Israel, Gaza: mis verdades evidentes

Cada quien puede reconocerse siendo muchas cosas en diferentes niveles. Pero entre estos niveles se impondrán jerarquías de mayor o menor profundidad identitaria, al punto que la privación de algunas de ellas nos perdería a nosotros mismos en nuestra singularidad. Hay identificaciones esenciales que son significativas en una dimensión más personal que pública; otras en forma inversa; y unas pocas pueden gravitar por igual en ambos ámbitos: el público y el privado. Y bien, para mí ser argentino, judío y humano se integran hasta conformarme en lo que soy pública y privadamente.

El humano que soy se conmueve y se siente desgarrado por las muertes de las guerras; el argentino que soy se sabe menoscabado y desgraciado por la existencia de compatriotas condenados a vivir en la miseria o aún en la pobreza sin esperanza. ¿De qué se duele el judío que soy? En primer lugar del antisemitismo creciente en el mundo; incluso en nuestro país, al punto que hasta la hinchada de un club de fútbol así se manifiesta. Y estas manifestaciones de antisemitismo muchas veces se confunden con aquellas que suman sus voces y su militancia a favor de la desaparición del moderno Estado de Israel. Pero resulta que para millones de judíos de la diáspora entre los que me incluyo, la existencia de Israel y su desarrollo concreto en el corto tiempo de su modernidad es motivo de orgullo. No su actual gobierno y sus políticas; menos aún que pueda encontrar un argumento para sostener una ofensiva militar en la franja de Gaza que derive en masacre de poblaciones civiles, más aún considerando que la población palestina de ese territorio ya es víctima del gobierno de Hamas, perpetrador de la inhumana masacre de judíos en territorio israelí el 7 de octubre del 2023 – aunque no solo en esa ocasión.

¿Cómo nos sentiríamos los argentinos frente a otros grupos o naciones que bregaran por nuestra desaparición como estado nacional? ¿Acaso hubiera sido aceptable que en tiempos de la dictadura militar que padecimos desde 1976 a 1983 ser argentino fuera motivo de repudio por parte de los no argentinos? ¿Habríamos tenido que tener vergüenza de ser argentinos? Peor aún, nos hubiera dolido más encontrar argentinos que se avergonzaran de serlo por tener un gobierno que los avergonzara…

El humano que soy llora por igual las muertes en Israel y en Gaza; el judío que soy reafirma enfáticamente el derecho a la existencia de ambos pueblos en paz. Por otra parte, destacable es el pueblo de Israel, que sigue comprometido con la vida democrática en su país; que incluso se manifiesta masivamente a favor de la división republicana de poderes; que diferencia claramente los diversos campos de batalla, como recientemente durante el conflicto con la República islámica de Irán, en el que la ofensiva armada de Israel tuvo amplio apoyo mientras clamaba y sigue clamando por el cese de los combates en Gaza.

A quienes no somos parte de la ciudadanía israelí sino ciudadanos de otros países – y esto vale para judíos y no judíos –conviene la prudencia en los juicios y valoraciones, aunque más no sea por la dificultad que en contextos de guerra siempre tiene la verdad para manifestarse plenamente, cuánto más cuando median todas las distancias implicadas. Que la situación es compleja es una obviedad; a tal obviedad sumo estas, mis pocas verdades evidentes en nombre propio, que espero comprometan a una amplia mayoría: no al antisemitismo, sí a la existencia del Estado de Israel, a la del Estado palestino y a la de todos los estados de oriente medio, exigiendo que todos ellos acepten vivir en paz con sus estados vecinos, al punto de que sus pueblos reconozcan su humanidad en la del otro, del diverso, en la universalidad difícil de ser quien se es en su particularidad de origen y existencia. ¿Acaso no está allí incluso la esencia de la democracia, en la convivencia civilizada de quienes se quieren diferentes? Y en este punto lo que vale dentro de casa vale también fuera. Condena general debe caer sobre quienes no aceptan vivir en paz con el dispar. Ese es el desafío fundamental, la prioridad de este tiempo de riesgo extremo para la humanidad.

Exsenador; filósofo