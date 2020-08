En Venezuela hay una dictadura que viola los derechos humanos

La represión de Maduro contra estudiantes y opositores Fuente: AP - Crédito: Martín Mejía

Desde su celda en una cárcel en Georgia, el Reverendo Martin Luther King escribía el sermón Amor en Acción, que luego predicaría en congregaciones por todo Estados Unidos. En Amor en Acción, Luther King, anclado en su pacifismo y su fe religiosa, hace un esfuerzo en racionalizar el incomprensible apoyo de millones de norteamericanos a la discriminación racial en EE. UU. Luego de hacer un análisis bíblico del perdón, concluye: "Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda."

El apoyo al régimen de Maduro, con sus violaciones sistemáticas a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, también solo podría explicarse desde la ignorancia sincera o la estupidez concienzuda. La mayoría de la gente opina sobre Venezuela influenciada más por ideologías o emociones, que por la racionalidad que deriva de las normas internacionales de derechos humanos. En el caso de los formadores de opinión, especialmente periodistas, políticos y diplomáticos, es aún más grave que no cumplan con su responsabilidad de informarse debidamente antes de expresar ligeramente su opinión. Como dijo Groucho Marx, muchas veces "es mejor estar callado y parecer tonto, que hablar y despejar las dudas definitivamente".

Precisamente, para poder evaluar con la mayor objetividad posible el cumplimiento por parte de los Estados con los tratados de derechos humanos evitando influencias ideológicas o políticas, la comunidad internacional desarrolló mecanismos independientes. Paradójicamente, el primer mecanismo independiente creado por la ONU es una serendipia de la dictadura Argentina. El criminal esfuerzo del Embajador argentino Gabriel Martínez para evitar que se creara un Mandato especial sobre Argentina tuvo como consecuencia la creación en 1980 del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU. A partir de ese momento se crearon decenas de mecanismos independientes que nos permiten conocer la situación de los derechos humanos en un país con un alto grado de certeza.

Para ayudar a los ignorantes sinceros, me limitaré a transcribir textualmente una mínima parte de las opiniones sobre Venezuela de los principales mecanismos independientes:

Comité contra la Tortura, ONU, 2014:

"El Comité muestra su consternación ante informaciones que denuncian el extendido patrón de ejecuciones extrajudiciales por parte de grupos policiales o parapoliciales"; "El Comité expresa su alarma ante informaciones concurrentes que denuncian actos de tortura y malos tratos de personas arrestadas en el marco de las manifestaciones... Dichos actos incluirían palizas, descargas eléctricas, quemaduras, asfixia, violación sexual y amenazas."

Relatores Libertad de Expresión ONU y CIDH, 2016:

"Libere de inmediato a todos los detenidos por ejercer el periodismo y sus derechos de opinión y expresión".

CIDH, 2017:

"Quienes han buscado actuar para cambiar la crítica situación que vive Venezuela, han encontrado como respuesta un Estado que reprime fuertemente las manifestaciones públicas y protestas sociales."

"..se documentaron severas restricciones al derecho a la libertad de expresión en el país, que incluyen censura y cierre de medios de comunicación, ataques a periodistas, y en general patrones de hostigamiento y criminalización de quienes emiten opiniones políticas o difunden información que no encuentra aprobación estatal."

"La alteración del orden constitucional y el desconocimiento desde el punto de vista institucional del principio de separación de poderes, tiene consecuencias concretas en las y los habitantes de Venezuela".

"Restablecer el orden constitucional..."

Varios Relatores y Expertos independientes de la ONU, 2017:

"Estamos seriamente preocupados por acusaciones de detenciones arbitrarias y uso excesivo e indiscriminado de la fuerza en el marco de las protestas públicas, así como por el uso de tribunales militares para enjuiciar a civiles."

Panel de Expertos Independientes de la OEA, 2018:

"Existe fundamento suficiente para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que se remontan por lo menos al 12 de febrero de 2014."

Alta Comisionada de DDHH ONU, Michelle Bachellet, 2018:

"Durante al menos una década, el Gobierno, así como las instituciones controladas por el Gobierno han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas.Estas medidas tienen como objetivo neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores/as políticas y críticas al Gobierno."

"Durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial.han aumentado la militarización de las instituciones del Estado y el empleo de la población civil en tareas de inteligencia y defensa."

"Esta represión selectiva se manifiesta en una multitud de violaciones de los derechos humanos..."

"Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años."

"Preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía, y posiblemente a otras fuerzas de seguridad, como parte de una política de control social."

"El Estado ha denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación."

Relator Libertad de Expresión CIDH, 2019:

"Numerosos periodistas fueron detenidos de manera arbitraria por miembros de la Policía o de los servicios de inteligencia.las fuerzas de seguridad policiales y militares habrían reprimido las manifestaciones mediante el uso de gases lacrimógenos, cañones de agua y balas reales para dispersar a los manifestantes, lo que habría dejado como resultado cientos de personas heridas, detenidas, y decenas de fallecidos."

Alta Comisionada de Derechos Humanos ONU, Michelle Bachelet, Julio 2020:

"La Oficina de la Alta Comisionada observó un patrón de detenciones ilegales, detenciones arbitrarias y violaciones de las garantías procesales."

Es importante que abandonemos los eufemismos que solo ayudan a perpetuar las violaciones a los derechos humanos. En Venezuela no hay un gobierno autoritario ni una democracia débil; hay una dictadura militar y policial. En las próximas semanas el Consejo de DDHH de la ONU deberá decidir si renueva o no el mandato de una Misión Internacional Independiente sobre Venezuela. Argentina no solo debe apoyar la renovación del Mandato, sino que debe hacer campaña con otros países para asegurar su continuidad y fortalecimiento.

Para todos aquellos que en su sincera ignorancia continúan apoyando el régimen de Maduro, espero que una lectura diligente de los informes mencionados los haga cambiar de opinión. De no ser así, según el sermón Amor en Acción, solo les quedaría como defensa argumentar su propia estupidez o reconocer la inmoralidad de priorizar alianzas políticas internacionales por sobre desapariciones forzadas, torturas o ejecuciones.

