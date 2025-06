La soberbia, el peor enemigo del Gobierno

La euforia sigue siendo moneda corriente en la Casa Rosada luego del triunfo electoral alcanzado por La Libertad Avanza en los comicios de la ciudad de Buenos Aires. Un alto funcionario, sin embargo, se animó a formular una advertencia en forma confidencial: “Todo debería ir bien para las elecciones generales de octubre, siempre y cuando no nos gane la soberbia” . No es difícil adivinar a qué estaba aludiendo: las bravuconadas del presidente Javier Milei y de algunos de sus colaboradores tienden a ser moneda corriente en los momentos que perciben más favorables para el Gobierno en la opinión pública.

No solo siguió el Presidente fustigando a periodistas y economistas indóciles, además de negarles el saludo a la vicepresidenta Victoria Villarruel y al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, en un ámbito como la Catedral, durante el tedeum del 25 de mayo. El ministro de Economía, Luis Caputo, quiso subir al ring a Ricardo Darín, a quien despectivamente llamó “Ricardito”, luego de las diferencias que expresó el popular actor con la política económica. Poco después, uno de los principales guerreros del mileísmo en el mundo digital, Daniel Parisini -más conocido como el Gordon Dan- se animó a subir a las redes una imagen de Diego Maradona y Milei generada por inteligencia artificial, con la leyenda “Maradona es Milei” , en momentos en que se conocía la noticia sobre la nulidad del juicio por la muerte del futbolista, provocando el justificado enojo de sus familiares. La respuesta de Parisini a Dalma Maradona tras sus críticas sorprendió: “Bueno, ¿cuánto te debo?“, a lo que la hija del recordado crack de la selección argentina le respondió: ”La verdad es que por el momento que estoy pasando hay cosas que no me parecen graciosas. Pero tiene que ver con el respeto de una persona que ya no está y que justamente estamos en juicio por su muerte (...) Pero qué te voy a hablar de respeto".

Luis “Toto” Caputo y Ricardo Darín Collage

Es llamativo y paradójico que un gobierno que ha hecho de las desregulaciones una de sus principales banderas y cuyo presidente despotrica permanentemente contra el Estado pretenda servirse del aparato estatal para controlar las voces disidentes . La reflexión viene a cuento del Plan de Inteligencia Nacional que ha diseñado la Secretaría de Inteligencia del Estado y que determina sus lineamientos estratégicos para los próximos años. También se asocia con los criterios de admisión determinados por la Subsecretaría de Prensa del gobierno de Milei para decidir qué periodistas pueden ingresar o no a la Casa de Gobierno y que presentan un amplio y dudoso margen de discrecionalidad.

No puede ser menos que preocupante un Plan de Inteligencia que, entre sus aspectos más cuestionables, abre una puerta a posibles tareas de espionaje interno que podrían recaer en periodistas, economistas, académicos y hasta en toda aquella persona que ose criticar al gobierno nacional .

El citado plan, concretamente, define como sujetos de interés de la Secretaría de Inteligencia a todos aquellos que “manipulen la opinión pública” durante los procesos electorales o que “propaguen la desinformación”. También, a quienes “erosionen” la confianza en los funcionarios públicos o comprometan el programa económico , sin precisar quiénes podrían ser objeto de ese seguimiento.

El secretario de Inteligencia, Sergio Neiffert MARCOS BRINDICCI - LA NACION

Podemos preguntarnos si, cuando se refiere a quienes manipulan la opinión pública, el Plan de Inteligencia está aludiendo a los propios empleados del Gobierno que en las horas previas a las elecciones de la ciudad de Buenos Aires difundieron videos falsos de Mauricio Macri instando al electorado porteño a votar por Manuel Adorni. Pero no parecería ser ese el caso. Más bien, los temores que genera este plan surgen y se multiplican ante los recurrentes agravios del presidente Milei contra periodistas, a quienes ha tildado de “imbéciles” o “ensobrados” , y contra analistas económicos a los que calificó de “econochantas” .

Esos temores se justifican aún más luego de que el periodista de LA NACION que divulgó el Plan de Inteligencia, Hugo Alconada Mon, sufriera ataques personales e intentos de hackeo de su Whatsapp, al igual que de su correo electrónico y de su cuenta en la red social X.