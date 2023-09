escuchar

Hace décadas irrumpió en la Argentina un populismo lacerante con relatos de supuesta justicia social y colgado de un peronismo decadente que carece de identidad y coherencia.

La democracia nos inspiró cierta esperanza, aunque a través de ella el pueblo argentino se hundiera en el abismo de pobreza e indignidad. Esta misma democracia, que sin dudas debemos cuidar, nos devuelve en estos días la oportunidad de construir un futuro mejor, si elegimos el rumbo correcto. Ya consumimos demasiado veneno de violencia e intolerancia. Queremos un país normal sin agresiones ni obstáculos al crecimiento. Este populismo representado por la política corrupta, ineficiente y privilegiada nos ha llevado al absoluto hartazgo con horizontes inciertos. Es que los populismos imponen y destruyen todas las instituciones y estructuras de representación popular. Sólo reciclan el poder con mecanismos autoritarios para perpetuarse en él, y controlar así los derechos y libertades. La violencia ejercida desde las imposiciones adoctrinadas afectaron y violaron sistemáticamente los derechos que sólo se reconocen a algunos poderosos.

¡Los argentinos estamos hartos! No queremos más desequilibrios, ni injusticias. No nos merecemos tanto abandono ni engaños. No podremos recuperarnos a través de improvisaciones ni soluciones mágicas. Vamos a necesitar un norte claro con una conducción sólida.

La república no tiene dueño, nos pertenece a todos, y sólo nosotros, el pueblo, puede defenderla recuperando el poder. La única herramienta que nos queda es el ejercicio democrático de elegir nuestros representantes. Por ello, hoy más que nunca, votar es indispeonsable. Porque sin república, sin equilibrio de poderes, sin orden institucional y respeto por la Constitución Nacional, seguiremos estando a la deriva. Seguiremos secuestrados por esta dinámica de impunidad y sometimiento desde el poder autocrático.

Tengamos cuidado, estemos atentos porque el riesgo es el mismo, o quizá peor. Que vengan por todo, o saltar al abismo. Que te traten de idiota por pensar distinto, o compren tu futuro con una heladera. Es tan grave que te saquen tu propiedad como que te suelten la mano y te arregles como puedas. Como todo en la vida, el mejor camino siempre es el equilibrio. De una vez y para siempre cortemos las cadenas de la decadencia, eligiendo el orden republicano en un marco de convivencia pacífica y que sea liderado con firmeza, convicción y honestidad. ¡Votemos! Es ahora. La república no tiene dueño y está en peligro.

Candidata a diputada nacional