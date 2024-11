Milei y el síndrome del león herbívoro

El vacío de un liderazgo que cohesione al disperso espacio opositor le plantea un problema inesperado a Javier Milei. La falta de competencia perturba la libertad de mercado que pregona en todos los ámbitos. Pero también promueve que la lucha despiadada por la supervivencia del más apto se libre dentro de La Libertad Avanza. Un efecto indeseado de ser cautivado por el ejercicio monopólico del poder en el Estado: el vicio de la casta que se proponía combatir con un cambio radical de orientación ideológica.

Desatados, en apariencias, por la voracidad de Santiago Caputo, estos episodios de canibalismo no sólo pondrían en riesgo la continuidad en el gobierno de un grupo que el sagaz propagandista imagina dominante. Los excesos de su guardia pretoriana de troles, amenaza incluso al reinado del Presidente en ese estado de naturaleza salvaje que Caputo pretende recrear con la saga propagandística del león.

Milei intentó recomponer ese desorden de la cadena alimentaria que podría obligarlo a adoptar una estricta dieta de carácter vegano contra su voluntad. Renovó sus ataques al periodismo y boicoteó la sesión del Congreso que iba a tratar el proyecto de Ficha limpia. Una iniciativa que podría comprometer la candidatura a diputada nacional de Cristina en la provincia de Buenos Aires. La ex presidente es la elegida por el oficialismo para poner a prueba la voluntad de selección entre lo viejo y lo supuestamente nuevo.

Ese tránsito complejo podría servirle de excusa para la aparente desorientación de la siempre ubicua Carolina Píparo. Hizo que Betina Riva votase con el kirchnerismo en el Senado bonaerense la restitución de las jubilaciones de privilegio en el Bapro. Lo contrario a lo resuelto por los libertarios que responden a Sebastián Pareja. Jefe de la Libertad Avanza en la Provincia, donde obra como delegado de Karina Milei.

Píparo retomó su alianza con el gobierno nacional a través de la hermana del Presidente. Su mandato como diputada nacional vence en 2025. En una versión maliciosa, el voto de Riva habría sido una precaución de Píparo. Todavía conserva el puesto jerárquico en esa entidad a la que ingresó en el gobierno de Daniel Scioli. En otras, obedecería a un peculiar acuerdo alcanzado con Verónica Magario.

La vicegobernadora es aliada de Axel Kicillof, autor del proyecto que derogó las reformas parciales introducidas en el gobierno de María Eugenia Vidal a ese régimen previsional en 2017. Gracias a ellas, en 2023 el déficit de esa caja previsional pasó del 52 al 23 por ciento de los recursos aportados por el Tesoro bonaerense para cubrirlo. El haber promedio de los jubilados del Bapro es de dos millones de pesos. El resto de los 330 mil del Estado bonaerense percibe la quinta parte. Nada más procasta que el restablecimiento de un régimen que expandirá el gasto sin financiamiento genuino. Píparo se ampararía en que le adelantó a Karina el voto de su aliada: Riva. Un argumento similar al de Agustín Romo para el acto que Daniel Parisi, “El Gordo Dan”, encabezó en San Miguel: la secretaría general de la Presidencia lo habría autorizado. San Miguel es el territorio de Joaquín de La Torre, senador en el bloque de Pareja.

Caputo intervino para que Romo sea jefe de los diputados libertarios en la Legislatura bonaerense en perjuicio de Alejandro Carrancio. Otro aliado de Pareja. La acumulación de poder para acaparar la representación en las listas y la interlocución con el kirchnerismo pondría a prueba la capacidad de resistencia a la fricción del triángulo de hierro.

Julio Alak indaga en las ventajas de esa contradicción. El intendente de La Plata mantiene un diálogo privilegiado con Juan Osaba, ladero de Pareja. Mentor de la resistencia a un acuerdo electoral entre el Pro y la Libertad Avanza. Algunos dirigentes sueñan con la reedición del vínculo entre Unión por la Patria y los libertarios que rigió entre el 2021 y la primera vuelta del 2023. El recuerdo que alumbraría los diálogos del senador (UXP) Adrián Santarelli con el secretario de Culto, Nahuel Sotelo. Otro dirigente ligado a Pareja.

Alak no oculta su deseo de privar a Garro de adquirir fueros en la próxima elección. A eso se atribuye el veto a su designación como director del Bapro que el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, le anticipó a los senadores del Pro. La Justicia allanó ayer el municipio de La Plata. La jueza de Garantías N°3, Marcela Garmendia, tiene la causa en la que el fiscal Juan Cruz Condomí investiga la denuncia de Alak contra Garro por cohecho y enriquecimiento ilícito.El de La Plata es de los pocos intendentes cercanos a Kicillof. El gobernador envió esta semana 200 pliegos al Senado para designar jueces. Entre ellos el de Sebastián Bisquert para ser ascendido a juez de la Cámara de Garantías en Merlo. La Procuración General bonaerense delegó en la fiscalía General de Pergamino la investigación de Bisquert, Grecco y Carlos Baccini, los tres fiscales de Lomas de Zamora que intervinieron en la causa por defraudación al estado municipal en la que fue sobreseído Martín Insaurralde. El fiscal federal Sergio Mola le reiteró al juez Ernesto Kreplak su pedido para que el exintendente de Lomas de Zamora sea citado a indagatoria.

Mola le reclama a Kreplak la denuncia de Evangelina Cordone. La concejal (UCR) del partido de la Costa acusó a Juan Pablo de Jesús de ser testaferro de Martín Insaurralde en no menos de 60 propiedades. La Justicia de Garantías de Dolores elude por ahora investigar lo que podría ser una estafa piramidal estimada en unos 30 millones de dólares. E imposible de concretar sin la connivencia de autoridades en ese municipio que De Jesús gobernó entre 2007 y 2019. Juan De Jesús, su padre, lo hace desde 2023.

María del Carmen Kirikos podría ser el eslabón de una cadena delictiva que promovería un mercado inmobiliario informal, montado con propiedades de personas fallecidas y a costa de estafar a sus herederos. Kirikos es la titular de una de las cuatro escribanías habilitadas en el partido de Dolores y hasta ahora pudo eludir el llamado a indagatoria de Marcos Scoccimarro. El fiscal de Mar del Plata subroga la UFI N° 3 de Dolores e investiga la denuncia penal presentada por damnificados por los delitos de defraudación a herederos y supuesta estafa procesal. Scoccimarro procesó a quienes adquirieron en 2021 un lote en San Clemente del Tuyú a un matrimonio cuyos cónyuges fallecieron en 1995 y 2010. Ese caso es uno de los casi 1340 de escrituración en rebeldía que se tramitan en los cuatro juzgados del fuero Civil y Comercial de Dolores.

Scoccimarro intenta establecer si la mayoría responde a la modalidad de los que figuran en la denuncia penal. Se inician con una carta documento donde se intima a completar a personas muertas el trámite de escrituración iniciado con un boleto de compra y venta falso. El abogado Javier Aversa figura como el representante legal de los demandantes en la mayoría de los casos.

Entre los antecedentes de Kirikos, sobresale el haber escriturado a nombre de Alfredo “Freddy” Lijo las tierras que ocupa en Dolores el haras “La Generación” La investigación no arrojó indicios que vinculen a Lijo con la decisión de no tomarle declaración a Kirikos que adoptaron los jueces de Garantías N° 2 y N°3 de Dolores, Gastón Giles y Mariano Casaux. Ariel Lijo es el principal candidato de Milei a ocupar una de las dos vacantes en la Corte. Su hermano “Freddy” es sindicado como el operador de la técnica judicial que aplica en el juzgado federal N°1: mantener las causas abiertas. Giles y Casaux adujeron vínculos sociales con Kirikos para no indagarla. La Cámara de Garantías de Dolores le ordenó a Giles que lo hiciera. El juez debe resolver antes el pedido de nulidad que presentó Kirikos contra el llamado a indagatoria pedido por el fiscal.

La dirección de Catastro es el área al tanto del estado dominial y fiscal de los bienes inmuebles en los municipios. Las irregularidades con tierras que investiga la Justicia fueron detectadas en Mar de Ajó, Mar del Tuyú y San Clemente. Un cálculo hipotético sobre la base solo de los 1.340 casos en trámite y a un valor promedio de 20 mil dólares la unidad, arroja un monto de cerca de 27 millones de dólares.

El desconcierto que imperaría en la Justicia sería tal que el Consejo Federal de Política Criminal expresó su preocupación por el voto de la Argentina en la ONU contra la prevención de la violencia sobre las mujeres. El Consejo reúne a los ministerios públicos de todo el país. Es la primera vez que se pronuncia sobre la política exterior de un gobierno. Este documento fue firmado a pedido de Rosana Dottori y Genoveva Cardinali, a cargo del Observatorio de Violencia de Género. Cardinali es funcionaria en la fiscalía general porteña que conduce Juan Bautista Mahiques. Con Mariano Borinsky y Julio Conte Grand, Mahiques es uno de los candidatos a Procurador General si Milei acuerda con la oposición la designación de Lijo en la Corte. Antes debería evitar el síndrome del león herbívoro.

Daniel Bilotta Por