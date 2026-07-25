Gen Z, los jóvenes cara de puchero

Cada generación sonríe de una forma diferente: esa es una de las conclusiones a las que llega la escritora y periodista Alondra Flores, de la revista Wired, cuando repasa las poses de gente fotografiada a lo largo de los últimos treinta años.

Alondra describe a las modelos de los ‘90 con su sonrisa triste (y medio enfermucha) al estilo de Kate Moss. Y a la ridícula cara de pato de las selfies de los 2000, con su sensualidad impostada, inspiradas en la mirada “Blue Steele” del film Zoolander.

¿Y en los rugientes años 20? Se dice que a mal tiempo buena cara, pero -en un tiempo fragmentado como este- los hijos de la pandemia eligen mostrarnos una mirada marcada por la apatía y la desesperanza, y, al mismo tiempo, teñida por la ironía.

La Generación Z mira a la nada y pone cara de puchero; lo llaman “Gen Z Pout”. Es una mirada disociada de su entorno y una queja silente, sin desesperación ni necesidad de aprobación. Cómo diría Pessoa, fingen que sienten lo que sienten.

Y además:

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“La pose que eliges para una foto rara vez habla solo de ti; también refleja la cultura en la que te relacionas, los ideales de belleza de tu época” -explica Allison P. Davis, periodista del sitio web The Cut. “E, incluso, el estado de ánimo de toda una generación.” ¿Posamos como vivimos?