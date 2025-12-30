Video: así fue el dramático robo a un motociclista en la Riccheri

El registro de una cámara instalada sobre un casco reveló el asalto que padeció un conductor de 62 años el domingo pasado en la vía rápida de la Autopista Riccheri. Seis sujetos en tres motocicletas abordaron al hombre para sustraer su vehículo con el uso de la fuerza. El incidente sucedió a la luz del día ante la mirada de otros automovilistas que se dirigían hacia la zona metropolitana.

Cómo fue el dramático robo a un motociclista en la Riccheri

La víctima, de nombre Guillermo, transitaba por los carriles centrales cuando tres unidades motorizadas lo cercaron por ambos flancos. Los ocupantes exhibieron armas de guerra de tipo semiautomático para forzar la detención del hombre. Uno de los agresores impactó su unidad contra la rueda delantera de la víctima en dos ocasiones. Guillermo frenó la marcha ante la amenaza inminente y cedió el control de su rodado junto con sus objetos personales.

El hecho delictivo ocurrió cerca de las 17 a la altura del peaje del Mercado Central captura de video

El conductor posee una trayectoria de cuatro décadas como usuario de estos vehículos. El domingo pasado el hombre finalizó una tarde de esparcimiento y emprendió el regreso a su hogar a las 17, hasta que una motocicleta se puso a la par por su lado izquierdo, a pocos metros del peaje del Mercado Central.

El pasajero de esa unidad le apuntó con un proyectil de gran calibre. Los asaltantes buscaron desestabilizar el equilibrio del hombre mediante golpes directos al neumático frontal. Guillermo observó la banquina derecha con la intención de encontrar un espacio de escape. Otras dos motos con cuatro integrantes más aparecieron por ese sector para bloquear su paso.

La víctima decidió abandonar cualquier intento de fuga para proteger su vida. El micrófono de su equipo de seguridad grabó el momento en que el hombre entregó sus pertenencias. “Pará, pará. Tomá, tomá, tomá. Te doy la moto, no me hagan nada”, exclamó Guillermo ante los agresores.

Qué se sabe de la organización de la banda criminal

El damnificado calificó el episodio como un acto planificado por profesionales. Los seis delincuentes demostraron conocimiento técnico sobre la selección de objetivos y la ejecución de la maniobra. Guillermo brindó su testimonio a la señal informativa TN donde aseguró que el grupo conocía sus movimientos. La banda también sustrajo la mochila de la víctima antes de darse a la fuga por la autopista Riccheri.

El tránsito en ese sector era intenso por el retorno del fin de semana. Muchas familias presenciaron el ataque desde sus autos. Guillermo percibió la angustia de los testigos que observaban la escena sin poder intervenir.

Los conductores de los vehículos particulares evitaron la confrontación ante el riesgo que representaban los fusiles. Los asaltantes escaparon del lugar con rapidez tras cumplir su objetivo principal. “Tenían armas de guerra semiautomáticas. Sabían lo que hacían. Hay una organización detrás de todo esto”, afirmó la víctima.

Los sospechosos portaban armas de guerra semiautomáticas durante la persecución captura de video

Asistencia de testigos y denuncia judicial

El hombre de 62 años quedó solo sobre el pavimento de la ruta tras el asalto. Guillermo se desplazó hacia la zona lateral del camino para evitar un siniestro con el resto del tráfico. Un joven que manejaba una mini-van se detuvo para auxiliarlo de inmediato. El ciudadano brindó un espacio seguro y contención emocional al afectado. Otra familia que pasaba por el sitio también frenó su marcha para colaborar con el hombre.

El conductor de la mini-van trasladó al afectado hacia una dependencia de seguridad. Guillermo radicó la denuncia correspondiente en la comisaría de Tapiales poco después del hecho. La causa recayó en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 12 de San Justo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.