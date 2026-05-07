Javier Milei defendió a Adorni: “Ni en pedo se va a ir”

El presidente Javier Milei defendió otra vez a Manuel Adorni tras el pedido de Patricia Bullrich para que el funcionario explique lo antes posible su situación patrimonial. “Es que en realidad Bullrich espoileó lo que iba a hacer Manuel. Tiene todo listo para presentarse [en referencia a la declaración jurada de bienes]”, sostuvo en relación al jefe de Gabinete, que está siendo investigado en la justicia federal por presunto enriquecimiento ilícito.

“No voy a ejecutar a una persona honesta”, advirtió Milei en diálogo con Luis Majul y Esteban Trebucq en LN+. El mandatario atacó al contratista que declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que Adorni le pagó sin factura US$245.000 por refacciones en la casa de country Indio Cua.

“No voy a ejecutar en el altar del ego de los periodistas que se sintieron tocados, porque les dijo la verdad -que son sólo periodistas-, a una persona honesta. Eso es lo que no van a entender”, enfatizó.

Milei defendió a Adorni: “No voy a ejecutar a un inocente"

Además, minimizó el impacto político de sostener al jefe de ministros por la investigación judicial: “El desgaste político no me importa porque trato con seres humanos honestos que vinieron a hacer grande a la Argentina nuevamente. Si ustedes [los periodistas] se sintieron tocados como grupo corporativo por algo que dijo Manuel que es verdad, lo siento, pero no voy a estar ejecutando gente honesta porque es injusto”.

El Presidente señaló que el jefe de Gabinete tiene los números de sus operaciones para presentar pero que lo hará según los “tiempos de la Justicia”. “Está hablando para justamente poder presentarlos antes y que se terminen todas estas fantasías y mentiras engendradas por una gran mentirosa como la señora [Marcela] Pagano. Es una mentirosa compulsiva”, remarcó.

Milei se mostró molesto también con el periodismo y aclaró: “Yo no contesto a cualquiera. Cuando hablo del 95% [de periodistas corruptos] sé muy bien de lo que hablo. El periodismo no puede violentar el principio de presunción de inocencia. Actúan de fiscales, jueces, dictan sentencia y se ponen por encima de la Constitución. Ustedes opinen lo que quieran, pero me parece que no están por encima de la Constitución”, sostuvo Milei.

Javier Milei defendió a Adorni: “No voy a ejecutar a un inocente”

Pero también embistió contra el contratista que hizo las refacciones en la casa de country de Adorni. “¿Y qué pruebas tiene el contratista? Le dan entidad a un militante kirchnerista, cuyo prontuario es muy dudoso. Hablaban de una cascada y después se vio que eran dos cañitos de agua. Tienen una predilección por darle valor a las mentiras", dijo también atacando al periodismo.

Y agregó: “¿Ya juzgó la Justicia? ¿Le dio valor al testimonio? La Justicia tiene que investigar todo. Sé que el testimonio no tiene valor. Fue desfigurado con cosas que seguro ustedes también saben".

Milei se atajó sobre una posible salida del jefe de Gabinete: “Ni en pedo se va a ir”. Y añadió: “Nadie se queda con los dedos sucios en mi gobierno. A todos los que tuvieron manchas los ejecuté. No me quedé con ninguno. Pero estoy tranquilo de que Adorni es una persona de bien”.

Milei salió a respaldar a Adorni luego de que Bullrich exija que presente sus DDJJ

“Las cosas que me presentó estaban en orden. Cuando alguien está sucio lo ejecuto. Vine a escribir la mejor pagina de la sociedad, no voy a dejar que eso se ensucie. Y me consta que él está limpio”, explicó además.

Respecto a posibles internas a raíz de la denuncia contra Adorni, Milei marcó: “El Presidente soy yo, yo tomo las decisiones. Si a alguno no le gusta, que me lo plantee y deberá acatar o se va. Yo he protegido cada vez que atacaron a alguno de mis ministros con calumnias o mentiras y no voy a cambiar mi forma de proteger a mis colaboradores cuando son honestos”.

Milei defendió a Adorni y dijo que se presentará ante la Justicia presidencia

Aseguró también que no gobierna por la imagen, sino para “hacer el mejor gobierno de la historia” y sumó: “No voy a dejar de hacer las cosas que están correctas. Mis políticas son justas, yo no ejecuto inocentes”.

Sobre una alianza con Pro

En otro tramo de la entrevista, el Presidente anticipó las elecciones de 2027 y habló sobre una posible unión con Pro para enfrentar al kirchnerismo. El mandatario indicó que siente “respeto y cariño” por Mauricio Macri y dijo que, si lo hubiese visto en Fundación Libertad, lo hubiese saludado.

“Siempre dije que el Gobierno tiene tres líneas de acción: gestión (trabajo 16 horas por día y estoy arriba de los ministros de manera casi infumable) y me dedico a la batalla cultural. La política la delego y en eso están trabajando. Nadie olvida que fue el primero que le ganó al kirchnerismo y apoyó a este Gobierno”, explicó.

Javier Milei habló sobre una posible alianza con Pro Prensa Senado de la Nación

Acto seguido, Milei insistió en que “equipo que gana no se cambia” y marcó que Karina Milei logró hacer de La Libertad Avanza un partido nacional en todo el país en seis meses y ganó en 16 de los 24 distritos en la última elección. “La realidad es que mi hermana parece que eso lo hace muy bien. ¿Por qué voy a estar interfiriendo? Se llama diferenciación del trabajo", advirtió.

“En la última elección fuimos en muchos lugares con Pro. La realidad es que si todos pensaran igual, nadie piensa. Nosotros motivamos a que la gente piense distinto para tener un abanico de posibilidades más grande”, añadió.