La perinola llegó a la política

Ningún juego es más apropiado para definir la política argentina que la perinola. No quiero sonar soberbia, queridos millennials, pero para una rápida comprensión de ese divertimento está la inteligencia artificial que podría generar imágenes del trompo con el que muchos mayorcitos pasamos la infancia jugando en la vereda con los vecinos. ¿Qué era jugar sin miedo a motochorros? Bueno, otro día trato de explicarlo, aunque merece un paper del Conicet de un arqueólogo urbano ; eso sucedía hace muchas generaciones.

Pero no quiero empezar a dar vueltas como un trompo descontrolado, ya que en eso son expertas varias libertarias que, en su afán por proteger a su líder indiscutido e indiscutible –porque cualquier intento de crítica es rebatido solo con insultos –, como las diputadas Juliana Santillán y Lilia Lemoine. Una pena que la efímera incondicional de Milei, la también diputada Marcela Pagano, prefiera inclinarse a los chimentos en X mientras participa de una sesión legislativa [en horario de trabajo, para ser precisos], en vez de dar la batalla cultural libertaria como prometió en campaña.