Francia condecora a Luis Fondebrider con la Legión de Honor por su labor en derechos humanos

No es frecuente que la más alta distinción de la República de Francia llegue a un científico argentino por su trabajo en la recuperación de identidades y la documentación de crímenes de Estado. Sin embargo, eso ocurrió con Luis Fondebrider, miembro fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y durante años su director ejecutivo y presidente, quien fue nombrado Chevalier en la Ordre National de la Légion d’honneur (Orden Nacional de la Legión de Honor). La decisión, adoptada por decreto presidencial en Francia el 26 de enero pasado, fue comunicada oficialmente por la Embajada de Francia en la Argentina.

La notificación llegó a través de una carta firmada por el embajador Romain Nadal, fechada el 2 de febrero en Buenos Aires. En la misiva, el diplomático expresó: “Tengo el inmenso placer de informarle que el Presidente de nuestra República decidió nombrarlo, por decreto del 26 de enero pasado, Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur, y le hago llegar mis sinceras felicitaciones”. Más adelante, subrayó que el nombramiento constituye “un reconocimiento a su trabajo y a la labor que viene desarrollando al servicio de los derechos humanos, en la Argentina y en el mundo”.

La carta del embajador Romain Nadal destacó su aporte a la identificación de víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina y en otros 65 países Archivo

En el texto también se destaca la trayectoria de Fondebrider al frente del EAAF, creado en 1984, en plena transición democrática. “Su dedicación ha sido ejemplar a lo largo de los años a través de su aporte al análisis y a la documentación de violaciones a los derechos humanos, así como por su trabajo en la recuperación e identificación de personas desaparecidas”, señaló Nadal. El embajador recordó además que, entre las identificaciones de especial relevancia para Francia, se encuentran las de las religiosas Léonie Duquet y Yves Domergue, realizadas en 2005 y 2010, respectivamente, casos que tuvieron una fuerte resonancia internacional.

Consultado por LA NACION sobre el significado de recibir una distinción proveniente de un Estado que también tuvo víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina, Fondebrider amplió la mirada. “La memoria, la verdad, las reparaciones y las justicias son elementos básicos de los posconflictos y la Argentina es el país que más ha hecho en el mundo por estos cuatro principios”, sostuvo. En ese sentido, explicó que el trabajo del EAAF trascendió tempranamente las fronteras nacionales casi sin haberlo planificado. “Fuimos a desarrollar nuestro trabajo hasta llegar hoy a cerca de 65 países del mundo”, indicó.

El EAAF, fundado en 1984, convirtió la antropología forense en una herramienta clave para aportar pruebas científicas en los juicios por crímenes de lesa humanidad Fabián Marelli

El antropólogo forense remarcó que la tarea científica del equipo es solo una parte de un proceso colectivo mucho más amplio. Señaló que cada identificación y cada fosa hallada forman parte de un esfuerzo sostenido por diversos sectores sociales y estatales a lo largo de 40 años. “Para nosotros cada identificación que realizamos, cada fosa que encontramos, es un granito de arena para este proceso de verdad, justicia, memoria y reparación”, afirmó.

Al referirse al impacto del EAAF como herramienta contra la impunidad, recordó que desde el comienzo comprendieron que la ciencia podía aportar certezas allí donde predominaban el silencio y la negación. “Somos conscientes desde el principio que nuestra tarea podía hacer una diferencia en cuanto a saber lo que había sucedido en nuestro país con las personas desaparecidas”, explicó.

Ese aporte, añadió, fue clave también para los procesos judiciales iniciados en 1985 y que continúan hasta la actualidad.

Según detalló, los informes periciales del equipo se suman a testimonios de sobrevivientes, documentos y otras pruebas que los jueces evalúan al momento de dictar sentencia. “Creemos que nuestro aporte es importante, pero también es un aporte más, no es definitivo”, aclaró, subrayando que el trabajo forense integra un entramado probatorio más amplio.

A más de 40 años del inicio de la dictadura, persisten desafíos en materia de búsqueda de desaparecidos, voluntad política e impunidad en gran parte del mundo EAAF

A más de cuatro décadas del inicio de la última dictadura, los desafíos siguen vigentes. Fondebrider advirtió que uno de los principales obstáculos en el mundo es la falta de iniciativa política para buscar a las personas desaparecidas y asesinadas. En muchos países, señaló, esa tarea depende exclusivamente de la voluntad de los gobiernos y son pocos los que la han asumido de manera sostenida. También remarcó que, fuera de la Argentina, a la que definió como una excepción, la impunidad continúa siendo una realidad extendida y muy pocos responsables han sido juzgados y procesados.

En materia de memoria, consideró central el rol de la educación. De forma indirecta, planteó que el desafío más importante es transmitir a las nuevas generaciones lo ocurrido para evitar su repetición. Al mismo tiempo, expresó una preocupación personal y una fuente de esperanza.

“Me preocupa el paso del tiempo, porque los familiares se van muriendo y sin ellos es casi imposible hacer este trabajo”, dijo.

Pero también destacó la persistencia de esos mismos familiares en distintos países y los avances científicos que amplían las posibilidades de identificación. “Los avances que se van produciendo en diferentes campos de la ciencia nos permiten tener más identificaciones, trabajar con más precisión y avanzar estos trabajos”, señaló.

Creada en 1802 por Napoleón Bonaparte, la Ordre National de la Légion d’honneur (Orden Nacional de la Legión de Honor) distingue a quienes han prestado servicios eminentes a Francia o a los valores que el país promueve. En el caso de Fondebrider, la condecoración no solo reconoce una trayectoria individual, sino también el lugar que la ciencia argentina ha sabido ocupar como herramienta de verdad y justicia, proyectada desde el país hacia el mundo.