”, le preguntó el periodista Nicolás Munafo al expresidente, al tiempo que este se dirigía desde su auto hacia la puerta de ingreso. Pocos segundos después, el mismo cronista dijo: “Uh, tiró el micrófono de C5N. Entró así, Mauricio Macri no dijo si iba a declarar o no”.

La situación derivó en un escándalo que contó con el repudio de organizaciones periodística como Adepa y FOPEA, en defensa del cronista.

Un periodista denunció que Mauricio Macri le tiró el micrófono

Más temprano, en diálogo con LA NACION, desde el equipo que acompañó a Macri a su indagatoria indicaron: “No agredió a nadie. Él no sabía que se trataba del micrófono de C5N. En esa maraña de personas no sabe que sucede esto”.

“Estaba ingresando con muchos micrófonos que se le estaban tirando encima y él solo quiso cubrirse para poder ingresar tranquilamente”, explicaron desde el entorno del expresidente a este medio, y agregaron: “Nunca hubo una intención de agredir a ninguno de los periodistas que estaban en el lugar”.

Para sostener esa posición dijeron a modo de ejemplo: “Incluso, en la recorrida posterior que se hizo desde la municipalidad hasta el juzgado y que fue rodeada de periodistas y a un paso muy lento, nadie agredió a ningún equipo de prensa y se hizo sin ningún tipo de inconvenientes”.

Macri llegó hoy a los Tribunales de Dolores para prestar declaración indagatoria ante el juez federal, Martín Bava, a quien le entregó un escrito durísimo. El ex primer mandatario lo acusó de ser incompetente, de responder al Gobierno y de haberlo introducido en la causa “por la ventana” después de la derrota electoral del oficialismo del 12 de septiembre pasado.

“Estamos ante un simulacro de juicio”, dijo el expresidente en su presentación por escrito. “Usted, Sr. Juez, forzó mi llamado a indagatoria en pleno proceso electoral con fines repudiablemente políticos”, afirmó.

La audiencia oral se extendió durante menos de media hora. Frente a frente, Macri le dijo al magistrado que no iba a hacerlo “perder tiempo”. Sostuvo que “sabía que tenía decidido procesarlo” y que, por eso, no iba a contestar preguntas, ni del juzgado ni de la fiscalía. “Lo que le voy a decir primero es que usted sabe que debería haber suspendido la audiencia por todas las cosas que están en curso. Pero queda claro que Usted está muy apurado para procesarme antes del 14. Con lo cual yo no quiero demorar más tiempo. Voy a consignar un escrito, no voy a contestar preguntas, así Usted puede seguir con las formalidades”, dijo el expresidente, de acuerdo con el acta de la indagatoria, a la que accedió LA NACION.