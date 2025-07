La valija, nuevo símbolo patrio

No sé si será el estreno de la serie de Menem o la sensación de inequidad vivida en las aduanas argentinas, pero así no podemos seguir . Hay que abrir un debate nacional para instaurar una nueva fecha patria y, de paso, tener un fin de semana largo en septiembre.

Cada 26 de septiembre se celebra el Día del Trabajador Marroquinero. Ese rubro es más decisivo para la política que Vaca Muerta, que promete grandes ingresos de divisas, pero siempre le falta algo para dar el batacazo . En cambio, nadie duda de que hace décadas las valijas, los bolsos y los carry on le ofrendan innumerables alegrías a los amigos del poder y decenas de disgustos a los políticos que intentan esconder sus suculentos contenidos.

Gracias a Leonardo Fariña aprendimos cuánto pesa un millón de dólares. Este “cadete” de Lázaro Báez lo sabía muy bien, ya que cargaba los bolsos con “físico”, como llamaba a los billetes, en muchos vuelos entre la Patagonia y varios destinos del país y del exterior.

José López también apeló a la marroquinería nacional para revolear los US$8.982.000 en un convento en General Rodríguez, una madrugada de junio de 2016, convencido de que Dios lo protegía.

Oscar Centeno se pasaba el día entre apuntar en un cuaderno el dinero “para la campaña electoral”, como justificó el empresario Ángelo Calcaterra, y abrir el baúl del auto que conducía para Roberto Baratta y acomodar bolsos con dudosos contenidos.

Guido Antonini Wilson viajó en avión desde Venezuela con una cómoda valija con rueditas para traer US$790.550. Un flojo, por eso no sacó los músculos de Fariña. Y, volviendo a la nostalgia del menemismo, Ibrahim al-Ibrahim, marido allá lejos de Amira Yoma y director de la Aduana se convirtió en famoso y prófugo por integrar una banda internacional de lavado de dólares del narcotráfico en valijas Samsonite, marca que jamás agradeció la publicidad gratuita, allá por los 90.