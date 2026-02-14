Herenciocracia versus meritocracia

“¿Te das cuenta de que los menores de 45 tienen más posibilidades de adquirir vivienda siéndoles leales a sus padres que a su jefe?” es la pregunta provocadora que hace la historiadora inglesa Eliza Filby en su reciente libro Herenciocracia: es hora de hablar del banco de papá y mamá.

Cuando el Estado está en retirada y el Mercado se vuelve disfuncional, los padres se convierten en el amparo de las nuevas generaciones. En el techo sobre sus cabezas. “La herenciocracia (Inheritocracy) es una sociedad en la que no se trata de lo que ganes o lo que aprendas, sino de si tienes acceso al banco de mamá y papá, que es lo que define tus oportunidades, tu red de seguridad y tu plataforma a la adultez”, sostiene Filby.

Este libro -best seller en Reino Unido- discute la reconocida noción de meritocracia, la idea del sujeto que se contruye a sí mismo, el falaz “a mí nadie me regaló nada”. El éxito de hoy es redundante y frecuenta a los exitosos. A aquellos que se tomaron la precaución de nacer en una familia afortunada.

Y además:

La historiadora relaciona el auge de la meritocracia con la vida de la generación boomer, estas personas nacidas entre 1945 y 1980, que conocieron un contexto de oportunidades, crecimiento económico e inversión estatal. Una narrativa generacional cuestionada por la realidad del siglo XXI.