María Corina Machado, luchadora de la democracia

María Corina Machado viene luchando por la democracia durante los 26 años del poder de Chávez y Maduro. Siempre fue liberal y de centro, nunca transigió ante los extremos, tanto de derecha como de izquierda. Tuvo que superar los prejuicios de una sociedad muy machista y la atomización de una oposición que repitió fracasos y errores, frustración tras frustración, y fue una bandera creciente de las esperanzas de un pueblo tantas veces traicionado.

Hoy Estados Unidos cumplió con lo que tantos le pidieron que hiciese, pero no hay limosna gratis. Trump hizo lo que debía hacer, y lo hizo bien: derramó el mínimo de sangre y no invadió Venezuela. Pero despojó a China, Rusia, Irán y Cuba de aquello que, hasta 1990, era su “derecho de pernada”: el petróleo. No afectó la “soberanía venezolana” porque esta había sido usurpada por el régimen dictatorial, que buscó intereses convergentes con los suyos.

No le pidamos nada más. Ahora es la hora del pueblo venezolano, que debe hacer lo que tantas veces hizo en las últimas 3 décadas: movilizarse, con coraje, y exigir que se concrete la transición política que hoy debe ser impostergable. Es mucho lo que hay que caminar: la derogación de las leyes represivas, la devolución de los pasaportes a los 9 millones de exiliados, la liberación de todos los presos políticos, la plena vigencia de la libertad de prensa, la explicitación de un cronograma electoral, etc.

Hay algo que no requiere la autorización de nadie: el regreso inmediato de los dirigentes de la oposición, hoy, en su inmensa mayoría en el exilio. Se podría afirmar que “todavía no están dadas las condiciones”. Esto es falso. Todos hemos visto por TV a periodistas y familiares de los presos haciendo vigilia a las puertas del Helicoide. Los que se dicen dirigentes deben estar a la cabeza de su pueblo. Claro que hay riesgos, pero es el momento de enfrentarlos.

En la Argentina vimos con dolor en 1982 cómo la intervención de las FF.AA. inglesas, apoyadas por la OTAN, derrotaron a la dictadura que, irresponsablemente, mandó a la muerte a miles de jóvenes argentinos que no estaban equipados ni entrenados para semejante epopeya. Recordamos con orgullo a nuestros héroes, pero repudiamos a quienes demostraron que solo servían para reprimir, torturar y desaparecer a sus conciudadanos.

Una sola voz se alzó contra la inepta conducción militar: la de Raúl Alfonsín, que fue menospreciado e ignorado por la clase política de entonces, empezando por su propio partido. Alfonsín planteó, también, que la transición no podía ser encabezada por los dictadores derrotados y que debía ser un civil, el expresidente Arturo Illia, el que la encabezara. También fue desoído este reclamo. Sin embargo, sería Raúl Alfonsín quien ganara las elecciones internas dentro de su partido y luego, con el 54% de los votos, las generales de octubre de 1983.

En Venezuela, ese lugar de bandera incuestionable de la democracia lo ocupa María Corina Machado. Su lugar no está en Washington ni en Bruselas, sino a la cabeza de su pueblo en Caracas. Y solo ahí. Ella, y solo ella, puede ser la catalizadora de este irreversible proceso que culminará con su elección como presidenta de Venezuela. No hay atajos que transitar ni permisos que solicitar. “Caminante, son tus huellas/ el camino y nada más;/ caminante, no hay camino,/ se hace camino al andar./ Al andar se hace el camino,/ y al volver la vista atrás/ se ve la senda que nunca/ se ha de volver a pisar./ Caminante no hay camino/ sino estelas en la mar” (poesía de Antonio Machado).

Exembajador en USA, la UE, Brasil y China