In memoriam

¿Hay algo peor que terminar las vacaciones? Sí, enterarse de que en España derribaron el pino centenario bajo el que estaba enterrado el burro Platero , inspirador de la obra Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez.

La tala tiene un par de meses, pero pasó casi inadvertida entre tanta noticia del psiquiátrico político-judicial local. No tenemos respiro . Veníamos de un febrero con leyes nuevas protagonizado por políticos con mañas viejas, para inaugurar un marzo de la mano de una jauría descontrolada en el mismo Congreso que se había puesto ampliamente de acuerdo para sancionarlas. Una lindura el paintball de groserías que dispararon todos contra todos en la apertura de sesiones ordinarias.

Hecha la ley, puesto el freno. Ocurrió con la reforma laboral. Un juez, exasesor del kirchnerismo en el gobierno suspendió él solito 82 artículos . Duró poco el festejo de los reformistas. Con lo del juicio caído por YPF pasó algo parecido. El Gobierno lo celebró como si hubiera ganado la final del Mundial de Fútbol y al toque también lo hicieron Cristina y Axelito. Falta que la jueza Preska se suba al tren de la alegría y terminen de enloquecernos.

Con precisión quirúrgica, la Justicia les extiende los changüís a don Tapia y sus acólitos. Otra hermosura lo que pasa con la dirigencia del fútbol: todos saben de la mugre, pero no hay cristiano que se digne a agarrar el lampazo . Parece que son muchos los que se benefician de los dinerillos mal habidos, no solo la jubilada que llamativamente cobró 2,4 millones de dólares en Miami con fondos de la AFA. Y ahora se investiga si otras dos le financiaron al jefe de gabinete la compra de un departamento. Qué activa la clase pasiva .

Mientras se sumaban empresas pantalla para la fuga de efectivo, hubo alguien que, de haber podido, se hubiera fugado de la pantalla . En una audiencia en la causa Sueños Compartidos, Sergio Massa negó haber autorizado personalmente cheques para la Fundación Madres. No le quedó otra que hacer un largo puchero cuando vio su firma estampada en los documentos que los funcionarios judiciales le mostraron en vivo y en directo.

Alibrate

La historia de los arrepentidos de la causa Cuadernos no va en zaga. Varios muchachos que reconocieron en su momento haber cometido delitos, ahora se niegan a volver a declarar lo que declararon para salvar el pellejo. Memoria floja.

Fue un marzo duro, sin piedad. Tanto que, con poca diferencia de días, se nos fueron Ernesto Cherquis Bialo, Marcelo Araujo, Ricardo Aimar y Rómulo Berruti.