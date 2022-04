El riesgo de banalizar la guerra en las redes

El 14 de marzo, mientras las ciudades ucranianas eran asediadas por bombardeos, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue retado a un duelo por el millonario Elon Musk.

Musk, el fundador de Tesla y SpaceX, dirigi贸 un tuit a la cuenta oficial en la red social de la oficina presidencial de Putin y ret贸 al presidente a un 鈥渃ombate individual鈥 en el que la 鈥渁puesta鈥 ser铆a Ucrania. La respuesta en la esfera de Twitter fue jocosa: se hicieron carteles falsos que anunciaban la gran pelea y circularon im谩genes editadas en Photoshop que retrataban a Musk como Terminator o Rocky Balboa.

Hab铆a algo inquietantemente familiar y hollywoodense en ese momento. Fue casi como si los tuiteros hubieran olvidado que estaban hablando de una situaci贸n geopol铆tica en la que millones de vidas est谩n en peligro, y no de otra ri帽a entre famosos.

Y tal vez es inevitable, cuando la propia guerra de Rusia contra Ucrania se ha convertido en una especie de meme en las redes sociales, pues im谩genes de tanques destrozados, grupos de refugiados y bolsas de cad谩veres se entremezclan con alardes modestos de puntuaciones de Wordle y fotos de las mascotas adorables. 鈥淯na de las experiencias m谩s extra帽as del mundo actual es seguir una guerra en las redes sociales鈥, dijo Trevor Noah en un segmento de The Daily Show. 鈥淧orque el resto del contenido de las redes no desaparece. Solo se mezcla con todo lo dem谩s鈥.

La guerra en Ucrania, que ha sido llamada la 鈥減rimera guerra de TikTok鈥, ha desdibujado los l铆mites entre el periodismo de guerra y el #contenido de las redes sociales. The Atlantic se ha referido a la riada de contenido relacionado con la guerra como un 鈥渃ongestionamiento鈥, un t茅rmino que ha sido usado en la sociolog铆a para describir lo que la revista llam贸 el 鈥渆spect谩culo desagradable y vergonzoso鈥 que suele desatarse inmediatamente despu茅s de una tragedia.

Sin embargo, es importante se帽alar que este no es necesariamente un fen贸meno social natural. M谩s bien es el resultado de un algoritmo desarrollado por empresas que solo buscan generar ganancias. 鈥淟as redes sociales se optimizaron para destacar las publicaciones m谩s r谩pidas, populares y escandalosas鈥, me dijo Max Stossel, asesor del Center for Humane Technology, una organizaci贸n sin fines de lucro dedicada a redise帽ar la infraestructura digital.

Adem谩s, a medida que las redes sociales se vuelven la fuente principal de noticias para cada vez m谩s personas, las estructuras del medio en s铆 mismo pueden deformar nuestra comprensi贸n de lo que ocurre en el mundo. El te贸rico canadiense Marshall McLuhan se帽al贸 en 1951 que la primera plana de un peri贸dico ilustraba el d铆a a d铆a de la 鈥渃omplejidad y la similitud de los acontecimientos humanos鈥, con noticias de todo el mundo impresas una al lado de la otra. Pese a lo que llam贸 鈥渓a frecuente ridiculez e informalidad de las noticias鈥, McLuhan reconoci贸 que el efecto de este enfoque tipo mosaico es 鈥渄efender un sentido profundo de solidaridad humana鈥.

Pero en las redes sociales, estos fragmentos de contenido surgen de manera aislada y luego desaparecen cuando deslizamos nuestro pulgar sobre la pantalla. El resultado no es un mosaico, sino un revoltijo en el que lo trivial sigue a lo atroz, y lo personal aparece al lado de lo p煤blico.

Quiz谩 se pregunten, 驴qu茅 tiene esto de malo? Bueno, en primer lugar, parte de lo que vemos en las redes sociales es simplemente falso, lo cual puede confundirnos sobre la realidad de lo que sucede. Pero incluso sin las falsedades descaradas, al comprimir eventos globales complejos en im谩genes planas, las redes tienden a promover narrativas simplistas que confirman sesgos existentes. Todo este consumo r谩pido de contenido tambi茅n puede conducir a una fatiga de compasi贸n.

Esto no quiere decir que la atenci贸n generada en las redes sociales jam谩s puede producir nada bueno. Un ejemplo es el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y sus s煤plicas eficaces de apoyo internacional, que han levantado el 谩nimo y han ayudado a recaudar fondos para el pueblo ucraniano Los videos que ha publicado le han ayudado a presentarse como un estadista unificador, un l铆der que ha sido comparado con Winston Churchill.

En el pr贸logo de The Mechanical Bride, McLuhan hace referencia al cuento de Edgar Allan Poe 鈥淯n descenso al Maelstr枚m鈥, en el que un marinero se salva de morir ahogado en un remolino al estudiar las corrientes y observar sus movimientos con desapego. De esta misma forma, podr铆amos tratar de identificar las corrientes subyacentes al centro de las redes sociales, aunque para la mayor铆a de nosotros, la soluci贸n m谩s pr谩ctica quiz谩 sea encontrar una mejor manera de mantenernos informados sobre lo que ocurre en el mundo.