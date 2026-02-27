Están todos muy locos; salvo Javi

Paren la mano, en serio. Se lo pido a gobernantes, dirigentes, legisladores, empresarios, policías, sindicalistas… y hasta a los 4 de copas: paren la mano. Pasan tantas cosas todo el tiempo, y tan disparatadas, que no hay forma de registrarlas ni asimilarlas. ¡Piensen en la gente, por el amor de Dios! A ver si les toco el cuore: piensen en sus familias.

Cheque Tapia fue a visitar a sus nietos y tuvo que explicarles por qué la sede de la AFA, entidad madre del seleccionado campeón del mundo, es un terreno baldío en Pilar. “Austeridad. En el baldío no pagamos expensas”. Un empresario de la industria de los neumáticos, Roberto Méndez, reconoció que años atrás, durante el gobierno del profesor Alberto, robaban con los precios; cuando al llegar a su casa le preguntaron por qué había dicho eso, respondió: “Solo voy a hablar en sede judicial”. Canas de la Federal que controlaban la pacífica protesta de Greenpeace en el Congreso arremetieron contra un camarógrafo de América24 y lo dejaron sangrando en el piso. “No odiamos lo suficiente a los camarógrafos”, declaró uno de ellos ante las cámaras. El folclórico gobernador riojano, Ricardo Quintela, convocó a sublevarse contra el presidente Milei. “No puede llegar al 10 de diciembre de 2027”. Urge hacerlo, dijo, “para evitar un genocidio social enorme”. Me gustó lo de “enorme”, porque es cierto: suele haber genocidios insignificantes, pedorrones. El fiscal Stornelli lo denunció por instigación a cometer delitos, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y amenaza de sedición. Richard, feliz con haberse cargado medio Código Penal, llamó a su casa y pidió que lo esperaran con una mesa muy bien servida: “Nueve palabras, cinco delitos: ¡soy Guinness!”. Cristina no podía faltar en esta fiesta: el jueves pasado, al cumplir 73 añitos, le regalaron, o se regaló, un remedo del célebre 6,7,8 que desde ese día se emite de lunes a viernes por una señal de streaming; tiene el mismo formato y algunos de sus viejos panelistas, pero distinto nombre: 1111. ¿No es un mar de ternura? Tipo, el número de la celda. Le tiro una idea a la producción del ciclo: “Y ahora vamos a exteriores. Adelante nuestra cronista acreditada en San José 1111”. Ahí aparece Cris.

Es todo muy loco, realmente. El más tocado, Tapia. Anunció un paro del fútbol (¡la pelota no se mancha, Cheque!), disfrazó a equipos enteros con una camiseta que habla de que la AFA está siendo perseguida (tiro por la culata: las hinchadas se la agarraron con su madre), se niega a entregar los balances de la entidad y le arrancó a Kichi, imponiéndole su mayor porte, el traslado de la sede a la provincia de Buenos Aires; hábil gambeteador, con eso pretende eludir a la Inspección General de Justicia, el organismo nacional que le está contando las costillas. En el apuro, fijó el domicilio de la AFA en un baldío. “Abu –quisieron saber sus nietos–, ¿no iban a estar más cómodos en la quinta de Toviggino?”.

Quinta de dilatados horizontes (5,5 hectáreas), tremenda mansión, casona secundaria, helipuerto, pista ecuestre, caballerizas, canchas de fútbol y de pádel, spa con pileta de flotación de gravedad cero, gimnasio, quincho, una colección de 54 autos de lujo, siete motos de alta cilindrada y dos kartings. “Es el lugar”, evaluó el camarista Carlos Mahiques, y ahí organizó su fiestita de cumpleaños en noviembre pasado, tal como reveló, cuándo no, Hugo Alconada Mon. Mahiques, patriarca de una familia con vocación tanto judicial como política, artes que han sabido amalgamar, era hasta esta semana uno de los jueces involucrados en la causa AFA: junto con otro camarista de Casación Penal debían decidir en qué fuero seguirá tramitando la causa, y es sabido que el destino sella la suerte. Incómodo por los trapitos que sacó a ventilar el pesado de Hugo, se apartó del expediente. Carlos querido, concédame la prerrogativa de dictar sentencia sobre el festejo: quién le quita lo bailado.

A la multinacional del fútbol Tap&Sec –siglas que responderían a “Tapia y sus secuaces”– se la investiga por desvío de fondos a empresas fantasma por 50 millones de dólares, evasión impositiva, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta y uso de testaferros. Es, como siempre, la bendita interna peronista: los seis delitos de Cheque contra los cinco de Quintela. Quintela se quiere morir. Llamó a la casa y dijo que paraba en un McDonald’s.

A propósito: el último sábado puse que Kichi no afana y se me tiraron muchos lectores encima. Kichi, en vez de ayudarme, va y se junta con Tapia. Saben qué, lo entrego. El próximo abrazo que se den voy a gritar desde la platea: “¡Cheque, cuidá tu billetera!”.

En medio de este berenjenal, anteayer apareció Javi en X. Cargó contra “Don Chatarrín de los Tubitos Caros” (por Paolo Rocca, de Techint), “Don Gomita Alumínica” (Javier Madanes Quintanilla, Fate) y “el Señor Lengua Floja” (Roberto Méndez, Neumen).

¡Por fin! Era hora de que alguien pusiera un poco de cordura.