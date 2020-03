La inseguridad vial mata más que el coronavirus

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de marzo de 2020 • 17:48

Apareció el primer caso confirmado de una persona que porta el coronavirus (COVID-19) en Argentina y en apenas horas, todos nos encontramos diagnosticando, opinando y especulando aterrados, sobre un virus que conocemos poco o nada, pero que nos arroja cifras y datos concretos.

La cantidad de muertes por este virus representa, hasta el momento, más de 3000 personas en todo el mundo , la mayoría sufridas en China, donde murieron 2943 personas. Otros casos preocupantes, se registran en Irán, donde la cifra de muertes por causa de este virus asciende a 77 personas, en Corea del Sur fueron 28 las muertes y en Italia se registraron 79 fallecimientos. El virus ya se encuentra presente en 76 países. El coronavirus comenzó a trastornarnos la vida el 12 de diciembre de 2019, según las autoridades de salud de Wuhan; es decir, hace casi 3 meses observamos la presencia de este virus en otras latitudes.

Sin ánimo de minimizar lo doloroso que resulta enfrentarnos a un nuevo virus, que además arrojó muertes en diferentes países, y con ánimo de prevenir, cuidarnos y ser responsables frente a síntomas que puedan aparecer en cualquier ciudadano que habita territorio argentino, no sería honesto, observando las estadísticas sobre la letalidad del virus, afirmar que el coronavirus viene a representar la mayor amenaza de muertes para nuestra nación.

¿Saben que según la ONG Luchemos por la Vida , cuyo propósito es el de prevenir accidentes de tránsito, en Argentina mueren por día, un promedio de 19 personas por inseguridad vial ? Es decir, en 3 meses, período aproximado que el coronavirus comenzó a ser parte de grandes preocupaciones en otros países, en Argentina murieron más de 1700 personas por accidentes de tránsito . En China, el país más poblado del mundo, donde habitan 1.395.380.000 de ciudadanos, murieron en el mismo período a causa de este virus 2943 personas. Y como se señaló, en otras latitudes donde el virus está atacando más agresivamente, 77, 28 y 79 personas resultaron muertas a causa del coronavirus.

Según datos estadísticos de esa ONG, "Argentina ostenta uno de los índices más altos de mortalidad por siniestros de tránsito". En el año 2019 se registraron 6627 víctimas fatales, lo cual representa poco más de 18 personas muertas por día en accidentes de tránsito , cifra que mejoró los números de las tragedias viales respecto al año anterior, 2018, donde se registró un total de 7274 muertes, es decir casi 20 muertes diarias en las rutas, calles o caminos de nuestra república.

Como una suerte de metáfora, la ONG encargada de prevenir y medir dichos accidentes fatales, nos relata que lo que se vive en Argentina ".es como si un avión de pasajeros cayera todas las semanas muriendo unas 130 personas cada vez. Y si así ocurriera, seguramente, no estaríamos tan tranquilos. Las autoridades tomarían urgentísimas medidas de seguridad. No sucede lo mismo con los siniestros de tránsito". Claramente no sucede lo mismo, ya que dicho flagelo vial no se encuentra en las agendas de los diferentes gobiernos que fueron conduciendo nuestro país. Sin embargo, debemos asimilar, con mucho pesar, que los siniestros de tránsito en la República Argentina, representan la primera causa de muerte en personas menores de 35 años, y la tercera sobre la totalidad de los argentinos.

¿Dicha triste realidad convalida ignorar sobre los peligros de un nuevo virus que ingresó finalmente en Argentina? Por supuesto que no, las autoridades políticas, sanitarias y los ciudadanos; todos y cada uno, debemos actuar con responsabilidad y extremar los cuidados para que este virus no nos invada de modo lastimoso, arrojándonos infinidad de muertes.

Pero mientras sufrimos por lo que pudiera pasar con este virus, y exigimos que todos los recursos se pongan al servicio de vencer a este importante fenómeno, otro terrible flagelo, el peor de todos, nos está matando hace años, en masa, sin pausa y sin ocupar las agendas de las diferentes gestiones gubernamentales.