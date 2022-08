La necesidad de planificar el destino de la herencia digital

A todos nos cuesta planificar nuestra sucesi贸n aunque todos sabemos, desde un comienzo, que nos vamos a morir.

Si bien puede resultar inc贸modo, por decirlo de alguna manera, es conveniente planificar qu茅 ser谩 de nuestros bienes, c贸mo se har谩 la distribuci贸n hereditaria, si pasar谩n por una donaci贸n anticipada o un proceso sucesorio, e incluso cu谩l ser谩 el destino de nuestro cuerpo: parcela, nicho o crematorio.

Este licor, que no es f谩cil de tragar, es aconsejable beberlo para una mejor vida, valga la comparaci贸n, de nuestros herederos, ya que la muerte de una persona produce la apertura de su sucesi贸n y la transmisi贸n de su herencia a todos aquellos llamados a sucederle por testamento o por ley, conforme refiere el art铆culo 2277 del C贸digo Civil y Comercial de la Naci贸n.

Ante este inevitable misil de humanidad es razonable elegir y prevenir los destinos de nuestros bienes mortis causa.

Tradicionalmente, para aquellos que han tenido la suerte de adquirir bienes (sue帽o lejano en nuestra realidad actual), los activos sujetos a sucesi贸n se clasifican en inmuebles (departamento, casa) y muebles (automotor, lancha, t铆tulos, valores, dinero depositado en entidades bancarias), integrantes de un mismo peculio.

Pero el advenimiento del dinero digital de la mano de la cadena de bloques (tecnolog铆a blokchain) ha ampliado las tradicionales formas sucesorias al incorporar al patrimonio de una persona los denominados 鈥渁ctivos intangibles鈥, como las criptomonedas, reconocidos como tales por la mism铆sima Administraci贸n Federal de Ingresos P煤blicos, que no ha perdido la oportunidad de gravarlos, y que integran la denominada 鈥渉erencia digital鈥.

Aquellos que han decidido invertir en criptomonedas, como bitcoin o ethereum, m谩xime los que peinamos canas, deber谩n tener en cuenta algunas situaciones para el tratamiento de su herencia digital, de manera de dotar de seguridad jur铆dica a sus c贸nyuges, hijos y parientes y garantizarles a cada uno que reciba lo suyo, al decir del mism铆simo Ulpiano, uno de los juristas romanos m谩s relevantes de la antig眉edad.

Para disponer de criptomonedas alojadas en una billetera electr贸nica o wallet descentralizada (hot wallet) los herederos deber谩n contar con la clave privada (llave) creada por el fallecido, que les permita el acceso a sus tenencias.

Sin clave no habr谩 posibilidad de disponer del dinerillo virtual, tal como les sucedi贸 a los deudos de Mircea Popescu, reconocido inversor cripto, que muri贸 a los 41 a帽os mientras nadaba en una playa de Costa Rica, abandonando en el 茅ter virtual unos 2000 millones de d贸lares en bitcoins, ante la imposibilidad de acceder a su clave privada.

Si las criptomonedas est谩n guardadas en una 鈥渂illetera fr铆a鈥 (cold wallet), esto es, en un dispositivo de almacenamiento personal, la clave privada tambi茅n deber谩 ser conocida por los herederos para acceder y transferir los activos digitales.

Es l贸gico adelantar estas claves a nuestros sucesores antes del fallecimiento, pero, como nadie sabe cu谩ndo llegar谩 la hora final y como asimismo muchos padres no tienen buena relaci贸n con sus herederos leg铆timos en vida, es aconsejable depositar estas claves en la caja de seguridad de un banco a la que solo tenga acceso el titular de los tokens de manera que, fallecido este, los herederos puedan acceder a esa caja y claves, mediante una orden judicial.

La otra opci贸n es dejar en manos de un escribano la llave sagrada, en sobre cerrado con acta notarial incluida o en un testamento, con designaci贸n de albacea testamentario, que luego de producido el fallecimiento informe a los herederos los n煤meros que abren el cofre digital.

Todo ello conforme el dicho popular que refiere 鈥not your keys, not your cripto鈥 para ilustrar que sin las claves no existen los tokens, ni para su titular ni para sus herederos, lo cual supone priorizar 鈥済uardar las claves bajo llave鈥 y no revelarlas jam谩s a nadie.

Tambi茅n es cierto que si los activos digitales se encuentran depositados en un exchange (plataforma que presta servicios de custodia e intercambio de criptomonedas), que desde 2019 est谩n obligadas a informar a la AFIP sobre las operaciones y los datos de los usuarios, se podr谩n obtener, mediante una orden judicial o la actuaci贸n del albacea testamentario, las claves de acceso a la fortuna digital, ya que el titular de los tokens premuerto ha otorgado a esa plataforma el control de sus llaves privadas.

Otro interesante activo del acervo digital, sujeto a sucesi贸n, est谩 dado por los contenidos (im谩genes, videos, dibujos, obras y trabajos acad茅micos) creados y alojados por una persona en redes sociales.

Recordemos que las redes sociales (Facebook, Instagram, TikTok) son plataformas digitales que permiten compartir contenido. Si bien el usuario cede a la red social ciertos derechos de uso sobre aquellos, conforme surge de sus 鈥減ol铆ticas comunitarias鈥 que pocos leen, la realidad es que, fallecido un usuario, esos contenidos pasan en propiedad a sus herederos.

Evidentemente depender谩 del usuario y del contexto el valor econ贸mico del contenido digital sujeto a sucesi贸n: no es lo mismo una imagen subida por do帽a Tota en su visita a Mar del Plata junto a un grupo de jubilados de su club de barrio que una imagen de Eric Clapton tocando en su 煤ltimo recital del Madison Square Garden: distintas personas, distintos contextos y distinto valor de patrimonio digital.

Y m谩s a煤n, aunque el contenido de un perfil en redes sociales no posea un valor econ贸mico tangible, s铆 puede reconocer un valor moral o espiritual que habilite a sus herederos a requerir su eliminaci贸n o su transformaci贸n en un 鈥減erfil conmemorativo鈥 que lo mantenga vigente como espacio digital para la despedida del fallecido o para su eterno recuerdo, tal como, por ejemplo, Facebook (Meta) lo permite.

En conclusi贸n, debemos estar alertas porque no conocemos cu谩ndo volver谩 de su viaje el Se帽or; una met谩fora que nos impulsa a pensar, entre otras cosas, en una adecuada planificaci贸n hereditaria, incluso digital, porque nadie sabe cu谩ndo pasar谩 a buscarnos la parca.