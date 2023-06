La agricultura debe ser parte de las soluciones en la agenda que viene

escuchar

Un contexto económico y regulatorio desafiante, menos tierra productiva, mayor imprevisibilidad del clima, mayor demanda de alimentos, nuevos y grandes desafíos de malezas y plagas, una imperiosa necesidad de cuidar los recursos naturales para contribuir al cuidado del planeta… ¿Es necesario seguir describiendo el escenario que apremia actualmente a la producción agrícola en la región o resulta cuanto menos obvio y visible?

Por estos días, la pregunta que nos cabe a quienes tenemos responsabilidades de liderazgo en el sector es, más bien: ¿cómo afrontamos la agenda actual y la que viene para que la agricultura sea parte de las soluciones a los problemas, tanto locales como globales? La respuesta: innovando y facilitando el acceso a la nueva tecnología por parte de los productores. Para ello, necesitamos de la participación y el compromiso de todos los actores en este camino que lleva los alimentos del campo a la mesa.

Somos conscientes de que en el agro, innovar ya no es una opción, sino más bien una obligación. Pero si bien la innovación es esencial para el desarrollo sostenible de la agricultura en todos los contextos críticos, como el actual, sólo cumple su cometido cuando las soluciones están al alcance de quienes trabajan la tierra.

Por eso, debemos innovar y dar accesibilidad. En nuestro caso, la agenda en ambos frentes no cesa.

Días atrás, presentamos en la Argentina y en Chile un nuevo fertilizante biológico que aporta nitrógeno durante todo el ciclo de los cultivos y que representa nuestra agenda en el desarrollo del segmento de los productos biológicos. Se trata de Utrisha N, un producto que ya está en uso en México, Europa y Estados Unidos y que ya cuenta en Brasil con autorización y en la Argentina con el registro para maíz. Además, se espera que en el transcurso de este año también lo tengan en soja, otros cereales y papa.

Con este producto, que consiste en una bacteria capaz de fijar nitrógeno atmosférico que se aplica en forma foliar, buscamos reforzar el compromiso de proporcionar a los productores herramientas y soluciones sostenibles que aporten valor y productividad a su trabajo.

Como uno de los 10 grandes jugadores agrícolas del mundo, la Argentina tiene la oportunidad de transformar la industria con prácticas sustentables. El país tiene el potencial de convertirse en un referente, ya que cuenta con grandes ventajas competitivas en la actividad agrícola y sus productores han demostrado de manera constante la rápida adopción de innovación en sus campos. Es importante que la Argentina continúe invirtiendo en investigación y desarrollo de prácticas agrícolas sostenibles, así como en la educación y capacitación de los agricultores en estas técnicas.

Asimismo, en 2021 presentamos en el país la tecnología Enlist, un revolucionario sistema para el manejo y control de malezas en el cultivo de maíz y de soja. Esta tecnología es un verdadero punto de inflexión para la producción, porque representa el despliegue completo de una forma más sostenible de producir cultivos en hileras. No es solo una solución química, no es solo para un cultivo, no se trata solo de manejo de malezas: es un sistema completo de producción de cultivos que brinda soluciones para producir más y de una manera más rentable, avanzando para que la agricultura sea más sostenible, mitigando impactos hacia una huella ambiental positiva, alineándose con una mayor demanda de los consumidores, de los productores y de las comunidades.

Al invertir en innovación, se pueden lograr mejoras significativas en la productividad, sostenibilidad, rentabilidad y accesibilidad alimentaria. Pero para fomentar la innovación en el sector agropecuario, se necesita un enfoque holístico que involucre a todos los actores de la cadena de valor. Es por eso que debemos trabajar en la accesibilidad de la tecnología que desarrollamos.

En ese sentido, como compañía impulsamos, junto con los principales actores de la industria en la Argentina, el programa Sembrá Evolución, que es transformador para garantizar la accesibilidad a la mejor tecnología agrícola en el país. Estas acciones son importantes porque si no se preserva la propiedad intelectual de la tecnología en la cadena de comercialización, no hay incentivo a las empresas para invertir en investigación y desarrollo, y por ende no hay soluciones a los contextos que afrontamos.

Un marco adecuado no solo fomenta la innovación, sino que también ayuda a garantizar que los productores tendrán acceso a las mejores tecnologías para maximizar la eficiencia y la rentabilidad de su producción, y que los consumidores tendrán alimentos cada vez mejores y más saludables.

