La Argentina con menos hijos, un tema ausente en la agenda de la política

Si se les pregunta a científicos, académicos, economistas y sociólogos cuál es la transformación más profunda que hoy atraviesa la Argentina, es muy probable que la mayoría mencione un tema que, sin embargo, no figura en la agenda de la política y ocupa un lugar muy marginal en la conversación pública. Se trata de la drástica baja de la tasa de natalidad.

Planteado así, con lenguaje técnico, parece solo un fenómeno demográfico. Pero implica una revolución social de dimensiones enormes, con impacto en las familias, en la economía, en el mundo de la educación, del empleo y de la salud, entre muchos otros. ¿Es una tendencia alarmante o nos abre una oportunidad? ¿Refleja una mayor responsabilidad o, por el contrario, una menor inclinación al compromiso? ¿Permitirá mejorar los servicios públicos esenciales, a partir de una menor demanda, u ocurrirá lo contrario por la reducción de los universos de contribuyentes y de recursos profesionales? Son preguntas que insinúan la complejidad de un fenómeno en el que se mezclan causas y consecuencias muy heterogéneas, y también aspectos que pueden ser positivos con otros que podrían resultar negativos o, por lo menos, inquietantes.

Conviene empezar por los números: en 2014 nacieron en la Argentina 777.012 bebés. Nueve años después, en 2023, solo se registraron 460.902 nacimientos, según los registros oficiales. Es una caída del 41 por ciento, que está en sintonía con una tendencia global, pero que en nuestro país muestra una curva de descenso más pronunciada y una mayor aceleración. Encontrar explicaciones a esas cifras es un desafío tan arduo como fascinante. Detrás de esas estadísticas hay generaciones que ven el futuro con escepticismo, que creen que les será casi imposible lograr el estándar de vida de sus padres, que imaginan la casa propia como algo inalcanzable y que se proyectan a sí mismas en un mundo de inestabilidad y precariedad laboral. En esa perspectiva, tener hijos se asocia con la incertidumbre: “no lo podría mantener”; “no le podría asegurar una buena educación”. Pero también hay jóvenes que tienen oportunidades y aspiran a un desarrollo profesional, pero que huyen de los compromisos definitivos y defienden sus márgenes de libertad y autonomía personal: ven la paternidad o la maternidad como un ancla demasiado pesada. Prefieren construir esquemas más livianos. Les seduce viajar; no quieren nada “para toda la vida”; buscan empleos más flexibles y asumen responsabilidades a corto plazo. En muchos casos, no renuncian a la idea de ser padres, pero postergan ese proyecto para más adelante. En 2009, la edad promedio de las madres primerizas en la Argentina era de 26 años; hoy es de 32. En un trabajo que hizo la UADE se detectó que, entre las mujeres de 18 a 24 años, el 47% no tienen el proyecto ni la idea de la maternidad. Cuando se preguntó, en ese mismo relevamiento, qué se considera esencial para tener una vida plena, tener hijos recién apareció en el quinto lugar, después de obtener un buen trabajo, poder capacitarse y tener tiempo para viajar y disfrutar del ocio.

Evolución de la tasa de natalidad en la Argentina desde 1980 hasta 2019

Para las nuevas generaciones, la decisión de tener o no tener hijos ha pasado a ser, de una manera mucho más marcada de lo que fue para sus abuelos o sus padres, una opción. Para las generaciones anteriores, funcionaba casi como un mandato. Formaba parte de lo que algunos especialistas llaman “la cinta transportadora de la vida”: estudiar, trabajar, casarse, tener hijos, ser abuelos. Muchos jóvenes ahora desafían ese modelo o al menos lo ponen en revisión. El concepto mismo de familia se ha diversificado. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la cantidad de casamientos cayó de una manera abrupta: en 2018 hubo 3,6 matrimonios cada mil habitantes y en 2020 esa tasa se redujo a 1,3. Influyó la pandemia, pero nunca se recuperó. En el país, la cantidad de hogares sin hijos pasó del 44% en 1991 al 57% en 2022, según datos del INDEC. Si se mira en perspectiva histórica, en los años sesenta, tanto en el mundo como en la Argentina, la tasa de fecundidad (cantidad de hijos por mujer) era de 5, en promedio. En 2022 cayó en nuestro país a 1,4 hijos por mujer. Es un nivel que está muy por debajo de lo que se denomina la tasa de reemplazo generacional: la cantidad de hijos que se deberían tener para mantener la población estable, que es de 2,1 por mujer.

Hoy, muchos jóvenes y personas de mediana edad definen como “familia” el vínculo con sus mascotas. Se desarrolla con ellas un sentimiento filial, aunque la tenencia implica, naturalmente, menores compromisos: se los puede dejar solos y, al menos hasta ahora, no se los manda a la escuela, aunque ya hay guarderías y colonias de vacaciones para animales domésticos. Hasta se establecen regímenes de visitas para perros o gatos en los casos de parejas que se separan. Es un fenómeno que la sociología ha empezado a estudiar con detenimiento y curiosidad. En esas franjas suele influir sobre la cuestión de la maternidad o la paternidad una visión ideológica: “no podemos traer hijos a un mundo sentenciado por el cambio climático”, escuchan, por ejemplo, muchos analistas del comportamiento social.

Ya hay al menos tres generaciones que ven en la perspectiva de tener hijos una carga económica muy difícil de afrontar. La escuela y la salud públicas no les ofrecen las garantías que les ofrecían a sus padres. El barrio ha dejado de ser un espacio donde los chicos jugaban y “se criaban” solos. Para la clase media, un hijo implica hoy la muy probable necesidad de pensar en un colegio privado, un circuito de actividades recreativas y formativas extraescolares y una logística cotidiana muy desafiante en contextos de familias donde los dos padres trabajan. Se ha debilitado, a la vez, la red de contención familiar: los abuelos ya no están tan disponibles como antes ni participan de la misma forma en las tareas de cuidado y crianza de sus nietos. Influye una transformación cultural que también se verifica entre los adultos mayores, con una prolongación de la vida activa, pero también un corrimiento natural en la edad del abuelazgo. Al postergarse la maternidad, se demora al mismo tiempo la edad de tener nietos. A muchos adultos esa condición les llega en una etapa en la que ya empiezan a necesitar ellos asistencia y cuidados especiales. Contratar una niñera se convierte entonces casi en una necesidad para matrimonios jóvenes de clase media.

La tasa de embarazos baja en todo el mundo, pero la caída es más pronunciada en la Argentina Teresa Crawford - AP

No se explica la baja de la natalidad sin computar el éxito de los programas de salud reproductiva, sobre todo en los sectores más vulnerables. La tasa de embarazo adolescente fue de 11,5 cada mil habitantes en 2023: un 64% menos que en el 2005, según cifras del Ministerio de Salud. Es un dato muy auspicioso, que abre mejores oportunidades de educación y desarrollo a jóvenes de entre 14 y 18 años, y que reflejaría una sexualidad más responsable y una disminución de los embarazos no deseados.

Aunque comprender las causas de este fenómeno contemporáneo puede ser una tarea estimulante para analistas, académicos e investigadores, ocuparse de las consecuencias debería ser una prioridad de la política y los actores institucionales. Dentro de cinco minutos, medidos con reloj histórico, se desmoronará, por ejemplo, la matrícula educativa. En el nivel inicial ya se nota una drástica reducción de la demanda, y mañana impactará sobre la educación primaria y secundaria. ¿Se está analizando una adecuación del sistema escolar para una matrícula estudiantil que se reducirá, súbitamente, entre un 40 y un 45 por ciento de aquí al 2030? ¿Hay expertos trabajando en modelos de educación más personalizada, con más docentes por alumno y mayor carga horaria? Se necesitarán, por ejemplo, menos jardines de infantes, ¿se reasignarán, entonces, recursos para una escuela primaria que exhibe índices catastróficos de fracaso y degradación? Argentinos por la Educación viene alertando sobre este desafío, pero no hay un debate abierto en el Congreso ni tampoco, que se sepa, una mesa nacional para analizar estas tendencias. En la provincia de Buenos Aires, por caso, duerme en la Legislatura un proyecto para bajar de 4 a 3 años la edad de la enseñanza inicial obligatoria. ¿No habría que discutir esa alternativa para compensar la reducción de la matrícula en la educación inicial?

Evolución del número de nacimientos por año, según la base de datos que procesa Argentinos por la Educación

El desafío es mucho más amplio y más complejo. Se estima que en 2030, dentro de apenas cinco años, la Argentina perderá lo que se llama el “bono demográfico”: esto significa que dejará de tener mayor número de personas laboralmente activas y pasarán a ser mayoría los adultos mayores dependientes. ¿Se está analizando el impacto que esto va a tener en los sistemas de jubilación y pensión? No solo eso: ¿hay una preocupación y un debate sobre los empleos y los servicios que va a demandar esa nueva configuración demográfica?

No solo habrá menos aportantes a los sistemas previsionales. También se debilitará la red de cuidado y contención de adultos mayores; crecerá la demanda sobre los servicios de salud; aparecerán nuevos desafíos en las ciudades. ¿No deberían ser temas centrales en la agenda pública?

Frente a los desequilibrios que plantea esta tendencia, ¿el Estado debería promover políticas para incentivar la natalidad? ¿habría que “premiar” económicamente a familias que tengan más hijos como hacen ya varios países de Asia y Europa? ¿deberían flexibilizarse las condiciones laborales para hombres y mujeres en la primera infancia de sus hijos? Son debates vigentes hoy en todo el mundo, que sin embargo en nuestro país están prácticamente ausentes. En ningún caso hay respuestas nítidas y categóricas, pero hay algo que está claro: no podemos ignorar un fenómeno que, de una manera u otra, transformará a gran escala toda la estructura social.

La agenda pública de la Argentina tiende a la chatura y la monotonía. Ahora aparece, también, dominada por la vulgaridad y la chabacanería. ¿Dónde ubicamos, mientras tanto, los temas del futuro? ¿Seguiremos enfrascados en los debates espasmódicos y meramente coyunturales? ¿O seremos capaces de elevar la mirada para lidiar con los grandes desafíos de nuestro tiempo? Detrás de una Argentina con menos hijos asoman esos interrogantes de fondo. ¿Nos preparamos o dejamos que la transformación nos lleve puestos? Si el Congreso buscara un orden del día para revertir la imagen de degradación y decadencia que ha ofrecido en los últimos tiempos, ahí tiene un tema que exige seriedad, planificación, propuestas y debate: ¿cómo se para la Argentina frente a los desafíos de la revolución demográfica? Puede parecer lejano, tal vez suene un poco abstracto, pero marcará nuestras vidas en casi todos los ámbitos.