Facundo Manes: el outsider que sueña con patear el hormiguero

Horacio Rodríguez Larreta tuvo una semana negra. Está inquieto porque siente que el sueño presidencial, que acuña desde que tenía ocho años, está amenazado. No solo Macri lo acecha con selfies desde el conurbano. Ahora también le preocupa la resurrección de los socios radicales. Lo sacudió la última encuesta reservada de una de las consultoras preferidas del círculo rojo. El sondeo de junio reveló que el jefe porteño sigue siendo el preferido, pero enseguida le pisa los talones Facundo Manes, el segundo político con mejor imagen y un outsider que hasta hace poco más de un año ni siquiera era registrado por el radar de las consultoras.

La disputa por el poder que los socios opositores dirimirán en unas PASO está picante y abierta. Todo puede suceder, si es que esa olla en ebullición que es hoy la Argentina –y, sobre todo, el conurbano– lo permite.

Las últimas elecciones bonaerenses revelaron una novedad: el médico radical logró capturar votos de las clases medias y bajas del conurbano, esos que antes le pertenecían a Sergio Massa y que, en 2019, fueron para Alberto Fernández. Es decir, capturó algo del kirchnerismo blando y desencantado. Justamente desde esa geografía, que concentra el 37% de los votos, Larreta acaba de recibir un bombazo en forma de foto. Macri, Ritondo y María Eugenia Vidal se retrataron timbreando por Tolosa, el barrio donde nació Cristina. No hay ingenuidad en la selfie, indudablemente dedicada a Larreta y Diego Santilli, que, igual que Ritondo, aspira a gobernar una provincia arrasada por la pobreza y la apatía política.

“Estos chicos grandes tienen que dejar de pelear”, los retó Lilita Carrió esta semana en LN+. En privado es más ácida: cree que la crisis económica podría llevarse puestos a todos, incluidos a los propios. La pelea no solo es dentro del macrismo, también están las tribus radicales enfrentadas: la estructura tradicional de la UCR versus Evolución Radical, las huestes de Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, el nuevo Coti Nosiglia. La alianza que Larreta tejió con Lousteau en la ciudad, con la zanahoria de sucederlo, era atractiva con un radicalismo subsumido, pero no tanto con socios recargados.

“Pelearse y lanzar candidaturas a un año y medio de las elecciones es un suicidio”, alerta Carrió, en la intimidad.

Cerca de Manes, disparan: “Larreta siempre quiso usar al radicalismo para su lucha contra Macri. Siempre quiso cooptarlo, pero ahora se siente desafiado. Es el Luder del 83, representa al sistema. Facundo, en cambio, vino a patear el hormiguero. Pro quedó viejo”. El politólgo Andrés Malamud, histórico militante de la Franja Morada, apoya esa tesis y la extiende a Mauricio Macri, que hace un par de semanas se trenzó con Gerardo Morales por Hipólito Yrigoyen, nada menos. Macri siempre creyó que ciertas ideas económicas de sus socios son “populistas”. La diferencia es que, esta vez, lo hizo público. “Está disputando poder, usa la palabra ‘populismo’ como un insulto para bajarle el precio al partido. Mauricio siempre tuvo un desprecio subyacente por el radicalismo”, desafía, picante, Malamud. En esta puja sorda, que parecía académica, Macri suele recomendarles a sus aliados “volver” a Marcelo Torcuato de Alvear, su exponente más liberal. “Es que, para él, todo lo que sea Estado presente es populismo”, le retrucan desde la otra orilla. Dardos incesantes, que dejan flotando un pregunta: ¿podrá la coalición opositora acordar un programa económico común?

Ni Manes ni la UCR parecen tener, por ahora, un programa de gobierno. Lo que sí tienen es un renovado programa de representación social. Brotes verdes radicales. Aunque, como Natalia Denegri, sus dirigentes también querrían un “derecho al olvido” sobre el desmadre económico que signó el final de los dos últimos gobiernos radicales. Los referentes económicos más cercanos al creador de Ineco, el Instituto de Neurología Cognitiva que fue la plataforma de lanzamiento profesional de Manes, son Marina Dal Poggetto y Martín Rapetti, un discípulo intelectual del historiador económico Pablo Gerchunoff. Eduardo Levy Yeyati también está cerca. Y todos muy lejos de Carlos Melconian, a quien Mauricio Macri quisiera ver algún día como ministro de Economía. Macri, en estado puro, está mucho más cerca del pensamiento económico de Milei que de los socios “populistas”.

Pero ¿qué explica realmente que un partido, que parecía terminado, vuelva a parir candidatos competitivos? Malamud ofrece algunas pistas: “Como no sucedía desde la época de Alfonsín, la UCR está reclutando afuera. No tenía mujeres, ni colores, y ahora está incorporando jóvenes por abajo y celebrities por el costado”. Enmarca así la inclusión de figuras mediáticas como Carolina Losada, Martín Tetaz y el propio Manes: una estrategia que también usó Pro y, mucho antes, el menemismo. Daniel Scioli, por caso, es fruto de esa inyección de bótox imaginada por el riojano. La segunda clave es el éxito electoral de la Franja Morada en las universidades nacionales. “He visto a jóvenes, que no conocieron a Alfonsín, llorar con sus discursos”, cuenta Malamud.

Pero tal vez la razón más crucial es la recuperación de votos en el conurbano que el macrismo había perdido, después de la dura derrota electoral de 2019: de esa manera la oposición logró ganar las últimas elecciones en la provincia, con un peronismo unido. Hay una máxima que siempre se cumple en la política argentina: quien gana la provincia de Buenos Aires domina el país. El que la pierde, en cambio, inicia su vía crucis. Le sucedió a Alfonsín en el 87 y a Menem, una década más tarde.

Precisamente, Manes definió su candidatura presidencial después de la interna de la UCR bonaerense, en marzo de 2021, que ganó su actual aliado Maximiliano Abad. “Ahora somos tres hermanos: Gastón, Maxi y yo”, informa el neurocientífico, que tiene con su hermano Gastón una unión casi simbiótica, similar a la de Milei con su hermana Karina. El abogado Gastón Manes fue el presidente de la última convención nacional partidaria y es de los que creen que la UCR tiene que liderar la coalición opositora porque “es más que Pro”.

Después de aquella interna, en plena pandemia, en la que votaron 130 mil afiliados bonaerenses, los popes partidarios se aferraron a la estrella rockera de las neurociencias como un náufrago a su tabla. Aquella inesperada participación –pensemos que a Gerardo Morales, en la elección para gobernador de 2019, lo votaron 175 mil jujeños– unió a las tribus y a dirigentes que, incluso, se odiaban entre sí. Los triunfos siempre vuelven tierna a la gente.

El politólogo Juan Carlos Torre afirma que el radicalismo es tautológico. Para ser auténticamente radical hay que haber sido radical. Un Manes adolescente exhibe como trofeo una foto con Alfonsín, en Rosario, en el cierre de campaña de 1983. La imagen incluye a su inseparable hermano menor. Goropito y Chinchulín los apodaban, desde chiquitos, en Salto, por una dupla de payasos famosa en el pueblo donde crecieron. A Manes le gusta más que los comparen con los hermanos Kennedy, de quienes tiene una foto en su despacho de Ineco.

Para seguir existiendo, después del fallido gobierno de Fernando De la Rúa, el radicalismo desarrolló estrategias de supervivencia: primero fue la transversalidad con el kirchnerismo. Luego Gualeguaychú, la asamblea en la que la UCR tomó la estratégica decisión de aliarse al macrismo para competir en 2015. Manes diagnostica a la Argentina como “un paciente deprimido”. Lo que nadie sabe es si tendrá cura, antes de que sea demasiado tarde.