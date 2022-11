La comunión en la boca, o los ritmos desconcertantes de la Iglesia

escuchar

鈥o que hemos tocado con nuestras manos

acerca de la Palabra de Vida (1 Jn. 1, 1)

Hoy sabemos cosas que antes no se sab铆an. Estos conocimientos nuevos imponen modificaciones a las costumbres. La pandemia que hemos atravesado puso de relieve cuestiones que son materia de debate. Al respecto, hay cosas que ya estaban claras desde el siglo XIX, gracias sobre todo a Louis Pasteur: por ejemplo, que hay organismos vivos que nos habitan o visitan, algunos de los cuales son ben茅ficos y otros muy perjudiciales. A Pasteur le cost贸 que sus propios colegas, en el microscopio, los reconocieran. Siempre lo nuevo es desconcertante. Esto tambi茅n es aplicable a la Iglesia. Pero c贸mo le cuesta a ella adaptarse en algunos asuntos.

Durante la pandemia, en las ciencias se revisaron infinidad de temas, acerca de los cuales hubo discusiones y pol茅micas. Ahora bien, en lo que todos coincidieron fue en que el peligro de contagio estaba en la boca y hab铆a que taparla. Ante esto, en la Iglesia, hubo recomendaciones universales y locales que indicaron que se deb铆a preferir la comuni贸n en la mano. En Buenos Aires, ya hab铆a ocurrido cuando el cardenal Bergoglio, en ocasi贸n de la gripe A, decidi贸 que la comuni贸n se recibiera en la mano. Es obvio que aquella medida y que las sugerencias durante la pandemia han estado apoyadas en la certeza de que la costumbre de comulgar en la boca es antihigi茅nica y riesgosa. No se ve ninguna raz贸n para volver a dicha costumbre 鈥減asado el peligro鈥. Porque el peligro no es privativo del coronavirus.

Todo aconseja suspender la pr谩ctica de la comuni贸n en la boca.

A lo largo de dos mil a帽os, casi no hay en la Iglesia costumbre que no haya revestido multitud de formas; tambi茅n la manera de comulgar. 脡pocas hubo en que la Eucarist铆a era llevada a los enfermos despu茅s de la misa, y lo hac铆an los ni帽os, cuya inocencia y pureza eran entendidas como apropiadas para ese prop贸sito. Hoy ser铆a un esc谩ndalo; pero tenemos ni帽os m谩rtires por defender lo que portaban. En otros tiempos, muchos fieles guardaban panes consagrados en sus casas, o los llevaban consigo. Contrariamente, hubo 茅pocas en que muy pocos fieles comulgaban, y algunos lo hac铆an hasta con lapsos de a帽os, por lo que el Concilio cuarto de Letr谩n, en 1215, estableci贸 la obligaci贸n de comulgar al menos una vez al a帽o鈥 Nada de esto es inamovible.

Quiz谩s la Iglesia deber铆a profundizar el di谩logo con las ciencias. Es un asunto en el que a veces aparecen contradicciones. En el caso del aborto, por ejemplo, cuando alg煤n cristiano, o incluso la Iglesia institucionalmente, tiene que debatir con un no creyente, apela a la ciencia. Volviendo a lo que dice la ciencia acerca de los virus que se contagian principalmente por la boca, se podr铆a preguntar: 驴Qu茅 puede pasar si un sacerdote o un ministro mete sus dedos en la boca de una persona infectada? 驴Qu茅 puede pasarle a ellos y a las personas a las que les meten los dedos despu茅s? Probablemente nada. Probablemente un contagio. Esta sola posibilidad hace inviable la comuni贸n en la boca. No se puede ser cientificista para el aborto y terraplanista para las infecciones.

Es verdad que hay estudios que explican que, para un contagio, deben producirse y movilizarse en el aire las microgotas de saliva (droplets). Son estudios serios. Pero son pocos, y especialmente citados por m茅dicos cat贸licos que apoyan la pr谩ctica de la comuni贸n en la boca. Tambi茅n hay estudios en contario. De todos modos, hay que decir que en el momento en que un fiel abre la boca, o dice 鈥渁m茅n鈥, es dif铆cil pensar que las microgotas de saliva no est茅n ya en el aire.

Y aqu铆 es donde uno se pregunta en qu茅 realidad est谩 situada la Iglesia; la Iglesia en general y las iglesias locales, a las cuales hay que subrayar en la actualidad, ya que el papa Francisco ha puesto a toda la Iglesia en estado de discernimiento, y es de prever que luego del s铆nodo al que ha convocado har谩 que la mayor铆a de las cuestiones queden en manos de las iglesias locales. Lo que asombra es la ausencia de reacci贸n. Ante esa ausencia de comunicaci贸n institucional, las cuestiones se resuelven privadamente. Y est谩 bien, porque urge tomar decisiones. 驴A nadie se le ha ocurrido que algunas de las m谩s de cien mil personas muertas por coronavirus en la Argentina se hayan contagiado por comulgar en la boca? 驴Alguien podr铆a jurar que esto no ha ocurrido?

La forma de recibir la comuni贸n es un tema sensible y que requiere comprensi贸n y respeto. Muchas de las personas que prefieren comulgar en la boca han sido educadas en esta preferencia. Una buena predicaci贸n ayudar铆a para orientar la sensibilidad en el sentido que ahora parece el apropiado. Una de las cosas que m谩s entorpece la reorientaci贸n de la costumbre de la comuni贸n en la boca no procede tanto de una forma de reverencia al Cuerpo del Se帽or (aunque la haya, pero dejando en claro que no ser谩 mayor que la de quienes comulgan con la mano), cuanto de una sacralizaci贸n hipertrofiada del cl茅rigo, al que se considera como 煤nico apto para tocar las especies consagradas. Esto incluso se ve en la resistencia de muchos de estos fieles para comulgar con los ministros de la Eucarist铆a que no son sacerdotes. Hay que tener presente que la unci贸n de las manos del sacerdote es algo que est谩 en referencia a la consagraci贸n y no en orden a la distribuci贸n de la Eucarist铆a, que puede hacerla cualquier laico. Al lado de esta sacralizaci贸n hipertrofiada del cl茅rigo, est谩 la convicci贸n de much铆simos laicos que han sido instruidos err贸neamente para tenerse por indignos de tocar con sus propias manos el Cuerpo de Cristo.

La comuni贸n en la boca es una norma general, confirmada por la Santa Sede en la Instrucci贸n Memoriali Domini, de 1969, y que admite la posibilidad de la comuni贸n en la mano, que, seg煤n los procedimientos de la ley, no puede, por su propia naturaleza, convertirse en norma general. Aqu铆 es donde la simplificaci贸n intelectual de los especialistas produce una complicaci贸n que debe ser despejada: no se puede seguir pensando, as铆 como as铆 (驴en nombre de qu茅?), como en 1969, cuando de lo que se trata es de una norma general que hoy entra en colisi贸n con algo m谩s importante: un principio general, que es el del derecho a la salud y la vida. Una norma general se dispensa o modifica; un principio general no. Lo razonable es precisar cu谩l es hoy la ley justa. Claramente se trata de una norma general (algo que est谩 lejos de ser un dogma de fe) que debe ser modificada.

Pasteur arrojaba volantes en Par铆s pidiendo a los franceses que se lavaran. Durante siglos, parte de Europa no entendi贸 la importancia de la higiene para la salud. La Iglesia, que vive en la cultura de su tiempo, ha participado de estas desventuras. Tambi茅n de los hallazgos afortunados, de los que ha aprendido. No obstante, a veces, los tiempos de la Iglesia son desconcertantes. Habr谩 que apurar el aprendizaje de aspectos referidos a la higiene y la salud.

No se trata de algo tan dif铆cil de entender. Por ejemplo, tomar mate en grupo es una costumbre muy linda. Ya no se puede hacer compartiendo la misma bombilla. El mate no es sagrado; la Eucarist铆a s铆. Usar la misma bombilla para tomar mate en grupo es peligroso y es algo que se debe abandonar. La comuni贸n en la boca tambi茅n se debe abandonar ya que es riesgosa y no es, de por s铆, algo sagrado.

El autor es sacerdote