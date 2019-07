En qué consiste el analfabetismo financiero

Fuente: Archivo

La falta de cultura financiera acarrea costos significativos, tanto en las personas como en las comunidades ajenas a este tipo de conocimientos. Esta es una de las conclusiones a las que llega un informe elaborado por Standard & Poor's Ratings Services en base a datos de 150.000 personas alrededor del mundo.

En la columna de hoy, trataremos de evangelizar financieramente a nuestros lectores. Para ello, utilizaremos las 5 preguntas que la consultora encargada de la encuesta realizó para determinar si una persona tiene cultura financiera o carece de ella. Básicamente, contestaremos cada pregunta y desarrollaremos conceptos clave de la materia.

Pensando en aquellos que quieran evaluar sus conocimientos antes de pasar a nuestra explicación, colocaremos primero las preguntas con las opciones correspondientes y luego, más abajo, las respuestas que hemos elaborado. De acuerdo con el estudio, se llega al nivel de letrado financiero cuando se contestan correctamente al menos 3 preguntas.

Cuestionario para evaluar tu grado de conocimiento financiero:

1) Suponga que tiene dinero ahorrado, ¿es más seguro destinar ese dinero a una sola inversión o negocio, o en varias inversiones y negocios?

2) Suponga que durante los próximos 10 años los precios de las cosas que usted suele comprar todos los meses se duplican. Si su ingreso también se duplica en dicho lapso, ¿su poder adquisitivo habrá aumentado, disminuido o será el mismo?

3) Suponga que usted necesita que le presten 100 dólares. ¿Cuál de estas dos opciones elegiría para devolver menos dinero: pagar 105 dólares o 100 dólares más el 3%?

4) Suponga que tiene depositado dinero en una cuenta por dos años y el banco ofrece pagarle 15% por año en intereses. Suponiendo que no realizó ningún retiro parcial, ¿en el segundo año el banco le pagará en concepto de intereses más dinero que el que le pagó al cabo del primer año o le pagará la misma cantidad?

5) Suponga que tiene 100 dólares depositados en un banco que le paga 10% por año durante 5 años: ¿Cuánto dinero tendrá al término de ese lapso si en no realiza ningún retiro parcial? ¿Más de 150 dólares, exactamente 150 dólares o menos de 150 dólares?

Nuestras respuestas

1) Es más seguro destinar el dinero a varios negocios o inversiones. Una de las frases más conocidas en finanzas indica que "no conviene poner todos los huevos en la misma canasta". Distribuir el capital en distintos activos financieros o en la denominada economía real es lo que se conoce como diversificación. Esta conducta permite reducir el riesgo de nuestra inversión total, habida cuenta de que, si tenemos problemas con una inversión, otra unidad de negocios bien podría compensar esa pérdida momentánea. Una cartera bien diversificada de inversiones debe contar con activos o negocios con bajo grado de correlación. Esto significa que la marcha de uno no debe afectar la marcha de otro. Por ejemplo: si compramos acciones del Grupo Financiero Galicia (GGAL), Banco Macro (BMA) y BBVA (BBAR) estaremos dividiendo nuestra inversión, pero no diversificándola, en el sentido estricto del término, puesto que en general los papeles del sistema financieros experimentan variaciones similares en la Bolsa. Distinto sería invertir un poco en bancos, otro tanto en el sector energético y una tercera parte en empresas vinculadas a la actividad agropecuaria, por ejemplo.

2) Mi poder adquisitivo será el mismo. Claramente, esta pregunta está pensada para ciudadanos de países no habituados a la inflación. A los argentinos la realidad nos enseña a la fuerza cómo convivir con la persistente depreciación de nuestra moneda. Por lo tanto, es difícil que fallemos en esta respuesta. De hecho, en el estudio que utilizamos para esta columna, la consultora destaca a la Argentina como un país donde el conocimiento sobre inflación es muy alto: más del 60% de los encuestados locales respondieron bien esta pregunta. La diferencia entre el aumento generalizado de los precios y el de los ingresos determina los cambios en el poder adquisitivo de las personas. Si ambos suben en la misma proporción, el poder adquisitivo se mantendrá constante, algo que claramente no ocurre en estos momentos.

3) El 3% de 100 es 3. Por lo tanto, elijo pagar 100 dólares más el 3% de interés. El resultado es menor que los 105 que también se nos propone. Si dudaste al contestarla, te sugiero que leas esta columna.

4) El segundo año el banco me pagará más dinero en concepto de intereses. Suponiendo que tengo depositados 10.000 pesos, los intereses del primer año serán 1.500 pesos (el 15%). Para el segundo año, y siempre bajo el supuesto de que no realicé retiros parciales, el 15% de intereses será calculado sobre una base actualizada de 11.500 pesos ($ 10.000 más los $ 1.500 percibidos al cabo del primer año), con lo cual el pago de intereses ascenderá a 1.725 pesos, un monto superior al del período anterior. A esto se le llama capitalizar intereses o realizar inversiones con interés compuesto: se suman los intereses obtenidos al capital original para cobrar a futuro mayores intereses por nuestra inversión. Este tipo de operaciones permite que nuestro capital vaya creciendo de manera exponencial en vez de lineal.

5) Tendré más de 150 dólares. Es por el interés compuesto que mencionamos en la respuesta anterior. Al cabo del primer año tendré 110 dólares, al término del segundo mi capital habrá crecido a US$ 121 (110 x 1,10) y así hasta los cinco años, cuando contaré con 161,05 dólares. En este link podrás realizar tus propios cálculos con interés compuesto. Para el ejemplo dado, completá con 100 "Cantidad inicial", con 5 "tiempo" y con 10 "tasa de interés anual". El resto de los campos deben quedar en blanco. Presioná "calcular interés" y verás el resultado.

Conclusión

A nivel global, los resultados del cuestionario muestran una clara correlación entre los países más desarrollados y el grado de conocimientos financieros de la población. Los países con más aprobados fueron Alemania, Israel, Holanda, Noruega, Suecia e Inglaterra (todos por encima del 65%). Del otro lado, en los llamados BRIC (Brasil, Rusia, India y Sudáfrica), el número de respuestas correctas promedió apenas el 28%, un resultado similar al de Argentina.

Al nivel de las personas, el analfabetismo financiero genera grandes riesgos; más en un mundo donde el sistema financiero, en alianza con la ciencia y la tecnología, crece a pasos agigantados, con las fintech como principales exponentes de los nuevos desarrollos.

Desconocer los nuevos conceptos y herramientas puede ubicarnos en el lugar menos deseable del nuevo mundo interconectado, ese donde se encuentran los deudores.

En una economía como la nuestra, con tasas de interés por las nubes, créanme que conviene dar el salto hacia el otro lado del mostrador. Comenzar a destinar energías a nuestra formación en finanzas personales es la mejor inversión para que el interés compuesto se convierta en un amigo de nuestro bolsillo y nos regale tiempo libre para disfrutar la vida.