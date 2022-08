La superchería ideológica que nos hundió en el fracaso

Primo Levy asevera que cada época tiene su fascismo . Se entiende aquí ese vocablo no como un mero sinónimo de rasgo autoritario o de irreductible tiranía popular, sino específicamente como el autodenominado “socialismo nacional”, serio experimento que creó, maximizó y malogró Il Duce y que fascinó a una pléyade de posteriores caudillos latinoamericanos, empezando por el general Perón, quien fue testigo ocular de su génesis en Roma, y quien en 1944 les aseguró a los más relevantes miembros de la comunidad italiana en Buenos Aires: “ Me propongo imitar a Mussolini en todo, menos en sus errores ”. Aquel novedoso experimento que conjugaba el “socialismo con el amor por la patria” (sic) interesó vivamente a intelectuales marxistas y nacionalistas, hizo escuela en el continente, encarnó en la revolución cubana y en sus brotes “emancipadores” y guevaristas, animó a la “juventud maravillosa” (intensa y principalmente a Montoneros) y regresó mucho después para reinventarse en Venezuela como el sonado Socialismo del siglo XXI, en Nicaragua con el patético sandinismo de última generación y en sus imitadores de distinto tamaño y gradación, casi todos ellos aliados estratégicos del cuarto gobierno kirchnerista. El escritor argentino Marcos Aguinis, munido de una profusa bibliografía, quiso regresar a las fuentes para indagar el fenómeno, escribió una entrevista ficcional pero muy bien documentada con Margherita Sarfatti –intelectual, novia secreta de Mussolini y su socia ideológica–, y acaba de publicar un libro que muestra los hilos y filiaciones entre aquellos fascistas puros y duros y estos populistas pasados por el filtro de las distintas reglas del presente; significativamente, la obra se titula La amante del populismo. Allí se comprueba que, en efecto, “ asociar nacionalismo con mejoras sociales era el carozo original ” del sistema fascista, y que mezclar izquierda con derecha, una dinámica natural y frenética de su armado político. El propio Mussolini pasó sin prejuicios de una a otra posición, y reconvirtió a muchos antiguos camaradas en nuevos compañeros de ruta bajo consignas como la “autarquía nacional” y haciendo apología del oportunismo; también con su odio hacia al régimen parlamentario, que empuja siempre hacia la “eterna polémica”. Este “socialismo nacional”, enemigo mortal del “demoliberalismo”, fue elogiado por Perón porque constituía una opción “interesante” entre el comunismo ruso y el capitalismo norteamericano (la tercera posición); trabajaba sobre las masas, las excitaba y les otorgaba una fe: “También un dictador puede ser querido, al mismo tiempo que le teme la multitud –confiesa Sarfatti que le confesaba su amante– La multitud ama al hombre fuerte. La multitud es una mujer”. Un pueblo sometido a su líder y transformado en un rebaño fiel . A propósito, Spinoza se preguntaba: “¿ Por qué los hombres luchan por su servidumbre como si fuese por su redención ?”. Margherita apunta: “Comprendí tarde que el fascismo empuja hacia la servidumbre y estimula una falsa alegría para aumentar la servidumbre como si fuese una liberación. Horrible paradoja que reproducen los populismos. Semejante tragedia se viene repitiendo desde la oscura prehistoria y amenaza con proseguir durante mucho tiempo más”. La dama en cuestión, a la que Aguinis da vida metiéndose en sus libros y discursos y en su mismísima piel, se encontró con Roosevelt y su esposa en la Casa Blanca; viajaba como embajadora informal del déspota de Italia, que tanta influencia había derramado también sobre el nacionalsocialismo alemán. Estados Unidos atravesaba una grave crisis económica, pero su presidente estaba convencido de que saldría adelante gracias al apoyo de la “iniciativa privada, un camino diferente al del fascismo, que propugna una incesante hipertrofia del Estado mediante demagógicas estatizaciones”. En ese momento, Roosevelt añade: “ Soy contrario a los subsidios para los desocupados, porque desacostumbran a trabajar ”. Como Marcos Aguinis detalla al final sus fuentes reales aunque a la vez indica que se trata de una novela histórica, no podemos dar por verdadera cada palabra, pero sí el sentido general de lo que cuenta: consciente o inconscientemente los populismos ulteriores –aun los autopercibidos como de “izquierda”– se inspiran en esa matriz, y quedaron marcados por ella para siempre.

