La canción más larga del mundo

En 1985 el músico John Cage compuso una pieza llamada Organ2 / As Slow(ly) and Soft(ly) as Possible ("Órgano 2 / Tan lenta(mente) y suave(mente) como sea posible") y nunca sabremos qué quiso decir exactamente con ese título, pero en la iglesia alemana de Saint Buchardi (Halberstadt) la están tocando desde el año 2001 y prevén que se termine en el 2640. Ninguno de nosotros va a llegar a escuchar esa última nota, pero eso está bien: las canciones no fueron hechas para nosotros, nosotros existimos para servir a las canciones.

El órgano de la iglesia fue construido ex profeso para la obra y este año se le agregaron dos nuevos tubos para que suene un sol sostenido y un mí. La interpretación de esta obra es tan lenta que arrancó con un silencio de un año y cinco meses y recién la semana pasada hubo el cambio de acorde. "Más lento no se puede", diría el prestidigitador René Lavand. Suponemos que cuando se termine habrá un par de décadas de aplausos sostenidos, otra década de silencios, y el esperado bis.

