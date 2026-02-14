La TV Pública cambia de nombre pero no por dentro

El 18 de enero último, en este mismo espacio, Marcelo Stiletano se preguntaba: “¿Quién se acuerda de la TV Pública?”

Un interrogante triste que se ajusta casi a cualquier época del canal decano, que el 17 de octubre próximo cumplirá 75 años de vida.

Salvo en sus primeros tiempos, que por ser absoluta novedad y no competir con nadie, los acotados televidentes argentinos iniciales le prestaban atención, con el paso del tiempo frente a su pantalla primó más la soledad que una abultada audiencia, por culpa de su constante hibridez.

En los años sesenta del siglo pasado, sin embargo, supo tener programas recordables y prestigiosos, como Las grandes novelas, que recreaba clásicos de la literatura universal, bajo la dirección de Sergio Renán. Por aquella época los medios del Estado tenían un estilo formal y aburrido, casi elitista, que no atraía multitudes. La aparición de las emisoras privadas, hambrientas de rating y muy eficaces para conseguirlo, lo relegaron a un poco visitado rincón.

Pero no fue la única contra que debió afrontar: con el paso de las décadas, los sucesivos gobiernos empezaron a meterle mano, pero no para darle la visibilidad que le correspondía, sino para hacerla fluctuar entre dos formatos, a cuál más nefasto: por un lado, administraciones como las de Isabel Perón, bajo el poderoso influjo de su superministro José López Rega, y las del kirchnerismo –particularmente, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner– malversaron su pantalla al utilizarla como grosero instrumento de propaganda oficialista y, por el otro, un “loteo” de la grilla entre los amigos del poder de turno (especialmente en la era menemista). Piezas sueltas e inconexas que no armaban un todo coherente, indispensable para ofrecer un perfil de programación que pueda conquistar a un público determinado.

En la grilla actual hay varios magazines (inclusive de chimentos, lo que hace bastante ruido en esa pantalla teniendo en cuenta la sobreabundancia de ese género menor en otras señales). Menos mal que ya es una bienvenida “política de Estado”, que permanece en el tiempo, y que nadie se atreve a tocar por más que se sucedan gobiernos antagónicos, la transmisión, todos los veranos, de los festivales folclóricos desde distintos puntos del país y que siguen despertando el interés de muchos televidentes. Ídem sucederá con los partidos del Mundial.

Dejado a la buena de Dios, sus instalaciones y equipos acusan el paso del tiempo y la mayoría de las veces no hay presupuesto para poner al día su inventario. Contra viento y marea, la emisora sigue en el aire a pesar de la indiferencia de sus autoridades y de buena parte de los televidentes.

Pero hace unos días, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, pareció responder al título de Stiletano y se acordó de la TV Pública, aunque con un anuncio un tanto banal: que piensa cambiarle el nombre. El nuevo rótulo es todavía un enigma, que se develaría en marzo.

No será la primera vez que eso ocurra, ni seguramente la última. Más allá de su denominación original, LS82 TV Canal 7, fue renombrado y recibió apodos de distinto tipo. También pasó por una breve privatización, en 1953, que favoreció a una sociedad comercial en la que descollaba Jorge Antonio, el amigo del entonces presidente Juan Perón, su “facilitador” de negocios que lo volvieron multimillonario. También fue del Ejército, entre 1976 y 1983 que, con los auspicios de Carlos Montero, supo convertirlo por un tiempo en el canal más visto, en tanto que en los noventa Carlos Menem lo encaramó a Gerardo Sofovich como el amo y señor de la emisora de Figueroa Alcorta y Tagle, hasta que la Justicia lo corrió de allí.

Nadie jamás honró la función real que debería cumplir: ser algo así como la BBC de Londres, el PBS norteamericano o la japonesa NHK. O sea, una estación televisiva que no repita contenidos y vicios de la TV privada, sino que apuntale los temas culturales, educativos, históricos, de salud y de formación democrática.

Pese a su promesa preelectoral de crear un ente público no gubernamental para manejarlo, Raúl Alfonsín no avanzó por ese lado y aunque no le cambió el nombre que le impusieron los militares (Argentina Televisora Color) puso al frente de la programación a personas como Miguel Angel Merellano, Mauricio Farberman y María Herminia Avellaneda que lograron una programación más que honorable y pluralista.

El kirchnerismo prefirió dispersar lo cultural en señales como Encuentro y Paka Paka, en tanto que rebautizó al viejo Canal 7 como “TV Pública” que de pública no tenía nada si se recuerdan 678, los noticieros sesgados y los discursos incendiarios de Hebe de Bonafini.

Si ahora, en vez de Milei, gobernaran liberales de verdad como Sarmiento y Roca habrían alentado el modelo de una TV verdaderamente pública, tal como lograron la mejor política de Estado de todos los tiempos: la enseñanza gratuita y obligatoria, que formó con tanto éxito a varias generaciones de argentinos.

No cabe esperar del gobierno libertario movimiento alguno hacia ese ideal, porque rechaza fervientemente cualquier tipo de organización estatal. De hecho, intentó incluir en la “Ley Bases” la privatización de la TV Pública, aunque debió declinar esa intención para lograr los votos necesarios que posibilitaron su sanción. “Está la chance de cerrarla, pero no de privatizarla”, redobló la apuesta Adorni recientemente.