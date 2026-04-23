Hay Beto para rato

Entre tantos recordatorios merecidos para Beto Brandoni no faltó quien se lamentara porque Todo, la continuidad de Nada, la miniserie que coprotagonizó con Robert De Niro, quedara trunca por la muerte del actor argentino.

Nada más lejos de la realidad. Los directores Gastón Duprat y Mariano Cohn grabaron todas las intervenciones de Brandoni en septiembre del año pasado. Dentro de unos meses continuará el rodaje, pero en lugar de De Niro, habrá otro N° 1 de Hollywood, que también vendrá a la Argentina a hacer su parte. Y otra vez será de la partida Majo Cabrera, la paraguayita que asiste al filoso crítico gastronómico encarnado por Brandoni.

Hay un inédito más del gran Beto que todavía el público podrá apreciar. El 1° de mayo llega a Disney+ la cuarta temporada de El encargado, la exitosa serie con la participación estelar de Guillermo Francella, que también dirigen Cohn y Duprat. Según los realizadores, el actor que falleció el lunes juega la mejor y más divertida escena de todas las temporadas.

Por último, ya está disponible en Netflix la versión fílmica de Parque Lezama, dirigida por Juan José Campanella, otro de los clásicos teatrales de Brandoni, junto a Eduardo Blanco. Memorable.