Las confesiones inconfesables de Javi Milei

Con su cabeza formateada de origen en una ciencia dura, las matemáticas, Javi está juzgando con particular severidad la hecatombe electoral del domingo. Ante muy pocas personas –una, dos, a lo sumo diez– ha dejado caer reflexiones que hablan de una mente en pleno duelo traumático. A no asustarse. Es muy de él avanzar rebotando en los extremos, tipo flipper. Lo conocemos: más que hablar, se derrama. Las frases que reproduzco acá –en su mayoría, irreproducibles– no son indicio de decisiones, sino solo lava, que se enfrió pronto, de un volcán en erupción catárquica. “Kari, Kari, Kari… Nunca debió salir de la cocina”; “Me ofrecí como mesías y me crucificaron”; “El apellido Menem era sinónimo de política y business. Estos dos mandriles [Lule y Martín] solo saben de business”; “Pareja, parejito: todo mal”; “La gente votó por un enano bruto y comunista. ¡Odio la libertad, carajo!”.

Lo dicho: olvidémonos de estos bramidos, soltados al calor de una catástrofe que no esperaba y que durante 24 horas lo tuvo entre San Juan y Mendoza. Al cabo de ese día eterno empezó a verse que lograba metabolizar el momento. Produjo novedades de alto vuelo, solo atribuibles a una persona en sus cabales. Integró la “mesa política” (despolitizada: de sus seis integrantes, solo dos son profesionales en la materia); la “mesa federal” de diálogo, que, como se trata de dialogar, estarán otros, y, un hallazgo, “la mesa de ping-pong”, que él mismo explicó: “Juguemos dos horas por día en Olivos para acostumbrarnos a la mecánica de una pelotita que, igual que la realidad, va y vuelve con distintas velocidades, direcciones, curvas y efectos”. Terminó de proponer esa genialidad y supo que otra vez estaba al mando. Había vuelto el disruptivo, el fuera de serie, el distinto. Atrás iba quedando la peor derrota electoral de la historia.

Puso en marcha, además, un plan de acción integral, de 10 puntos, verdadero rush que apunta a recuperar la iniciativa en todos los frentes. Los 10 se le ocurrieron a él solito. 1) “Si en 2023 ganamos con la promesa de la dolarización, ahora vamos por otra idea que tenga la misma fuerza: el programa CPT, criptomonedas para todos”; activos digitales universales: “del primero de los countries a la última de las villas”. 2) Viajes al interior. “Me acusan de no conocer el país. Voy a hacer campaña en las 25 provincias”. 3) Se reconfigura el papel de Karina. Reportará directamente al Presi, que hasta ahora reportaba directamente a ella. 4) El estratega de la campaña será Caputín, con amplios poderes; para la toma de decisiones tendrá una autonomía del 97%; el 3%, Karina. 5) Desactivación de conflictos: habrá un Ministerio de Asuntos Estratégicos de la Discapacidad, Ian Moche revistará como asesor del Presidente, redirigirán al Garrahan aportes de las droguerías e integrarán una “mesa de nuestros abuelos” (conducida por Lule Menem) y una “mesa de nuestras universidades” (Lili Lemoine). 6) El Pelu seguirá sin insultar a nadie. “Ni siquiera a Kicillof, esa basura, ese gusano maldito”. 7) En la misma línea, se abstendrá de retuitear a desalmados tipo el Gordo Dan; no pasará del like. 8) Rige una tregua en las feroces luchas internas; las diferencias deben resolverse personalmente y en la vereda, nunca en las redes. 9) El León ya no se presentará como un “topo que destruirá el Estado”, porque la gente quizás votó así por sentirse desprotegida, desamparada: ahora será un “jefe de Estado implacable con los topos”. 10) Creará un ente autárquico de detección de errores, rápido de reflejos, ejecutivo, atento a las mínimas desviaciones de cualquier naturaleza. Un ente unipersonal. Javi.

Muchas otras iniciativas van tomando forma. Es conocida la admiración que el Pelu siente por su pensador de cabecera, Agustín Laje. Pero lo habitual es que diga cosas inconvenientes, corrosivas, por lo cual fue llamado a silencio y analizan reemplazarlo en su carácter de proveedor de materia gris. La idea es tener un pensador que piense. En la búsqueda de intelectuales de otro perfil, más profesional y menos polémico, están entre Julio Bárbaro y Jorge “el Turco” Asís.

En definitiva, lo que se va configurando es un nuevo gobierno, con un presidente reinventado, feliz de enterarse, un poco a los golpes, del país que hay más allá de la General Paz; a ese descubrimiento le debemos la designación de un ministro del Interior. Desaparecieron el “triángulo de hierro” y el gabinete tal cual lo conocíamos, sucedidos por “mesas”, diseño ágil, flexible: ponés mantel, lo sacás. A Toto Caputo lo mandaron a sermonear a los gobernadores. En algunas conferencias de prensa, en lugar de Adorni aparecerá Javi, para que los acreditados extrañen a Adorni. Pero ningún cambio tan visceral como el de Karina. Su rol está siendo revisado por el ente autárquico y será anunciado solo cuando supere su estado de abatimiento profundo. Así la describe un colaborador: “Está hecha torta”.

Qué horror, me quiero matar. Nunca imaginé que íbamos a tener una deuda de gratitud con Kichi.