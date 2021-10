Manuscrito. Un bosque de voces perennes

Las llaves de la ausencia. El sábado pasado, se publicó una nota mía en el suplemento Ideas de este diario. Era un comentario, no una reseña, sobre El gueto interior, la última novela traducida al español de Santiago Amigorena, nacido en Buenos Aires, pero exiliado en París desde la adolescencia. En la actualidad, escritor francés. Como señalaba en ese artículo, Amigorena es primo de Martín Caparrós, traductor al español del libro, y del actor Mike Amigorena. Por razones de espacio y de tema, no me referí a dos hechos que, en su momento, tuvieron bastante repercusión en los medios franceses. Amigorena estuvo casado de 2003 a 2006 con la actriz Julie Gayet. De esa unión, nacieron dos hijos. En 2006, el matrimonio se divorció. De 2005 (un año antes de la separación) a 2009, el escritor estuvo en pareja con otra bellísima actriz, Juliette Binoche. En 2014, Julie Gayet se convirtió en la amante de François Hollande, expresidente de Francia.

Esas referencias explican las razones por las que mi teléfono y mi celular sonaron el sábado casi de continuo. Una amiga me llamó para contarme que había conocido a Santiago durante la niñez y adolescencia de este, un chico y un muchacho “precioso, encantador”. Más aún, me dijo que una de las últimas veces lo había visto en una playa griega nudista junto a una noviecita de la época, tan hermosa como él. Mi informante agregó que vio salir del agua a esos deslumbrantes enamorados y pensó que así debían de haber sido Adán y Eva en el Paraíso.

A ese llamado, le siguió el de otra amiga con la que no habíamos tenido contacto desde hace más de diez años. Después del “hola”, preguntó por mí y, antes de identificarse, explicó que no estaba segura de que el teléfono que había marcado fuera el correcto. De inmediato, aunque no se lo dije, reconocí su voz. Era A. Un segundo de prudencia hizo que no le dijera su nombre. Me lo dio y era la persona que yo había supuesto. También me llamaba para evocar al pequeño Santiago y a su familia argentina.

Con A, surgió el mundo que yo había dejado de frecuentar y, sobre todo, el de una amiga común de A y mía: la adorable Pixie Burger, nacida en Inglaterra y llegada con sus padres a Buenos Aires cuando tenía dos años. Más tarde se convertiría en azafata de avión, modelo y escritora. Entre otros libros, publicó una muy buena novela, Una mujer de dos mundos. A. hablaba y yo, al mismo tiempo, tenía en mi cabeza el sonido de la voz de Pixie. Cuando colgamos, estaba impresionado. No por las coincidencias, porque, como decía Manuel Mujica Lainez, “Buenos Aires somos cinco mil personas que nos movemos de un lado a otro para que la ciudad no se evapore”. Lo que me asombraba y perturbaba era cómo, sin dudar un instante, identifiqué la voz de A; y, después, recordé la de Pixie, que está muerta desde hace mucho. ¿Muerta? Porque su voz sonaba y era para mí tan real como la de A. en el tubo. No era la primera vez que mi memoria revivía voces del pasado. Pero era la primera vez que me detenía a pensar en la perennidad de las voces. Por cierto, no me refiero a las grabadas –esas no cuentan–, sino a las inesperadas, las que nos asaltan o asaltamos.

A continuación, durante media hora, estuve “llamando” deliberadamente a voces de seres que quise, de distinta forma, y que ya no están. Acudieron fieles: era un bosque de voces vivas. Me saludaron mis padres, F., Victoria, Enrique, Manucho, mis tíos, mis queridos amores en el momento en que los amaba. Cada uno de ellos pronunciaba una frase emblemática; como “Ser o no ser”, para Hamlet, y desaparecía. Pensé: “Me acompañarán hasta el final, hasta que yo mismo sea sólo una voz”. Me pregunté cómo sería esa voz en la conciencia de los otros.