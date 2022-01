Los “paraísos que adora el kirchnerismo”

Si Putin dictara un decreto para que todos los rusos se lanzaran a la lava, muchos de ellos exclamarían: ‘ Oh, Dios mío, pero ¿dónde la encontramos? ¡Sabio líder nuestro, no tenemos lava en nuestro jardín!’. Es que nuestra población se divide en dos: los que apoyan a Putin, y después todos aquellos que saben leer, escribir y llegar a conclusiones lógicas ”. El corrosivo monólogo, que también lanza ironías contra figuras cristianas, es celebrado por decenas de personas en un pub de San Petersburgo, pero luego el joven comediante Alexánder Dolgopólov lo sube a Youtube y su performance satírica comienza a ser seguida por dos millones y medio de internautas. La cosa pasa de castaño oscuro. Ya desde el poder le habían recordado discretamente las muy punitivas leyes vigentes contra las distintas formas del “sacrilegio”, y también le habían sugerido en voz baja que no hiciera más chistes sobre el zar; ahora enjutos agentes de civil comienzan de repente a preguntar por él en su barrio y en su trabajo . Dados algunos antecedentes ominosos acaecidos bajo ese régimen policial, Dolgopólov resuelve emigrar de Rusia temiendo por su libertad física y sobre todo por su salud : el humorista oficial de Moscú, quien realmente detenta el monopolio de la risa –tiene que entenderlo– es el propio Vladimir Putin. Es este nuevo líder del progresismo argento, amante como se ve del pluralismo y comandante mayor de un servicio de inteligencia que hace continuamente espionaje interno y que de vez en cuando incluso se carga con caramelos envenenados a algún enemigo o disidente, es este Perón estepario de los dorados corredores del Kremlin quien define también el género de las personas, incluso los declamados derechos LGBTQ: “Son perturbaciones socioculturales de Occidente –dice Putin– . Enseñar que un niño pueda convertirse en una niña y viceversa es monstruoso, y al borde de un crimen contra la humanidad”. También dedica algunos simpáticos chascarrillos feministas, que no dudo los “pañuelos verdes” del cristinismo sabrán valorar: “¿ Qué necesita una mujer joven para mantener su figura ? –se pregunta Putin en un acto–. Solo tres cosas: una máquina para hacer ejercicio, un masajista y un pretendiente ”. Llama a defender la “fe y la etnia” del pueblo, como buen nacionalista religioso, y para las “almas bellas” y los ex izquierdistas trasnochados –por ejemplo, los idólatras del Socialismo del Siglo XXI, del Instituto Patria y de Palermo Lenin– derrama su aforismo predilecto: “Quien no se arrepiente de la muerte de la Unión Soviética no tiene corazón; quien quiera restaurarla no tiene cerebro”. ¿Admira el kirchnerismo alguna de todas estas ideas? No, tovarich, apenas siente envidia por su beligerancia antinorteamericana, su capitalismo mafioso, su apócrifa democracia de sesgo hegemónico y la posibilidad de que el líder supremo mande bañarse en lava y el pueblo dócil lo obedezca sin hacer preguntas.

En uno de los momentos más trágicos de la Humanidad, los dirigentes peronistas no eligieron enfrentar a Hitler ni a Mussollini, le dieron refugio a sus jerarcas más sangrientos y pidieron tierno exilio a Francisco Franco