Música y política

La política y la música no siempre se llevan bien. En los Estados Unidos, ahora mismo, cantautores populares riñen con el gobierno norteamericano que toma, sin la debida autorización, sus hits para musicalizar videos polémicos. Tal es el caso de Sabrina Carpenter, que está enojadísima porque la Casa Blanca usó “Juno”, uno de sus temas más exitosos, en un spot sobre redadas migratorias. La artista reclamó no ser involucrada en esa “agenda inhumana” y calificó al video de “malvado y repugnante”.

El mes pasado ocurrió otro tanto cuando la cantante Olivia Rodrigo reprobó el uso de una de sus melodías en un aviso de “autodeportación”. Y advirtió: “No vuelvan a usar mis canciones para promover su propaganda racista y llena de odio”.

En la Argentina, la banda de rock La Renga viene desde hace años reclamando legalmente que Javier Milei deje de usar “Panic Show” en sus actos libertarios. Pero hasta ahora no ha tenido el menor éxito. “El tema es nuestro; él se lo robó”, repite cada vez que puede el bajista del grupo, Gabriel “Tete” Iglesias.

En un reciente recital interpretaron ese tema mientras se paseaba por el escenario un “mini-Milei” con la intención de ridiculizar al Presidente.