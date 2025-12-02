Influencers y charlatanes: la moda de “divorciarse” de los padres

De la desinformación en las redes a un acto antivacunas realizado, nada menos que en un anexo del Congreso de la Nación, organizado por una diputada nacional: Marilú Quiroz (Pro), que utilizó ese espacio institucional para demostrar, sin ningún sustento científico, los supuestos daños de la vacuna contra el Covid. Pero el delirio llegó al paroxismo cuando, en su alegato, Quiroz llevó a un hombre que afirmó sufrir “magnetización” como efecto de la vacuna que había recibido durante la pandemia.

Luego se supo que el supuesto imantado había estado en el programa de Mariana Fabbiani, mucho antes de la pandemia, haciendo el mismo sketch circense. Un show en el que los imanes venían a él como atractores irresistibles. La comunidad médica reaccionó con dureza frente al acto en el Congreso. Lo calificó de “circense” y “vergonzoso”, sobre todo para un país que enfrenta rebrotes de enfermedades prevenibles, por la baja en la tasa de vacunación.

Pero digamos todo: la “moda” antivacunas arrancó en las redes y está fuertemente arraigada en algunos sectores de la sociedad. Es común escuchar que, cuando alguien se enferma gravemente o fallece –sobre todo, si es joven– se lo atribuya, sin ninguna evidencia seria, a supuestas consecuencias de las vacunas contra un virus que mató a millones de personas en el mundo.

Pero si bien esta corriente que arrancó en las redes sociales y se popularizó es la más famosa, hay otras más subterráneas, podríamos decir que de nicho, aunque igualmente tóxicas. Se trata del “consejo”, o incluso la militancia, de algunos influencers, con miles de seguidores adolescentes o adultos jóvenes, que impulsan el “contacto cero” con los padres.

Esta moda “progresista” empezó a pergeñarse durante el encierro y se disparó una vez pasada la cuarentena: son muchos los terapeutas familiares que atienden estos casos, donde los hijos “bloquean” sin dar explicaciones –esto es lo más devastado– y los padres quedan destrozados por esa piña en la cara, que no entienden.

Una “militancia” dañina que generó innumerables bloqueos en redes y WhatsApp de los hijos hacia los padres porque “la sangre no obliga”.

Es cierto que esa separación puede ser saludable, e incluso necesaria, en casos graves de abusos (sexuales, por ejemplo) o maltratos ultrajantes, pero el punto crucial es que estos consejeros espirituales no discriminan entre casos graves, muy graves y otros, probablemente la mayoría, que solo requieren un trabajo terapéutico serio de sanación y reparación de los lazos familiares.

Más aún, el “contacto cero” con los padres puede suceder, por caso, por una discusión menor, la grieta política, un malentendido o la imposición de límites. O por nada. Simplemente el distanciamiento se produce sin una charla previa, una explicación o un motivo visible.

La famosa locutora Marita Monteleone dio su testimonio en este sentido: explicó que su hija, una conocida periodista, la tenía bloqueada en el WhatsApp desde hacía un año y que ella ignoraba el motivo. Los casos se multiplican en las consultas de los terapeutas familiares. Un conocido periodista deportivo no ve a su hija, de 27 años, desde hace 14 meses. “Me rompió el corazón”, confiesa. Y sigue: cuando le pidió ayuda por un problema de salud, la chica simplemente respondió: “Te pasa por haberte ido de joda a España”.

Una contadora, conferencista en finanzas, transita la misma dolorosa situación. Hace dos años que su única hija la tiene bloqueada en todas las redes. ¿Por qué? No lo sabe. Simplemente un día quiso dejarle un mensaje y vio el WhasApp sin su foto. Mudo. Igual que el periodista deportivo, cuando tuvo un pico de presión, llamó por teléfono a su hija para que la acompañara a una guardia. La respuesta fue: “Tan mal no debes estar porque me estás llamando”.

Los militantes del “contacto cero” parental son muchos. Uno de ellos, que se presenta como terapeuta, admite en su Instagram, con miles de seguidores: “Sé que el contacto cero suena muy cruel y es muy impopular, cuando se lo aplica a los padres: si sos hijo o hija, decidís que vas a tomarte un descanso por tiempo indefinido. No es fácil para un hijo decidir que no querés a tus padres en tu vida. Y si sos hijo –porque yo estuve en tu lugar–, no seas cruel. Decí claramente: ‘Esto no es para mí, te agradezco, pero voy a tomar distancia’”. Su consejo es que, de este modo, uno viaja más liviano.

¿Viaja más liviano? ¿Cuál es el experimento, el aval científico, el paper que desemboca en esta conclusión? ¿Hay algún experimento serio sobre el tema?

Lo que sí tiene evidencia científica –o al menos la suficiente cantidad de casos registrados– es lo contrario. Es decir, las consecuencias que provoca en jóvenes adultos y, mucho más, en adolescentes la ruptura emocional con los padres: ansiedad, depresión, dificultad en establecer vínculos a futuro, sentimientos de culpa, vergüenza, sentimientos de abandono e, incluso, enfermedades crónicas, como veremos más adelante.

Otro de los militantes digitales que va en este sentido propone, incluso, que “la sangre no obliga” a darles una mano a los padres cuando llegan a viejos. Lo que sí obliga es el Código Civil. A partir de 2025 la jurisprudencia argentina ha perfilado con más precisión los requisitos para que esa omisión de asistencia derive en responsabilidad civil o incluso penal. Cuando le recordaron este importante punto en los comentarios, el influencer bajó el posteo.

El denominador común de estos discursos, emitidos por supuestas figuras de autoridad que, incluso, dan consejos sobre salud, pareja, maternidad o alimentación es que no hay ninguna acreditación que los avale.

Las redes son maravillosas y tóxicas, según cómo se usen. Pero no es lo mismo Gabriel Rolón que @JulianCaminante (su nick en Instagram), un señor muy divertido que se presenta como “caminante de la vida” y que se dedica a dar consejos de pareja. Lo curioso: tiene 214.000 seguidores que lo leen como si fuera Nietzsche.

Claro que hay otro costado saludable del unparenting (desparentar o vivir sin padres, en su traducción al español) y es el que relató Silvia Pérez, en una entrevista reciente. La exvedette se animó a contar la relación tóxica que mantenía con su hija y que se fue sanando, tomando una saludable distancia, que viene con la adultez de los hijos y que muchos padres no registran. Pero estos linderos sanos aterrizan en un escenario muy diferente al “contacto cero”.

La exvedette confesó que no podía cortar el cordón umbilical y que la llamaba todo el tiempo, incluso para saber si había llegado bien, a pesar de que su hija ya había cumplido los 40. Y es ese pegoteo es el que puede vivirse, desde el lado de los hijos, como saturación, invasión emocional o presión. Pero ese avasallamiento, según el consenso probado de los terapeutas familiares, se sana con límites, no con cortes.

En una conferencia reciente, el doctor Bruce Hoffman, especializado en enfermedades crónicas complejas, explicó que la principal pregunta que les hace a sus pacientes, además de sus síntomas, es sobre la relación con sus padres. ¿Por qué? Porque somos ambos. Y cuando rechazamos a alguno de ellos, también rechazamos a una parte nuestra. Y ese rechazo enferma. Hoffman es claro: el odio a los padres genera un desequilibro en la transferencia epigenética y todo tipo de problemas en la vida.

Aquí la clave parece ser el discernimiento entre charlatanes y discursos con evidencia científica. Y en tiempos de redes sociales, esa diferenciación no es tan fácil como parece.