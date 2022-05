La educación y la detección temprana siempre han sido las columnas de cualquier estrategia que busque combatir cualquier enfermedad. Tanto en el consultorio o en la planificación sanitaria contar con la información necesaria y la posibilidad de realizar los estudios recomendados a tiempo , muchas veces salva mas vidas que cualquier otra estrategia y evita secuelas de tratamientos.

El cáncer de mama es un conjunto de enfermedades que lamentablemente sigue siendo la primera causa de mortalidad por tumores en la Argentina. El impacto no es solo médico, sino social y las estadísticas no muestran un descenso en la incidencia de la enfermedad.

Si bien la mayoría de los casos suceden desde los 50 años, cualquier mujer, aún a edades tan tempranas como antes de los 30 años puede padecerlo.

Nuestro país cuenta con gente solidaria, excelentes profesionales, diferentes Organizaciones no gubernamentales (ONG), equipo de salud familiar y especializada y recursos estructurales y económicos para hacer frente a este flagelo, pero que lamentablemente no están articulados. Existen Consensos y normas, que sin embargo no se implementan en la población en general y solamente descansan en el interés de la persona o del tipo de cobertura de salud que tenga cada mujer.

De la misma forma , la diferencia entre equipos para hacer tamizaje (prueba de detección que se realiza cuando nace el bebe para ver si tiene alguna enfermedad), su calidad, mantenimiento, quien los informa, es muy desigual entre los sectores público y privado. Esta desigualdad se ha pronunciado en los últimos años, existiendo inaceptables diferencias para nuestras mujeres.

Necesitamos políticas públicas claras, con la participación de todos y todas, que muestren resultados reales con testimonios y estadísticas que nos permitan tomar decisiones acertadas.

La prevención del cáncer de mama no es solo en octubre. En una patología que puede ser detectada tempranamente y puede ser curable con la articulación adecuada, los buenos resultados dependen de nosotros mismos.

Médico obstetra especialista en fertilidad; exsuperintendente de Servicios de Salud de la Nación