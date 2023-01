La epopeya te la debo

escuchar

“El pueblo argentino va a reconocer la verdadera epopeya de este gobierno” , dijo la vocera presidencial al negar la crisis económica. “ Solo tenemos dificultades en algunas áreas ”, vislumbró.

“ No voy a ser careta ”, dijo el actor Dady Brieva cuando se le cuestionó que recibiera subvención del gobierno de Kicillof para actuar en el Auditorium de Mar del Plata, siendo que él solito, tal como contó públicamente, levanta “un palo doscientos” por noche con llenar “un teatro de 400 personas a 3000 pesos cada entrada, en San Bernardo”.

No vamos a debatir aquí si corresponde hablar de “epopeya” respecto del gobierno del presi-profesor, dominado desde un principio por la preceptora a cargo del colegio del disparate . Tampoco vamos a discursear sobre lo “careta” que puede llegar a ser quien tiene “caripela” para ufanarse de aceptar subsidios cuando admite que lo que amasó le alcanza y sobra, y que ya no invierte más porque, Brieva dixit: “Tengo un lindo capital producto del esfuerzo. Cuando hay que cambiar para vivir, cambio. Si me viene de más, no la devuelvo y, si me falta, no me pongo a llorar ”.

Hoy queremos que nos acompañe, querido lector, a dar un paseo por aquellas palabras y modismos que casi no se usan y que graficaban situaciones con una fuerza insustituible.

Ahora el calavera chilla y ya no come vidrio cuando le arman el circo porque todo está hecho al tun tun

No lo invitamos a hacer un recorrido por la “epopeya” de los “caretas” , sino para prevenir que algún “chichipío” nos amargue el fin de semana poniéndolo “fulero” a fuerza de insistir con “berretines” que solo les importan a los “fanfarrones” que manejan los “chanchullos” pensando que nosotros somos tan “otarios” como “botarates”.

Que no nos quieran llenar la “cucuza” los “botones” que se la pasan haciendo “batifondo”, barruntando que somos todos “burros”, incapaces de distinguir entre “mistongo” y “hecatombe”.

Son los mismos “pelafustantes” que nos “comen la sabiola” con aires de “sobradores”, aunque vivan de susto en susto porque les va quedando poco “piolín” en el carretel.

Qué ganas tienen de seguir “vendiendo humo” festejando que 94,8 de inflación es mejor que 100 como si se pudiera estar “medio embarazada”.

Qué entusiasmo para “seguir mandando fruta” mientras “lloran la carta”, al tiempo que se “ponen la gorra” para terminar cazando siempre dentro del mismo zoológico.

Da tristeza ver el “cotilleto” que arma la “caterva” de “orates” para defender a los “chorros”.

Son impúdicos con el “galimatías” y, cuando uno les descubre el juego, se hacen los “tiquismiquis” y se ponen “chinchudos” porque se les está “quemando el rancho”.

Pretenden “vendernos buzones” cuando sabemos que “se están yendo a la banquina”. Hay que ser “sotreta” para negar que quisieron “rajarse silbando bajito” con el carromato lleno de “viyuya” dejándonos el “bobo” a punto del infarto.

Manejaron todo con mucha “grela”. Solo un “botarate” o un “chambón” puede negar el “estropicio” al que nos llevaron tantos “chitrulos” con aires de “pícaros”, pero procederes de “mecheras”, hasta transformar a la Argentina en un “cacharro” y a los argentinos en “crotos” .

Si no fuera porque toda esta “menesunda” nos afecta tanto, no pasaría de ser una “batahola” de “conventilleros” sin “remilgos” defendiendo la “turrada” de un grupo de “vivillos” que creían que podían dar pasos más largos de lo que les permiten las piernas sin que nadie se avivara del zarpazo. Pero no, no son una “mersada” de “cachirulos” con ínfulas de “cocoritos”. Es la arremetida final, el “tole tole” desesperado de los que dejaron a medio país comiendo “tumba” y reclamándole a “Magoya”.

“Qué plato” cuando la jefa del “pipistrelo” dijo hace poco que venía a contar “ la verdad de la milanesa ”. La verdad de ella, al igual que la milanesa que sale un “ojo de la cara”, por obra y gracia del “cachafaz” mayor y del “pícaro” de la avenida del medio que está dejando el país como un “cachivache”.

Ojalá que los que vinieron a “hacerse el picnic” se den cuenta de que el “ojo por ojo” es “pan para hoy y hambre para mañana”, que la “pifian” feo tratando a las leyes de “chiruzas” y que la “gilada” se está avivando y quiere “dar vuelta la taba” de una vez y para siempre.

Deberían anoticiarse de que ya lo hemos visto todo y de que la cosa cambió. Ahora “el calavera chilla”, ya no “come vidrio” cuando le “arman el circo” para que no se note que hacen todo al “tun tun”, a “la bartola”.

Esperemos que en el camión de la Argentina finalmente se “acomoden los melones”, que a los “pillos” los pillen y que, como reza el refrán, “Dios nos apriete, pero no nos ahorque”. Lo peor que podría pasarnos es tener que pedir “que el último apague la luz” y, entonces sí, “ sanseacabó ”.

La columna de Carlos M. Reymundo Roberts volverá a publicarse el 4 de febrero