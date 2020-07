La inseguridad en Santa Fe, la otra epidemia

Asesinatos en Rosario entre bandas de narcotráfico Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de julio de 2020 • 23:26

La pandemia del coronavirus agravó problemas que Argentina arrastra hace décadas. Uno de ellos es la inseguridad. En la provincia de Santa Fe las cifras nos están mostrando crudamente que aún pese a la cuarentena y el aislamiento, los homicidios en 2020 continúan en un umbral extremadamente preocupante. Esto consolida, a lo largo de los últimos años, una tendencia abrumadora.

Al 7 de julio, la provincia ya superaba los 200 homicidios. De ellos, 105 ocurrieron en Rosario y 53 en el departamento La Capital.

Estos números nos deben interpelar porque no se trata de cifras frías, de estadísticas. Se trata de personas con nombre y apellido, de vidas humanas que se pierden, historias que se truncan, familias desgarradas por el dolor.

En épocas de pandemia no se puede perder de vista que la Organización Mundial de la Salud (OMS) habla de epidemia cuando las muertes superan las 10 cada 100.000 habitantes por año. El año pasado el departamento La Capital (del cual la ciudad de Santa Fe es cabecera) alcanzó una tasa de 17,6 muertes, mientras que el departamento Rosario llegó a 13,1. La media nacional fue de 5 muertes. Si la tendencia en 2020 se mantiene, los resultados para los santafesinos pueden ser aún más catastróficos.

Es claro que en nuestra provincia venimos sufriendo hace tiempo las consecuencias de una epidemia y no se trata precisamente del COVID 19: la epidemia es la de la inseguridad y el narcotráfico, que se cobra muchas más vidas.

En gran parte este fenómeno se debe a que durante años se escondió el problema que vivíamos, no solo en Santa Fe, sino en todo el país. "Argentina es un país de paso para la droga", se decía como excusa para la inacción. "Santa Fe es estigmatizada por los medios nacionales", se esgrimía en nuestra provincia para justificar la falta de compromiso frente al delito.

Cuando asumió el gobierno de Cambiemos en la Nación, se tomó la firme determinación de poner el problema arriba de la mesa y hacer las cosas que había que hacer para transformar toda esa indiferencia y pasividad en compromiso activo. Como contrapartida, a siete meses de la asunción del Frente de Todos en el gobierno, no hemos conocido aún cuales son las líneas rectoras de trabajo del Ministerio de Seguridad de la Nación en la materia. Qué programas y políticas públicas se evalúan como positivos de la gestión que terminó el 10 de diciembre y por tanto pretenden consolidar como política de Estado y cuáles son las nuevas iniciativas que se piensan implementar para terminar con éste flagelo.

Un ejemplo de política que debería tener continuidad es el programa Barrios Seguros. Fui testigo de su implementación en el distrito de Alto Verde, en la capital de mi provincia. A partir de un convenio que suscribieron en su momento el intendente José Corral y la entonces ministra Patricia Bullrich, la realidad del barrio cambió rotundamente.

La determinación política de ir a fondo y erradicar el narcotráfico enquistado en el distrito estuvo presente, como nunca antes.

Como sucede siempre, no se trataba solo de un problema de consumos problemáticos. Fue mucho más allá. La cooptación llegaba desde el club del barrio hasta el videocable. Como resultado de esa intervención, Sergio "El Zurdo" Villarroel fue puesto a disposición de la justicia, tuvo que rendir cuentas por sus actos y hoy está preso.

Una experiencia similar comenzó más tarde -por la falta de determinación política del gobierno local de hacerlo antes- en la ciudad de Rosario, y los resultados incipientes comenzaban a mostrar la importancia de continuar este camino. Hoy no parece existir la determinación política de hacerlo.

Lo que sí sabemos, en cambio, es que la ministra Sabina Frederic dijo que su gestión "no perseguirá al narcomenudeo". Nos inquieta esa afirmación: ¿El Frente de Todos considera que no hay nada por hacer y que la mejor alternativa es dejar que se consoliden los búnkers en nuestras ciudades y pueblos? ¿Piensan en una política de persecución descentralizada del narcomenudeo? Se necesita claridad, precisión y determinación. La peor definición es la que queda a mitad de camino, o directamente, no se toma.

Solo para tener en cuenta: Patricio Serjal, el Fiscal Regional de Rosario, en la presentación de su Informe de Gestión en 2018 aseveró que el 90% de los homicidios estaba vinculado a disputas territoriales por narcotráfico. Esa es la importancia del narcomenudeo.

La realidad es que los santafesinos en particular y los argentinos en general sufrimos las consecuencias de la indiferencia de las autoridades a una problemática creciente, un drama para nuestras familias. Que no se expresa solamente en el narcotráfico, sino además en muchas economías del delito que encuentran terreno fértil para expandirse y consolidarse en el tiempo mientras el Estado mira para otro lado, buscando excusas para no asumir los problemas que tenemos.

Patricio Serjal, el Fiscal Regional de Rosario, en la presentación de su Informe de Gestión en 2018 aseveró que el 90% de los homicidios estaba vinculado a disputas territoriales por narcotráfico

Y cuando se mira para el costado son los más humildes, los que menos tienen quienes pagan los platos rotos. Al ser librados a su suerte quedan expuestos a la ley del más fuerte, donde tienen todas las de perder.

Para cambiar esta realidad se necesita de instituciones inteligentes, capaces y comprometidas, que se encuentren en condiciones de articular e implementar políticas de seguridad y monitorear su ejecución. Hace falta un compromiso activo del Estado en todos sus niveles: nacional, provincial y municipal. No hay lugar para que nadie se dé por desentendido. Y que eso se traduzca finalmente en barrios donde prime la convivencia ciudadana y se restablezca la paz social.

Desde nuestro rol de oposición nos encontramos dispuestos a acompañar e impulsar cada medida que sirva para proteger a nuestros vecinos y vecinas de la violencia que padecen cada día. Para eso, insistimos, hace falta un Estado presente, con mirada interdisciplinar y determinación política para hacer frente a un flagelo como el que afrontamos en Santa Fe.

Solo así podremos encontrar la vacuna para la otra epidemia que venimos padeciendo hace años.

Diputado nacional de Juntos por el Cambio por Santa Fe