Los diez pasos para recuperar la esperanza

Nuestra crisis no es de ahora: desde 1962 contamos 22 a帽os de contracci贸n econ贸mica. A fines de 2020, el ingreso real de los argentinos fue el mismo que en 2005, que a su vez fue el mismo que en 1997, que fue apenas 10% superior al de 1974.

La inflaci贸n y la fuga al d贸lar, la desinversi贸n y el empobrecimiento, la exclusi贸n social y la di谩spora de empresas y j贸venes son todos s铆ntomas de tres problemas m谩s profundos y persistentes.

Primero, un problema de moneda, que se explica en gran medida por la escasez de exportaciones. Sin divisas para crecer, los gobiernos eluden por un tiempo la restricci贸n financiando con deuda, un d茅ficit externo que eventualmente se 鈥渃orrige鈥 con crisis, controles y defaults, un ciclo dif铆cil de revertir, vista la dificultad pol铆tica para desarmar la coalici贸n antiexportadora que sostiene la protecci贸n de sectores concentrados redistribuyendo rentas (del campo, de los ahorristas, del sector exportador).

Segundo, un d茅ficit fiscal que se origina en parte en la creciente precarizaci贸n laboral. A fines de 2019, del total de la poblaci贸n en edad de trabajar, solo el 19,6% ten铆a un empleo privado formal; es decir, pagaba (una porci贸n cada vez menor) impuesto al ingreso, y contribu铆a significativamente a nuestro sistema previsional, que, desde 2016, es universal. A fines de 2020, pandemia mediante, este porcentaje fue del 18,2% (y esto mientras la prohibici贸n de despidos a煤n est谩 en vigencia). M谩s gasto social, menos ingresos fiscales: ning煤n programa fiscal es sostenible si no se revierte esta tendencia.

Por 煤ltimo, un problema m谩s reciente que inhibe cualquier soluci贸n t茅cnica: la temporariedad de las decisiones pol铆ticas. En los 煤ltimos cinco a帽os, el pa铆s baj贸 y subi贸 impuestos; inici贸 y dio marcha atr谩s con un recorte de cargas laborales para estimular el empleo; liber贸 y limit贸 importaciones; cre贸 y descre贸 sociedades simples para facilitar el registro de nuevas empresas (la lista sigue). La polarizaci贸n no ayud贸, pero no explica todo lo ocurrido: algunas de estas idas y vueltas sucedieron dentro de un mismo per铆odo de gobierno, algunas fueron iniciativas suscriptas y anuladas por los mismos legisladores. En una democracia de mercado con un Estado sin fondos, la pol铆tica p煤blica debe pensarse como ordenadora y catalizadora del esfuerzo privado. Si todo dura solo un par de a帽os, no hay cat谩lisis posible.

驴Qu茅 hacer?

Un plan de gobierno no es un libro blanco: el 95% del presupuesto ya est谩 asignado al llegar (y, en virtud de nuestro d茅ficit fiscal cr贸nico, es probable que del 5% restante la mitad se vaya en ajustes). Por eso, es m谩s realista pensar el plan en los intersticios (se puede hacer mucho con reasignaciones y reorientaciones, y con mejoras en la gesti贸n) y, sobre todo, en unas pocas grandes reformas y leyes para los primeros nueve meses, pasados los cuales el debate de pol铆ticas suele subordinarse al TEG electoral.

La siguiente lista de reformas (tres de estabilizaci贸n nominal para anclar las expectativas de consolidaci贸n fiscal; seis de inclusi贸n social para asegurar su viabilidad y una 煤ltima de car谩cter pol铆tico), no es excluyente.

1 Un nuevo acuerdo fiscal entre Naci贸n y provincias que establezca un compromiso con el equilibrio fiscal, penalice el arbitraje tributario federal (provincias que suben impuestos cuando la Naci贸n baja los suyos) y limite el sobreendeudamiento.

2 Una reforma tributaria basada en un esquema progresivo del impuesto a los ingresos que reemplace los muchos impuestos distorsivos y duplicados que desalientan la producci贸n y la formalidad, junto con un esquema de administraci贸n que reduzca la evasi贸n y rompa el c铆rculo vicioso de la dualidad tributaria donde la evasi贸n sube el costo de los que pagan, incentivando la evasi贸n.

3 Una reforma previsional integral que no sea un mero cambio de f贸rmula, sino un nuevo contrato social con respaldo pol铆tico del gobierno y la oposici贸n, como el estipulado en la ley de reparaci贸n de 2016, y que comprenda a los tres componentes del sistema por separado: el contributivo, el universal (PUAM y moratorias, asimilables a una transferencia social en el presupuesto nacional), y reg铆menes especiales y provinciales (que deben ser sustentables o converger al r茅gimen general).

4 Una ley de emergencia laboral que introduzca, en forma paralela y de manera optativa a cada convenio, un r茅gimen contractual que facilite la inserci贸n laboral de los j贸venes, y la reinserci贸n formal de los adultos desplazados por el sistema o permanentemente informalizados. La prohibici贸n de despidos es insostenible. En la Argentina, no habr谩 estabilidad nominal ni desarrollo social sin inclusi贸n laboral.

5 Convenios laborales que se ajusten a estructuras de costos y pr谩cticas laborales que var铆an por tama帽o de empresa, actividades y regiones, un primer paso para reconocer la realidad de las pymes y del federalismo.

6 Un instituto de formaci贸n laboral continua que identifique perfiles laborales y certifique cursos, efectores y alumnos para que la formaci贸n profesional y la educaci贸n t茅cnica sean pasaportes al trabajo decente.

7 Una reforma educativa que fortalezca las orientaciones laborales y las pr谩cticas profesionales del nivel secundario; que reasigne recursos donde m谩s haga falta para reducir las desigualdades socioecon贸micas del sistema; que digitalice el aula e incorpore tecnolog铆a en el proceso de ense帽anza y aprendizaje y en la gesti贸n institucional; que use la evaluaci贸n y los datos al servicio de la escuela y del docente.

8 Un plan de conectividad universal para mitigar las desigualdades sociales y geogr谩ficas en la conexi贸n en l铆nea, que incluya: a) conexi贸n de todos los municipios a la red federal de alta velocidad; b) un programa de espacios p煤blicos conectados gratuitamente; c) vouchers de conectividad para hogares de bajos ingresos. La conectividad es el tren del siglo XXI y debe ser tratado como tal.

9 Un piso m铆nimo de ingreso, un monto equivalente a la canasta b谩sica alimentaria (hoy en 9150 pesos) a depositarse sin intermediarios en la cuenta bancaria universal de quienes tienen ingresos por debajo de la l铆nea de indigencia, condicionado a la formaci贸n e inserci贸n laboral, de modo de eliminar la pobreza extrema y, de a poco, comenzar a revertir la segregaci贸n y precarizaci贸n laboral.

Muchos de estos nueve pasos est谩n, en alguna versi贸n, ya pensados y escritos; algunos tienen o tuvieron su paso por el Congreso; todos fueron frenados o revertidos por decisiones pol铆ticas. Por eso, y porque una reforma ef铆mera nacida con f贸rceps est谩 condenada al fracaso, todas requieren, como condici贸n necesaria, de un d茅cimo paso: un acuerdo pol铆tico que prometa no un improbable consenso, sino un compromiso de que las reformas aprobadas durar谩n m谩s que un mandato y no ser谩n desarticuladas con la pr贸xima crisis, y una comunicaci贸n honesta que persuada a los votantes de la necesidad y la conveniencia de apostar por ellas para salir por arriba de esta trampa de pobreza inclusiva. 脽

Decano de la escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella

